Prvi vikend nakon otvaranja Čiovskog mosta: provjerili smo kako funkcionira promet na jednoj od najkritičniji prometnih točaka u državi; 'Gužve su nešto manje, ali i turista ima manje nego lani...'

Prvi vikend nakon otvaranja novog čiovskog mosta bio je idealna prilika za provjeru stanja na pristupnim cestama prema Trogiru i Čiovu, ali i oko sada već starog mosta, koje su prijašnjih sezona bile kobne za domaće i inozemne vozače, a pogotovo za njihove živce.



Ciljano smo odabrali prijepodnevne sate, kada je poznato da je najveća gužva jer je smjena gostiju u apartmanima i hotelima, i uvjerili se da je situacija na njima svakako podnošljivija od prethodnih godina i desetljeća kada su se Radovanov grad i susjedni mu otok gušili od kolona. Doduše, srdačna dobrodošlica u vidu male gužve od 60-ak automobila dočekala nas je na cesti kod skretanja s Jadranske magistrale prema Trogiru, ali ni tu nismo dugo čekali i vrlo brzo krenuli smo prema Pantanu.



Ako je suditi prema iskustvima brojnih vozača, sve se to činilo idealnom situacijom u odnosu na onu koja je vladala godinama.

Vozeći se u smjeru novog čiovskog mosta, škicnuli smo i u kojem su stanju spojne ceste koje od netom otvorenog objekta vode prema trogirskoj obilaznici s jedne strane, odnosno prema Žednom i Okrugu Gornjem s druge. Obje prometnice koje su dio istog projekta kao i most još uvijek nisu službeno prepuštene vozačima, ali onu koja ubrzava putovanje u smjeru Splita i Šibenika poneki vozači, vjerojatno domaći ljudi i dobro upućeni turisti, već koriste, za razliku od ceste za Okrug koja je blokirana parkiranim bagerom.



Prelazak preko novog mosta bio je komotan u tolikoj mjeri da smo u tom trenutku broj automobila u oba smjera mogli prebrojiti na prste jedne ruke. Situacija nije bila puno drugačija ni na starom mostu, pri čemu je primjetno da i mnogi koriste – stari most. Svoje viđenje situacije ponudili su nam stanovnici s obje strane prometne "žile kucavice".



– Gužve sada nema, ali je prije sat vremena ovdje kod starog mosta bilo isto kao na ulazu u grad. Naravno, nije to ni blizu onome kako se dosad znalo zagužvati. Mislim da je problem taj što nema ploče s oznakom novog mosta s donje strane ceste koja vodi prema starom mostu. Oni koji dolaze u Trogir od strane Segeta ni ne znaju da mogu ići na novi most i svi stranci skrenu za "stari". Da nije tako, još bi ih puno manje nego što je sada išlo preko starog i još bi ga se više rasteretilo. Gužva je i prije znala varirati od dana do dana, ali evo, dani su vikenda, smjena je turista, i ovo je super kako nam je prije bilo – kaže stanovnica s čiovskoga dijela Trogira i dodaje kako se do Čiova može stići za pet minuta, bez problema i čekanja u koloni.



Pozitivne promjene primjećuje i prodavač brodskih izleta Mario koji, osim novom mostu, "zasluge" pripisuje i lošoj sezoni.



– Gostiju ima 30 posto manje u odnosu na lani. Most je, iskreno rečeno, bokun razblažija gužve, ali ne može se uopće mirit s lanjskon godinon, jer je puno manje gostiju i grad je slabije popunjen. Pomoglo je, bokun se osjeti, ali ni sezona nije dobra. Koji dan prije nego šta su otvorili novi most, ovi parking u centru grada, kod staroga mosta, bija je napola prazan... To se nikad prije ne bi dogodilo prije 15. rujna – ističe naš sugovornik i prisjeća se kakve su gužve znale biti.



– Od Arbanije bi kolona počinjala i tako od prvi sedmoga sve do kraja lita. Na staron mostu je bija užas, ali prošle godine je i bilo gostiju i gužve je bilo svugdi, i na cesti i na rivi.



Prema njegovim riječima, jedan od uzroka je i manjak noćnog provoda za turiste, pogotovo one mlađe.



– Iza 11 uri navečer nema ništa. Ova diskoteka ovde može primit 200 ljudi, a gledaš samo kad ćeš dobit bocu u glavu. Slabo... Izgubili smo naše zlatne goste, pogotovo Skandinavce, a nastupija je socijalni turizam – dodaje turistički radnik.



Izgleda kako je most sa svih svojih 578 metara dužine napokon riješio dugogodišnji problem, zbog čega su Trogirani i Čiovljani odahnuli, ali on ih, nažalost, neće spasiti od novih briga – opadajućeg broja gostiju na početku sezonske špice i financijski lošijeg turizma, od čega strahuju brojni Splićani i stanovnici obližnjih gradova.

Nije 'uctran' na mapama

Pogledom u popularne računalne navigacijske servise može se vidjeti kako nova poveznica kopna i otoka Čiova još nije "ucrtana" u karte, što mnoge vozače koji se tog pomagala čvrsto drže navodi na zaključak da nije ni izgrađen. Za brojne motorizirane goste, posebice one koji na Jadran stižu prvi put ili nemaju iskustva s našim cestama, navigacijski uređaji su "svetinja", pa im gledanje u često zbunjujuće putokaze previše ne pomaže.



A kad je na Via Michelinu, Google mapu ili nekoj trećoj opciji most još "nevidljiv", eto dodatnih problema. G.Z.