– Voda ti je kao i zdravlje. Cijenimo ih tek kada ih izgubimo – rekao je svojedobno dr. Mladen Smoljanović, ugledni splitski zdravstveni djelatnik, na jednom od svojih predavanja na temu "Aqua origo vitae!".

Ta izjava itekako dobro opisuje stanje u cijeloj Imotskoj krajini nakon što se rijeka Vrljika povukla u utrobu zemlje na svojim glavnim izvorištima.

Imoćani u panici: nakon potresa vodostaj rijeke Vrljike, koja pitkom vodom opskrpljuje gotovo cijelu krajinu, pao za više od metra! A pada i dalje...

Stručnjaci otkrivaju gdje je nakon potresa nestala voda iz Vrljike i trebaju li Imoćani strahovati: U ovom slučaju moguće je da se smjer rijeke definitivno promijenio​

Svatko svakoga pita: "Je l' se podigao vodostaj, je li došla Vrljika?" Uzrok njezina nestanka je jak potres u petak oko 22.35, koji je dobro uzdrmao Imotsku krajinu. Sada je i sasvim jasno zbog čega su se u tolikoj mjeri poremetili podzemni tokovi Vrljike, jer je epicentar potresa bio na dubini od 10 kilometara samo 700-800 metara zračne linije od njezinih izvorišta, na brdu u blizini starog kamenoloma, kod takozvane Zažabčeve ograde.

No, ono najvažnije, voda se počela vraćati u izvorišta rijeke Vrljike. Kako nas je obavijestio ing. Luka Ćorić, direktor "Vodovoda Imotske krajine", u subotu navečer Hrvatske vode postavile su specijalni mjerni uređaj na prvoj ustavi koji kontrolira visinu vodostaja. Na glavnom izvorištu Opačac vodostaj je došao i do četiri metra, što daje mogućnosti uključivanja tri pumpe za crpljenje vode u vodospreme.

– Ni u jednom trenutku nije bila ugrožena opskrba vodom pučanstva Imotske krajine. Voda i dalje ima tendenciju rasta, i to itekako hrabri. Što se tiče kanalizacijskog sustava koji ide ispod korita, hitno sam pozvao u ponedjeljak tvrtku koja se bavi ispitivanjem devijacija na kanalizacijskom sustavu, a koja je i do sada nama snimala i sanirala propuštanja. Ako se one utvrde, odmah će se prijeći saniranju – kazao je Ćorić.

Da se situacija s Vrljikom smiruje, govori i podatak da je voda u nedjelju izjutra počela izvirati na predjelu Pločice kod Zdilarovih kuća. Prve gutljaje friške vode popio je mladi Ivan Knezović kojega smo zatekli na izvorištu.

Ipak, ostala izvorišta, poput Utopišća koji vodom opskrbljuje rukavac Vrljike kod Zelene katedrale, još miruju. Isušeno je cijelo korito, a najzanimljiviji detalj učinka potresa svakako su znamenita jezera Dva oka, također jedno od izvorišta. U takozvanom Gornjem jezeru kao glavnom izvorištu, vodostaj je pao za nešto više od metar. Vjekovima se iz njega voda prelijevala u Donje jezero uskim kanalom i dalje prema koritu Vrljike u Zelenoj katedrali. No, sada se voda prelijeva iz Donjeg u Gornje jezero.

Nizvodno od glavnog izvorišta Opačac voda se podignula također za desetak centimetara, što upućuje da se podzemni tokovi pune vodom.

A da nije svako zlo za zlo, govore Imoćani, nestanak vode otkrio je i mnoge stvari koje idu ukorak s neodgovornim odnosom prema imotskoj hraniteljici života. Dojavljuju nam o pronalasku ispusta crnih jama u samo korito rijeke, što će morati hitno na noge dignuti inspekcijske i druge odgovorne službe. S druge strane, zapuštenost korita Vrljike i njezinih pritoka visokom travom koja se redovito ne kosi, a u kojoj se zaustavlja otpad, plastične boce i ostalo smeće, na mjestima poput onoga koji od Zelene katedrale vodi do Opačca, takva je da netko za to mora snositi odgovornost.

Hoće li se sada, nakon ove nesreće s poniranjem Vrljike u utrobu zemlje i opravdanom panikom građana zbog njezina opstanka, pokrenuti vrlo jasan proces utvrđivanja onih koji u Vrljiku ispuštaju, niz čitav njezin tok, fekalije i otpad, primijeniti sankcije i konačno se s Vrljikom civilizacijski odnositi, ostaje nam vidjeti. Ako je ona, a jest, hraniteljica života Imotske krajine, onda je kao takvu valja i čuvati.