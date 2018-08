Velika inspekcija 'Slobodne' od Biograda do Cavtata: provjerili smo cijene na tržnicama i ribarnicama te u restoranima i kafićima, evo što smo zabilježili

Novinari 'Slobodne Dalmacije' u velikoj inspekciji cijena prošetali su tržnicama, restoranima i kafićima od Biograda na moru do Cavtata. Cavtat je, očekivano, najskuplji - ondje smo, primjerice, naišli na cijenu od čak 860 kuna za kilogram svježeg jastoga iz akvarija, dok se, s druge strane, gotova jela u restoranima Kaštelima; Biogradu i Tisnome mogu pojesti već za 35 kuna.



Evo što smo zabilježili:





CAVTAT



POVRĆE



Pomadore - 15 do 20 kuna



Cherry pomadore – 30 kuna



Kukumar (krastavac) - 10 kuna



Mlade patate – 8 do 10 kuna



Paprike – 15 kuna



Balančane (patlidžan) - 20 kuna



Mladi grah mahuna - 20 do 25 kuna



Luk - 10 do 15 kuna



Peveruni (male papričice za prženje) – 10 do 15 kuna vrećica



VOĆE



Jabuke ljetne mlade - 12 kuna



Nektarina – 25 kuna



Kruške - 18 do 20 kuna



Banane - 12 kuna



Stolno grožđe – 20 do 25 kuna



Marelice – 25 kuna



RIBARNICA



Cipol - 40 do 70 kuna



Papaline - 40 kuna



Srđele - 25 do 30 kuna



Kozice - 40 do 60 kuna



Sope - 70 do 100 kuna



KAFIĆI



Bijela kava - 10 do 15 kuna



Sok 0,2 litre voćni - 10 do 20 kuna



Pivo 0,33 litre -15 do 20 kuna



Macchiato – 15 kuna



Cappuccino - 15 kuna



Mineralna voda 0,5 l - 10 do 15 kuna



RESTORANI



JELA



1 kg svježeg jastoga iz akvarija – 860 kuna



Plata 'Morske perle' (škampi, jastozi, lignje, hobotnica) – 580 kuna



Hobotnica na žaru – 160 kuna



Škampi na žaru – 180 kuna



5 komada obrađenih kamenica – 82 kune



Pečeni brancin usoljeni – 1 kg – 420 kuna



Juha riblja - 45 kuna



Sir iz ulja porcija – 80 kuna



Pršut s crnim maslinama – 80 kuna



Dubrovačka plata (pršut, sir iz ulja, masline) – 160 kuna



Pašticada - 135 kuna



Pizza margarita – 50 kuna



Grčka salata – 50 kuna



Rižoto vegetarijanski – 80 kuna



Biftek – 180 kuna



Pileći filet u šampanjcu – 130 kuna



Janjetina pečena s krumpirom i povrćem – 190 kuna



Karamelizirana svinjska pečena rebarca – 135 kuna



PIĆA



Vina – pošip, plavac, malvasija... od 0,75 litara - 190 do 250 kuna



Pjenušac 0,10 litara čaša – 35 do 40 kuna



Prošek s dvije kamenice – 89 kuna



KAŠTELA



POVRĆE



Pomidore - 6 do 9 kuna



Krastavac - 5 do 7 kuna



Mladi krumpir - 3 do 6 kuna



Paprika - 8 do 11 kuna



Mrkva - 5 do 9 kuna



Kapula - 4 do 6 kuna



Fažolet - 10 do 13 kuna



Tikvice - 8 do 10 kuna



VOĆE



Jabuka - 8 do11 kuna



Breskve - 7 do 12 kuna



Nektarinke -10 do 13 kuna



Dinja - 6 do 8 kuna



Lubenica - 3 do 6 kuna



Marelice - 10 do14 kuna



Banane - 6 do 10 kuna



Smokva svježa - 12 do 15 kuna



Smokva suha - 50 kuna



RIBARNICA



Hobotnica - 60 do 80 kuna



Srdela -15 do 25 kuna



Lignje svježe -100 do 120 kuna



Orada - 40 do 60 kuna



Sipa - 50 do 70 kuna



Kozice - 40 do 50 kuna



RESTORANI



JELA



Crni rižot - 60 do 70 kuna



Rižot od kozica ili plodova mora - 60 do 90 kuna



Oborita riba kilogram (prva klasa) - 400 do 450 kuna



Oborita riba (druga klasa) - 300 do 350 kuna



Salata od hobotnice - 7 do 80 kuna



Lignje svježe - 100 kuna



Biftek - 14 do 150 kuna



Miješano meso - 85 do 110 kuna



