Donosimo detaljnu statistiku: od početka godine PU splitsko-dalmatinska strancima je izdala 2011 novih dozvola; Neki od njih dolaze iz egzotičnih zemalja

Od početka godine PU splitsko-dalmatinska je izdala 2011 novih dozvola za boravak i rad stranaca, najviše iz zemalja u okruženju, ali ima ih i s egzotičnijih destinacija tako da su nam došli i radnici iz Nepala, Kirgistana i Kolumbije koji će u našoj županiji raditi na građevinama.

Kako saznajemo od Diane Jakšić, načelnice Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, od djelatnosti za koje se traže dozvole, najzastupljenije su građevinarstvo i ugostiteljstvo.

U građevinarstvu su do sada izdane 1293 nove dozvole te je produljena 291 dok je u ugostiteljstvu i turizmu izdana 521 dozvola, produljeno ih je 29. Za sezonsko zapošljavanje izdane su samo za ugostiteljstvo i turizam to ukupno do kraja travnja 305 dozvola.

- U ovogodišnjoj kvoti pojavile su se i nove djelatnosti poput ekonomije i trgovine, socijalne skrbi, poštanskih usluga, te brojna nova zanimanja u već postojećim djelatnostima. Vlada Republike hrvatske jednom godišnje utvrđuje kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca za sljedeću godinu.

Za ovu godinu utvrđen je broj od 65.100 dozvola od kojih je 15.000 za produženje postojećih, već izdanih dozvola, a 41.810 za novo zapošljavanje.Također je utvrđena i kvota za sezonsko zapošljavanje od 6.540 dozvola te kvota za premještaj unutar društva od 250 dozvola - rekla nam je načelnica Jakšić.

Od izdanih novih dozvola 977 radnika dolazi iz BiH, 270 s Kosova, 228 iz Srbije te 191 iz Sjeverne Makedonije. Zatim će nam doći 92 radnika iz Ukrajine, 62 iz Albanije i 60 s Filipina. Za Nepalce su izdane 32 dozvole, a za Indijce 18.

Zahtjeve za izdavanje dozvole za boravak najčešće podnose upravo poslodavci s obzirom na to da tijekom trajanja postupka izdavanja dozvole stranac najčešće nije u Hrvatskoj.

- Za napomenuti je da se sustav izdavanja dozvola za boravak i rad odnosi samo na državljane trećih država dok se na državljane Europskog prostora primjenjuju druge odredbe Zakona o strancima, osim državljana Austrije na koje se još primjenjuju recipročne mjere, ali se i na njih ne primjenjuje sustav kvota - pojašnjava nam Diana Jakšić.

Zakon o strancima propisuje uvjete za izdavanje dozvole za boravak i rad: stranac mora posjedovati valjanu ispravu, ne smije imati zabranu ulaska i boravka Hrvatskoj, ne smije predstavljati opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje.

O svim tim okolnostima nadležno tijelo tj. policija obavlja potrebne provjere. Provjere se mogu obavljati i na okolnosti valjanih prijava poslodavca nakon izdavanja dozvola za boravak i rad, primjerice prijave na mirovinsko i zdravstveno.

Zahtjevi za izdavanje dozvola za boravak i rad s priloženom potrebnom dokumentacijom podnose se nadležnoj policijskoj upravi ili postaji prema sjedištu poslodavca ili prema mjestu namjeravanog boravka stranca.

Osim neposredne predaje dokumentacije moguća je i dostava elektronskim putem i to na posebno otvorene elektronske adrese koje su za sada dostupne za PU splitsko-dalmatinsku-sjedište, PP Hvar, PP Makarska i PP Sinj.

Podaci o adresama i upute o postupanju s pojašnjenjem potrebne dokumentacije nalaze se na službenim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova mup.hr/građani /moji dokumenti/stranci.

- Poslodavci s područja nadležnosti ove Policijske uprave već uspješno koriste ovu uslugu - kaže naša sugovornica.