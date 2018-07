Ljepotice ispod Biokova imaju dobar plan: kad drugi zauzmu sve plaže one osvoje lukobran

"Valovi igraju, koža mi upija bakreni sunčani sok, valovi igraju, a more mi tuče o bok..." glase nezaboravni stihovi nezaboravne "Daleke obale" iz faze Marijana Bana "za kormilom", a nama baš sjajno ilustriraju šprizore s fotografija makarskog kolege Ive Ravlića.



On je, naime, zabilježio za makarsku tipično omiljeno kupanje i sunčanje na lukobranu.



Iako je Makarska poznata po kilometrima šljunčanih plaža, u epicentru turističke sezone i to zna biti premalo.



Pa kad upeče sunce i kad je "dan kao stvoren za plažu", ove su šinjorine spremne naći svoje zadovoljstvo uz lukobranske stine...