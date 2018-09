Veliki strah na malome otoku: 'Zaklali su svu sitnu divljač, a prikipilo je kad su nekidan napali ženu koja je išla na posal! Noću ti se ledi krv u žilama, a šta će tek bit ove zime kad nestane spize...'

Zamislite kako je u tri i po noću kad ti okruže kuću i počnu arlaukat, ne mo'š od straja više zaspat – kaže Jela PitešRazgovarat ćemo s Lovačkim savezom i napraviti sve kako bismo spriječili štetu, ali i strah koji stanovništvo ima od čagljeva – kaže Tomislav Opačak

Čagljevi su postali gospodari Drvenika Veloga, izist će nas žive. Naš je škoj mali i nema mista za njih i za nas – vape stanovnici Drvenika Veloga.



Oni su već mjesecima pod pravom noćnom opsadom zvjerki veličine manjeg psa, koji se inače hrani manjim sisavcima, strvinama i smećem. No, kad je gladan, pa još zarobljen na otočiću površine dvanaest četvornih kilometara poput Drvenika, pa još u čoporu, ajde ti budi siguran da se neće zaletjeti na čovjeka, posebno starca ili dijete!



Josip Majić, predsjednik Mjesnog odbora Drvenika Veloga, kaže nam kako je apelirao na gradske vlasti u Trogiru, kojem Drvenik teritorijalno pripada, kako bi se organizirali lovci i pokrenula hajka, ali još se ništa nije dogodilo.

Nema više sitne divljači

– Sve je počelo prije pet, šest godina, ranije nitko nije vidija čaglja na Drveniku. Jesu li priplivali ili ih je neko donija, neman pojma, ali tu su, raskotili su se i ima ih na desetke, govore oni koji su ih sreli i više od pedeset u čoporu.

Noću ti se krv ledi u žilama od onoga njihovoga zavijanja, to je cili orkestar, a najžešći su kad priliću avioni, ovi zvižđu odozgar, a čaglji s tleja. Ljudi mi šalju snimke na mobitel, a prikipilo je prije par dana kad su napali agenticu "Jadrolinije" kad je išla na posal. Kaže žena da ih je bilo i pedeset na Lokvi u mistu, di valjda dolaze lokat.

I sad se ja pitan šta će bit ove zime kad ostane četrdesetak svita na otoku, mahom starijega, a spize ne bude – jada se Majić i navodi kako više nema sitne divljači po Drveniku.



– Bilo je zeci i fažani na stotine, više ih niko ne vidi. Valjda žderu miše i pantagane, dolaze do škovaca i kontejnera, a zaklali su i dvi maške. Kažu da ne napadaju ljude, i neće kad si s njin jedan na jedan, ali kad su oni u čoporu izgladnili, ne znaš kako će reagirat. Ljudi se ozbiljno boje, samo da ne krene reakcija kad bude prekasno – boji se Majić.



Razgovaramo i s Jelom Pitešom, agenticom "Jadrolinije" na Drveniku, koja je zadnja imala bliski susret sa zvijerima.



– Na otoku se ja prva dižen, već oko četiri i po, da bi u pet bila u agenciji za prodaju karata. Vozila san se prije dvi noći squadom, onin motorom na četiri kola, i kad san došla do Lokve, a to je naša seoska gustirna, nije se moglo ni proć koliko ih je bilo. Ne miču se, reže, kese zube, zavijaju...



Vrag ih odnija, umrla san od straja. Možda čagalj neće izist čovika, ali ima jaku čeljust i zube, može ti samlit kost i ostat ćeš do kraja života invalid, a zašto? Priča mi žena koja živi kraj Lokve da in je za poludit, baca petarde da može proć noću. A mi smo nekidan roštiljali u dvoru i oko deset i po navečer došli su do same gomile i kriče – govori nam Jela, dodajući kako seoski pas Luna unezvjereno bježi po kućama kad noću navale.



– Dva mačka su mi zaklali i pojili, Mikija i Curija! Jadni bi pobigli u Rogač navečer, ali ovi put nisu stigli, uvatili su ih kraj kuće. Zamislite kako je u tri i po noću kad ti okruže kuću i počnu arlaukat, ne mo'š od straja više zaspat – kaže Jela, koja pretpostavlja da su čagljevi na Drvenik mogli preplivati iz Vinišća, jer ih tamo ima godinama.



– Priča mi je naš čovik koji je vata ubotnice kako je vidija u moru neku glavu. Upalija je kaić i krenija prema njoj jer je mislija da je čovik u opasnosti. Kad ono čagalj – pliva ka vapor! Već ih ima više nego mišćana, pa kad okruže selo i počnu zavijat, to je ka horor film. Ne znan šta čekaju lovci, neka se napravi hajka i obuzda ova napast, nemojmo čekat da se dogodi zlo – očajna je Jela.

Kad će hajka

Trogirska dogradonačelnica Ruža Kovačić-Bilić zna za problem s čagljevima na Drveniku i nada se pomoći.

– Već smo slali dopise o ovome problemu, ali Grad ne može organizirati hajku. Spremni smo osigurati hranu i piće za lovce i ugostiti ih, samo da pomognu otočanima – veli dogradonačelnica.



Mladen Balić, predsjednik Lovačkog saveza Županije splitsko-dalmatinske, objasnio nam je kako drveničko lovište nije pod koncesijom, te pripada Županiji koja bi trebala pozvati lovce na hajku ili neko drugo rješenje. Dodaje kako čagljevi nisu zaštićene životinje i hajka se može organizirati bilo kada.



To nam je potvrdio i Tomislav Opačak, pročelnik županijskog Ureda za gospodarstvo:

– Pozivam trogirsku vlast da nam pošalju dopis i obećavam da ćemo razgovarati s Lovačkim savezom i napraviti sve što bude moguće kako bismo spriječili štetu, ali i strah koji stanovništvo ima od čagljeva. Ako bude potrebno, organizirat će se i hajka – navodi pročelnik Opačak, podsjetivši kako su na Drveniku prije nekoliko godina organizirali i hajku na divlje svinje.