Gotova jela - marende - 35 do 60 kuna



PIĆA



Pošip Čara 0,75 litara - 170 do 180 kuna



Graševina 0,75 litara - 180 do 190 kuna



Žlahtina 0,75 litara - 120 do 140 kuna



Crljenak - Zinfandel 0,75 litara - 300 do 320 kuna



KAFIĆI



Bijela kava - 11 do 13 kuna



Obična kava - 7 do 10 kuna



Macchiato mali - 8 do 10 kuna



Macchiato veliki - 9 do 13 kuna



Prirodni sok 0,20 litara - 15 do 17 kuna



Pivo 0,33 - 12 do 18 kuna



Pivo 0,50 - 15 do 20 kuna



Mineralna voda 0.20 - 10 do 12 kuna



Cedevita - 10 do14 kuna



BIOGRAD NA MORU



VOĆE



Jabuke - 10 kuna



Breskve - 20 kuna



Dinja - 7 kuna



Lubenica - 4 kune



Šljive - 10 kuna



Grožđe - 20 kuna



Marelice - 20 kuna



Banane - 10 do 12 kuna



Smokve - 20 kuna



POVRĆE



Krastavci - 10 kuna



Balancane - 15 kn



Paprike - 12 kn



Mahune - 10 kn



Kapula - 6 kn



Mladi krumpir - 8 kn



Pomidor - 10 kn



Tikvice - 10 kn



Mrkva - 12 kn



RIBARNICA



Srdele - 25 kuna



Lokarde - 35 kuna



Šaruni - 35 kuna



Salpe - 60 kuna



Orada (uzgoj) - 80 kuna



Orada (divlja) - 120 kuna



Hobotnica - 90 do 100 kuna



Sipe - 80 do 100 kuna



Lignje svježe - 150 kuna



Kozice - 70 kuna



KAFIĆI



U Turističkoj zoni



Kava - 8 kuna



Macchiato mali - 10 kuna



Macchiato veliki - 12 kuna



Cappuccino - 12 kuna



Bijela kava - 12 kuna



Coca-Cola - 18 kuna



Mineralna voda - 12 kn



Piva mala (točeno) - 15 kn



Piva velika (točeno) - 20 kn



Jack Daniel's - 20 kuna



Izvan turističke zone



Kava - 6 kn



Macchiato mali - 8 kn



Macchiato veliki - 10 kn



Cappuccino - 8 kn



Bijela kava - 8 kn



Coca-Cola - 14 kn



Chivas - 25 kn



Mineralna voda - 8 kn



Pivo malo (točeno) - 15 kn



Pivo veliko (točeno) - 20 kn



RESTORANI



Rižoto - od 60 do 80 kn



Biftek - 90 do 150 kn



Salata od hobotnice - 60 do 90 kn



Pizza - 45 do 75 kn



Kilogram uzgojene ribe - 250 do 400 kuna



Kilogram divlje ribe - 300 do 500 kuna



Marende dnevne mesne - 35 do 50 kuna



Zadarska vina u standardnoj ponudi - 120 do 300 kuna



TISNO



VOĆE



Jabuka - 8 do 12 kuna



Breskve - 7 do 13 kuna



Nektarinke - 10 do 15 kuna



Dinja - 6 do 9 kuna



Lubenica - 3 do 6 kuna



Marelice - 10 do 15 kuna



Banana - 7 do 12 kuna



Smokva svježa - 1 do 18 kuna



Smokva suha - 50 kuna



POVRĆE



Pomidore - 7 do 10 kuna



Krastavac - 5 do 8 kuna



Mladi krumpir - 3 do 5 kuna



Paprika - 9 do 12 kuna



Mrkva - 5 do 9 kuna



Kapula - 4 do 6 kuna



Fažolet - 1 do 15 kuna



Tikvice - 8 do 11 kuna



RIBARNICA



Hobotnica - 80 kuna



Srdela - 20 kuna



Lignje svježe - 120 kuna



Orada - 60 do 70 kuna



Sipa - 70 do 80 kuna



Kozice - 50 kuna



RESTORANI



Crni rižot - 60 do 70 kuna



Rižot od kozica ili plodova mora - 70 do 90 kuna



Oborita riba kilogram (prva klasa) - 400 do 450 kuna



Oborita riba (druga klasa) - 300 do 350 kuna



Salata od hobotnice - 70 do 80 kuna



Biftek - 140 kuna



Miješano meso - 90 do 110 kuna



Gotova jela - marende - 35 do 60 kuna



Pizza - 60 kuna



KAFIĆI



Bijela kava - 12 kuna



Obična kava - 7 do 8 kuna



Macchiato mali - 8 do 9 kuna



Macchiato veliki - 10 kuna



Prirodni sok 0,20 litara - 15 do 17 kuna



Pivo 0,33 - 12 do 18 kuna



Pivo 0,50 - 15 do 20 kuna



Mineralna voda 0,20 - 10 do 12 kuna



Cedevita - 10 do 14 kuna



