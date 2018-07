NOVO 14:40 - Nešto iza 14 sati pritisak automobila na dionici Omiš-Split se smanjio pa su kolone s rekordnih 30-ak kilometara pale na iritantnih i uobičajenih 5-10 kilometara. Na ulazak u Split iz smjera Omiša tako se čeka oko jednog sata, dok Omiš ostaje izoliran s kolonama od 5 kilometara na svim ulazima u grad.

Promet u Splitu je također izrazito gust, s velikim čepom na ulazu u grad iz smjera Klisa te standardno zakrčenom Zvonimirovom ulicom u samom centru.

Kako izgleda prometna infrastruktura temeljena na 30 godina obećanja i gotovo ništa konkretnog rada svakog ljeta mogu se uvjeriti stanovnici šire splitske okolice. Prometni čepovi koji onemogućavaju normalan život za njih su postali dio svakodnevnice, a jedan od najekstremnijih primjera nesnosnih gužvi dogodio se ovog ponedjeljka kada se kolona između Splita i Omiša protegla na nevjerojatnih 30-ak kilometara.

Prema podacima Google Mapsa, radi se o jednom od najvećih prometnih čepova na svijetu u ovom trenutku te vozačima za put od Makarske do Splita trenutno treba više od 3 sata.

Kolona prema Splitu iz smjera Dubrovnika proteže se praktički do Omiša i dugačka je oko 20 kilometara, a na ovaj čep nadogradio se i onaj na južnom ulazu u Omiš gdje je kolona dugačka oko 5 kilometara.

Očekivano, sam Omiš je trenutno u potpunoj prometnoj izolaciji s kolonama od otprilike 5 kilometara na oba ulaza u grad (iz smjera Splita i iz smjera Makarske).

Podsjetimo, rješenje za nesnosne gužve koje paraliziraju život šire splitske okolice je brza cesta Solin-Omiš čiju izgradnju brojne vlasti obećavaju još od devedesetih godina, a najnovija projekcija je da će biti gotova 2023. godine, što je, kako je pisala Slobodna, laž na koju više nitko ne bi trebao nasjesti.

Kad će obilaznica? To je možda pitanje koje bi građani pogođeni gužvama (i obećanjima) mogli poslati relevantnim institucijama i (trenutno) odgovornim osobama:

Hrvatske ceste - javnost@hrvatske-ceste.hr

Josip Škorić (predsjednik uprave Hrvatskih cesta) - josip.skoric@hrvatske-ceste.hr

Oleg Butković (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) - ministar@mmpi.hr