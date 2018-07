Ljetovanje za mazohiste: svaki drugi gost na Jadranu žali se na užasan promet!; 'Zbog kaosa na cestama turisti iz Makarske moraju krenuti čak sedam sati ranije na let iz splitske zračne luke'

Svaki drugi anketirani gost u Hrvatskoj, a anketiralo se njih gotovo 6000 iz 18 zemalja duž obale i na otocima u sedam primorskih županija, imao je primjedbe na prometne gužve, a osobito na nedostatak parkirališta

Na početku vršnog dijela turističke sezone u kojemu nas posjećuju milijuni turista, svojim smo dugo pozivanim i čekanim gostima za njihov novac priredili pravi kaos u prometu, koji nam zasigurno dugo neće oprostiti.



Baš kao što ni domaći ljudi ne mogu tako lako shvatiti da udaljenosti od 30-ak kilometara prolaze u nekoliko sati vožnje. I to podjednako kod Vodica, Pirovca, Biograda, Šibenika, Omiša, Trogira, na prilazima Makarskoj, u centru Splita, prema zračnim lukama, prema trajektnim pristaništima...



Jednostavno, deseci kilometara duge kolone i čekanja, vožnja od tek 20 kilometara na sat, za koju ni gosti ni domaći ne vide logično objašnjenje usred tjedna, na području svih četiriju dalmatinskih županija obilježavaju posljednje turističke dane srpnja, no čini se da je ipak najgore u Splitsko-dalmatinskoj županiji.



A kako se najavljuje, pravi nered tek slijedi predstojećeg vikenda, jednog od onih četiri, pet udarnih u turističkoj godini, u kojem se očekuju nova masovna spuštanja cestama prema jugu. O kolikom je začepljenju riječ, najbolje ilustrira informacija hotelijera s Makarske rivijere prema kojoj svoje goste u splitsku zračnu luku voze čak sedam sati prije leta prema Resniku, jer na registraciju putnika na aerodromu moraju stići dva sata prije leta, a za 60 kilometara treba im pet sati vožnje (?!).



No, isto toliko treba im i s južnih dijelova te rivijere do Dubrovnika, s kilometarskim čekanjima kod Kleka. Dakle, gostima koji s područja Šibenika ili Makarske rivijere kreću na jutarnje letove prema Splitu, nastavi li se sadašnji kaos na cestama, najbolje bi bilo prespavati noć u zračnoj luci žele li biti sigurni da neće izgubiti svoje mjesto na letovima.



Isti je problem i na cestama prema Šibeniku i Zadru, pa očigledno baš ništa nismo naučili iz podatka da su nam gosti lani najviše zamjerali baš prometne gužve. Umjesto da se nešto učini da se prometni problemi olakšaju nekim rasterećenjima, novim zaobilaznicama ili boljom regulacijom, ove godine kolone su rekordne. A one svakako nisu pokazatelj uspješnosti turizma, kako se to često prikazuje, nego neorganiziranosti sustava.



– Zamislite gosta koji je platio avionsku kartu da brzo i komforno stigne na odmor ili se vrati s njega, a onda se trucka autobusom do zračne luke pet, šest sati?! Kako mu objasniti što se događa? Nema opravdanja ni isprike, baš kao ni za one koji su platili jednodnevni izlet u Split, a do njega su se vozili od Makarske više od četiri sata – govori nam turistički pratitelj u agencijskom autobusu koji se u ponedjeljak zatekao usred gužve na Jadranskoj magistrali s gostima.



Kad su rezultati istraživanja zadovoljstva naših turista "Tomas 2017" lanjskog ljeta pokazali kako su im visoko na ljestvici onoga što im kod nas najviše smeta prometne gužve, čekanja, nedostatak parkirališta, gužve na plažama i neprimjereno odloženo smeće, većina odgovornih odmahnula je rukom na te konstatacije, uvjerena kako je to problem nekoga drugoga. Svaki drugi anketirani gost u Hrvatskoj, a anketiralo se njih gotovo 6000 iz 18 zemalja duž obale i na otocima u sedam primorskih županija, imao je primjedbe na prometne gužve, a osobito na nedostatak parkirališta.



Kad se zna da je već desetljećima kao prijevozno sredstvo za dolazak u Hrvatsku najzastupljeniji dolazak automobilom, koji koristi čak 78 posto naših gostiju, jasno je koliko je to važno za turističku sliku zemlje. Jer u Hrvatsku više od 13 milijuna gostiju godišnje stiže cestama na odmor. Nakon ugodnog putovanja autocestom, izlazak s nje prava je drama jer nema lokalne ceste ili ulaza u turističko središte koji mogu "progutati" toliki broj vozila na postojećoj infrastrukturi. Pokazao je to već prvi kišni dan usred špice sezone.



– Naši su gosti desetljećima auto-gosti i svake godine im u turističkom mjestu pružamo sve manje prostora za normalnu vožnju i parking. Kad nakon sati nepotrebnog čekanja na prilaznim cestama konačno stignu u naša turistička mjesta, slijedi traženje parkirališta jer obiteljski iznajmljivači nemaju parkirnih mjesta za goste, a javni parking je 20 do 25 kuna sat. Gost koji je stigao na Jadran u automobilu visoke klase želi za njega imati pristojno parkiralište, a toga nema. Ako se nađe mjesto, onda se danima ne smije automobil maknuti odatle niti gost može njime ići na izlete i u obilazak. I sad mi očekujemo da će nam taj gost doći i dogodine. Malo sutra – ogorčeno nam govori vlasnik malog obiteljskog hotela na Makarskoj rivijeri.



Realno je nadati se da će s vremenom dolaziti sve više avionskih gostiju, ali nije utješno. Naime, ti gosti, kojih je lani bilo 15 posto u ukupnom broju, odnosno oko 2,5 milijuna ih je došlo u Hrvatsku zrakoplovima, mahom uzimaju rent-a-car vozila u zračnim lukama i dalje idu opet automobilima, pa i njih valja pribrojiti onom "čepu" koji nastaje.



Istina je da i druge velike europske turističke zemlje imaju kilometarske kolone u ljetnim vikendima, ali to se u pravilu događa tek jednog ili dva petka i subote u cijeloj sezoni kad masovno odlaze i opet se masovno vraćaju i na to su svi spremni. Prometni kolaps kojem svjedočimo ovih dana diljem Dalmacije usred tjedna daleko je od svega toga jer niti je smjena gostiju, niti Ultra, niti povijesni rekordi posjeta u turističkim mjestima.



Tek jedan običan oblačan dan...