Starome mostu u Trogiru, koji je izgrađen 1963. godine i koji je do prije desetak dana bio jedina poveznica otoka Čiova s kopnom, službeno je promijenjen naziv, obznanio je na sjednici Gradskog vijeća predsjednik Ante Piteša.



Pola stoljeća gotovo nitko u Trogiru nije imao pojma da taj most nosi ime jedine oružane snage SFRJ dok na prošloj sjednici vijećnik HSU-a Tonči Barada nije to spomenuo te izazvao čuđenje ostalih vijećnika koji su jednoglasno inzistirali da mu se taj naziv ukloni.



Aktualni sat 12. sjednice u novom sazivu započeo je pitanjem HSP-ova vijećnika Ivana Bašića o aktivnostima koje Grad provodi glede apliciranja projekata prema EU fondovima. Gradonačelnik Ante Bilić (SDP) odgovorio mu je da su u pripremi dva projekta. Jedan je iz programa "Kamena enciklopedija" u koju je uključena obnova kule Kamerlengo i Sv. Marka za koji je novac već odobren, a drugi je obnova parka Garagnin – Fanfogna.



- Priprema se dokumentacija za prijavu spomenutom fondu za izgradnju reciklažnog dvorišta te energetsku učinkovitost dvaju dječjih vrtića i šetnice od autobusnog kolodvora do novog mosta - kazao je gradonačelnik Bilić.



Hoće li Grad Trogir prema Drvenicima napokon postati majka, a ne maćeha kako je to bilo prije, pitao je Mario Juranović iz SDP-a.



Nešto je više od pet kilometara putova "probijeno" na Velom Drveniku. Bit će ulaganja na oba otoka, a ono što treba naglasiti je rješenje gorućeg problema vodoopskrbe. U županijskom proračunu osiguran je novac za izradu projektne dokumentacije za koju se očekuje da će biti završena do kraja godine - rekao je.



I na jučerašnjoj sjednici Tonči Barada bio je aktivan podsjetivši vladajuće kako je Trogir nekada u prošlosti imao više gradskih česmi, odnosno fontana, te da se jedna nalazila u botaničkom parku Garagnin – Fanfogna koja je "otišla" na posudbu u splitsku Vilu Dalmacija i do danas se nije vratila.



- Trogirani traže povrat te fontane iz Titove vile i molim vas da pokrenete postupak povrata - sugerirao je Barada čelnicima gradske vlasti.



Ogorčen što ni nakon sedam mjeseci od mjerodavnih nije dobio odgovore na svoja tri pitanja, a posebno vezano za nered oko zakupljenih prostora na gradskoj tržnici, Damir Zaradić (HSP) je ustvrdio kako to smatra uvredom.



Kako tržnicom upravlja "Trogir holding", a sjednici je nazočio novi direktor te komunalne tvrtke Božidar Miše, odgovorio mu je da je svjestan da na tržnici puno toga ne štima, što nije od jučer, odnosno od prije dva mjeseca otkako je stupio na tu dužnost te da su njegova nastojanja da se stanje popravi.



Direktora Mišu desna oporba prozvala je za loše stanje u Holdingu, zato što neki zaposlenici uopće ne dolaze na posao pa žele da im se podastre revizija poslovanja.



On je pak ustvrdio da je u firmi zaposleno 186 ljudi, da broj zaposlenih ne raste, da se radi na rješavanju problema i da tvrtku vidi kako perspektivnu, sa znanjem, licencijama.



U firmi se ne događa ništa nelegalno, revizija poslovanja je spremna na uvid, a vrata moga ureda su vam otvorena za sva pitanja koja vas zanimaju - poručio im je direktor Miše. Gradonačelnik Bilić dodao je kako je Holding lani poslovao s dva milijuna kuna dobiti. Očekuje se tematska sjednica o stanju u toj tvrtki.