Bogata općina puna turista nikako da riješi veliki problem: kad upeče sunce ili zapuše jugo, smrad postaje nepodnošljiv, a prolaznici rivom hodaju začepljena nosa

Učestale intervencije na podzemnoj infrastrukturnoj mreži u Baškoj Vodi postale su gotovo svakotjedne bilo to na kanalizacijskom ili vodovodnom sustavu.



Nismo mogli odoljeti a da ne fotografiramo posljednji slučaj u često ugroženoj Pogradinskoj ulici. Ljudi negoduju što nemaju vode radi učestalih radova na glavnom cjevovodu u ulici, ograničava im se korištenje, često ostaju bez nje i sl. Vatrogasnim mjerama općina i Vodovod saniraju posljedice kako na vodovodnoj tako i na kanalizacijskoj mreži, ali mještani kažu da to nije rješenje.



Pa i nije, jer postoji općinska odluka o komunalnom uređenju baškovoških ulica, svake godine po jednu ili dvije, ovisno o proračunskim sredstvima, ali to nije slučaj, jer najvažnije je prekriti asfaltom da lijepo izgleda, a što je ispod nije bitno.



Nije problem samo u ovoj ulici, gotovo da su sve ugrožene jer je podzemna infrastruktura građena šezdesetih godina prošloga stoljeća kada je Baška Voda imala ukupno nekoliko desetaka sanitarnih čvorova, a voda se većinom uzimala s javnih česmi, dok je danas na taj isti sustav spojeno nekoliko tisuća sanitarnih čvorova privatnih kuća, stambenih zgrada i hotela.



Svaki razuman čovjek shvaća da će do kolapsa jednog dana doći, jer postojeći kanalizacijski i vodovodni sustav ne može podnijeti više od dvadeset pet tisuća korisnika koliko ih danas u Baškoj Vodi ima tijekom turističke sezone.

Već godinama se svakodnevno u središtu mjesta osjećaju neugodni mirisi iz nestručno napravljenih kanalizacijskih kolektora i bazena gdje se slijeva sva kanalizacijska mreža i odatle se pumpama tiska na određenu morsku dubinu u Bračkome kanalu.



Najčešći su neugodni mirisi iz šahtova koji imaju neodgovarajuće željezne poklopce, pa kada ih sunce malo iskrivi ili ako je malo južno vrijeme onda su mirisi nepodnošljivi i svi prolaznici rivom hodaju začepljena nosa, a bar to nije neki veliki problem za riješiti.



Pošto problem traje godinama, a ništa se ne poduzima mještani osjećaju kao da za rješenje nema dovoljno volje, a ne sredstava, jer općina je dosta bogata, a za ovakve potrebe i država i EU nude određena sredstva Mještani apeliraju na općinsku vlast i poduzeće Vodovod iz Makarske da ozbiljno povedu računa o ovome problemu i započnu hitno s rekonstrukcijom podzemne komunalne mreže, jer ukoliko se i dalje gorući problem bude zapostavljao zasigurno će doći do neželjene katastrofe, pa se pitamo tko će onda biti odgovarati?