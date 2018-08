Žiža u gradu ne jenjava ni po nesnosnim vrućinama: ove fotografije pokazat će vam zašto 'furešti' obožavaju mali dalmatinski gradić

Nedjelja kao stvorena za uživanje, mogli bismo reći za današnji dan, i ne bismo ništa "falili". Sunčano jutro osvanulo je u Dalmaciji donoseći po tko zna koji dan zaredom nesnosne temperature, ali današnji je "real feel" ipak, konačno, mrvicu blaži.



Mnogi bi osvježenje na plaži možda bili lijeni potražiti i popodne ispod klime zvučalo bi im sasvim prihvatljivo, no ovakav dan jednostavno je šteta provesti u kući. Divota je ispružiti se ispod bora i tu i tamo skočiti u more, ali neki se ni na odmoru ne prepuštaju takvim užicima, već kreću u - obilazak grada.



A fotografije koje nam je poslao naš fotograf Zvonimir Barišin čisti su dokaz da turisti obožavaju ovaj mali dalmatinski gradić. Trogir i danas, po najvećem zvizdanu, vrvi turistima, koji vrijedno obilaze gradsku jezgru i oduševljeno fotografiraju zanimljivosti.



Zašto je to tako, jasno je iz pogleda na grad. Trogirska riva izgleda "slikovito", bajkovito, a brodovi "parkirani" u luci samo pojačavaju filmski dojam. Nije ni čudo da furešti guštaju, kome uopće pored ovakvih prizora može zasmetati vrućina...