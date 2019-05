Potpuni kolaps u makarskom Domu zdravlja: laboratorij opet krv šalje u Split, ni radiologa više nema, a gradonačelnik tvrdi da o svemu tome nema pojma!?

Nešto više od godinu dana prošlo je otkako su gradonačelnik Jure Brkan i predsjednica Odbora za zdravstvo Hloverka Novak Srzić buketom cvijeća i riječima dobrodošlice dočekali voditeljicu laboratorija Doma zdravlja Selmu Kuvačić, magistru medicinske biokemije. Tada je na veselje svih Makarana i mještana Rivijere laboratorij ponovno nakon godinu dana agonije počeo s normalnim radom pa su se nalazi krvi očitavali istog dana, a uzorci pacijenata više se nisu vozili u splitski laboratorij.

Međutim, veselje je kratko trajalo jer je magistra Kuvačić otišla na specijalizaciju i ponovno se radi po starom: uzorci krvi se do 9 sati vade u makarskom laboratoriju te se nose i voze na analizu u Split, a nalazi se dostavljaju dan poslije.

Ovo se doznalo tek nedavno, mada je još u veljači na web stranici Doma zdravlja Županije splitsko-dalmatinske objavljen natječaj za radno mjesto magistre medicinske biokemije u Makarskoj na određeno vrijeme, što je prošlo nezamijećeno. Još gora je činjenica da ni gradonačelnik Jure Brkan nije ništa znao o ponovnom zastoju pri radu laboratorija jer ga o tome nitko iz Županijskog doma zdravlja nije obavijestio. Uz laboratorij, Makarska je opet ostala bez radiologa jer je dr. Boris Zoltner nedavno prestao s radom.

Brkanu, dakle, opet predstoji borba s vjetrenjačama odnosno pregovori s Upravom Županijskog doma zdravlja. Na sjednici Gradskog vijeća SDP-ova Jagoda Martić Brkanu je ponudila prijedlog za rješavanje ovog problema kazavši kako je pomoćnica ravnatelja Županijskog doma zdravlja Edisa Ercegović informirala vijećnike Županijske skupštine da je obavila razgovor s inženjerkom koja vodi laboratorij u Vrgorcu.

- Rečeno nam je da je magistra iz Vrgorca voljna "pokrivati" i Makarsku do povratka inženjerke Kuvačić, a jedini problem je što ona ne vozi pa bi u tom slučaju trebalo organizirati prijevoz - kazala je Martić dodajući kako je pretpostavila da Brkan nije upoznat s novonastalom situacijom.

- Zapravo je i to pokazatelj na koji način Uprava Doma zdravlja ignorira Grad. Mislim da se o svim ovim promjenama koje se događaju u ovoj našoj pomalo kilavoj ispostavi trebalo informirati gradonačelnika kao čelnog čovjeka Grada i pokušati naći rješenje kako premostiti probleme - kazala je Martić.

Da je uistinu tako, potvrdio nam je i županijski vijećnik SDP-a Igor Batošić koji kaže da je Edisa Ercegović njega i kolege uistinu informirala o rješavanju problema s makarskim laboratorijem.

- Istina je da nas je Ercegović informirala o problemu rada laboratorija u Domu zdravlja Makarska jer je magistra na specijalizaciji i istina je da nam je za rješenje ponudila magistru iz Vrgorca - kazao nam je Batošić.

Ali... Nakon što smo kontaktirali Edisu Ercegović i magistru medicinske biokemije iz Vrgorca Ljubicu Jerkušić, i to nakon što smo doznali da je Županijski dom zdravlja u travnju i za radno mjesto magistre u Domu zdravlja Vrgorac raspisao natječaj na određeno vrijeme, stvari su postale još kompliciranije.

- Trenutačno koristim bolovanje, a krv u Domu zdravlja u Vrgorcu pacijentima se vadi u ordinacijama liječnika obiteljske medicine, a uzorci se šalju na analizu u Split. Ja uopće nisam iskazala želju da bih radila u laboratoriju u Makarskoj, i ništa nisam dobila pisanim putem - kazala nam je Jerkušić.

Slično nam je potvrdila i Ercegović.

- Nije točno da sam rekla kako je za rad u makarskom laboratoriju zainteresirana magistra iz Vrgorca. Osim toga, nisam ovlaštena za davanje izjava - kazala nam je Ercegović.

Eto. Nismo ništa doznali o nastavku rada laboratorija, a situacija je, blago rečeno, zbunjujuća. No, barem smo doznali na koji bi se način mogao riješiti problem radiologa. Naime, kako je kazala SDP-ova Jagoda Martić, na nedavno organiziranom okruglom stolu o poboljšanju zdravstvene zaštite na Makarskom primorju jedan od zaključaka bio je da se u makarskom Domu zdravlja zaposli inženjer radiologije jer bi tada rendgen mogao raditi u dvije smjene.

- S obzirom na to da je sustav zdravstva digitaliziran, snimke bi se mogle očitavati u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, a nalazi bi se mogli dobivati odmah što bi liječnicima itekako olakšalo problem postavljanja dijagnoze. Osim toga, u Makarskoj imamo mlade liječnike koji su završili ili završavaju specijalizaciju iz rendgenologije i voljni su raditi u Makarskoj jer tu imaju obitelj, a čime bi problem rendgena riješili na duži period - kazala je Martić dodavši da bi u tom slučaju Grad trebao pokrenuti pregovore na nivou KBC-a Split i Doma zdravlja kako bi se ispoštovali uvjeti mladih liječnika.

Ovaj je prijedlog Brkan odmah podržao, mada je ponovio kako ništa ne zna o problemima s radiologom i laboratorijem.

- Doista nisam znao da laboratorij ne radi niti da nema radiologa, a sada nakon što ste mi to rekli, odmah ću kontaktirati Županijsku pročelnicu za zdravstvo i socijalnu skrb Dijanu Luetić. Ako možemo dobiti inženjera radiologije i ako ga treba i platiti pod uvjetom da nam ostane u Domu zdravlja čime će zdravstvena skrb biti bolja našim sugrađanima, ja sam uvijek za, premda ćemo zajednički donijeti odluku za odvajanje financijskih sredstava. Još trebamo pregovarati sa Županijskim Domom zdravlja oko statusa radiologa i stavljam se oko toga na raspolaganje. Nisam znao ni za voditeljicu vrgoračkog laboratorija i ne znam u kojoj je to fazi. Sada mi je prvi korak zvati Županiju da vidim što se to događa - kazao je Brkan.