Ashley Colburn, dvostruka dobitnica Emmyja, televizijska producentica i voditeljica snimila je nedavno dva promotivna videa iz Makarske. Jedan je naručila Turistička zajednica, a drugi je složila sebi za ljubav.

Njime ukazuje na važnost očuvanja park-šume Osejava, baš onog poluotoka kojeg vladajući, odnosno naručitelji prvog videa, kako čujemo, silno žele preobraziti.



Ashley kaže da je njena dužnost pokazati ljepote Hrvatske diljem svijeta, i da park-šuma pritom nije smjela proći nezamijećeno.



- Za Osejavu sam doznala kad sam snimala video vodič kroz Makarsku. U njemu ohrabrujem putnike da prošetaju poluotokom i uživaju u moru i pogledu. Dio materijala koji sam koristila za duži video o gradu, iskoristila sam za ovaj, kraći, kako bi ljudima nesvjesnima ljepote Osejave pokazala kako je prekrasna. Uživam šetati kroz park-šumu i kad god dođem sretnem mnogo lokalnih stanovnika. Oni isto u njoj uživaju, nekima je rutina, odlaze svaki dan. Smatram da postoji puno drugih mjesta gdje investitori mogu graditi – spremno će producentica.







Makarska je posebno mjesto, veli, i baš zato bi bila "šteta da se tako lijep komad hrvatske prirode betonizira".



- Grad je to zagrljen prirodom i ako dozvolimo da se park-šuma Osejava uništi, to neće biti za njegovu dobrobit. Neće ići u korist onome za čim bi Makarska trebala težiti. Važno je Osejavu očuvati kakva je, posebno za buduće generacije, da je istražuju i uz nju uče o važnosti zaštite prirode – kaže Ashley.



Kao stručnjakinju za destinacijski menadžment, upitali smo je, ima li kakav prijedlog za naše "turističke meštre"?



- Kada govorimo o turizmu, vjerujem da Hrvatska ne bi trebala pokušavati postati modernom turističkom destinacijom. Vjerujem, također, i u renoviranje hotela umjesto nove gradnje. U poboljšanje postojeće infrastrukture. Razlog zašto ja, ali i drugi Amerikanci, volim Hrvatsku je baš zbog njene netaknute ljepote i šarma kakav se ne nalazi bilo gdje po svijetu – odgovara Američka producentica sa stalnom adresom u Istri.







Strahuje, kaže, od dana kad će dalmatinska sela postati potpuno napuštena.



- To su stvari koje Hrvatsku čine drugačijom od ostalih, a uskoro ih više neće biti. Želim i dalje moći kupiti med i rakiju negdje uz cestu. To Hrvatsku čini posebnom. A Hrvati to znaju, i ponosni su na svoj dom, ali da bi ostao takav treba se držati tradicije. Moraju štititi ljepotu koju vide oko sebe – poručuje Ashley.



Njezine riječi ne valja shvatiti kao floskulu, jer ipak se radi o ženi čiju karijeru obilježava mnoštvo uglednih priznanja i nagrada.



Jasno je, njena biografija je neosporna i osim samog video materijala, Makarska je dobila i njenu publiku.

Nebrojeno mnogo putnika svaki dan prati Ashleyne stranice, od YouTube kanala preko društvenih mreža. No, koliko čitav taj promotivni paket vrijedi?



Odgovorila nam je Hloverka Novak-Srzić, direktorica TZ-a:



- 22.252 kuna, s PDV-om. Njena cijena znatno je jeftinija od mnogih ponuda domaćih producentskih kuća. Kretale su se od 35 tisuća do čak 50 tisuća kuna. Angažirali smo najbolju od najboljih da napravi spot za Makarsku – odgovara Hloverka.



U TZ-u su, izgleda, više nego zadovoljni dobivenim, a stigao im je i sirovi materijal kojeg mogu koristiti za druga videa.



- Dobili smo i kompletna autorska prava s tim da je Ashley napravila i verzije za društvene mreže i YouTube, kraću varijantu.



Je li to onaj video od minutu gdje se spominje zaštita Osejave?



- To je ona osobno stavila. Mi nemamo ništa protiv. Ashley se kao Amerikanka oduševljena Osejavom pridružila skupini ljudi koji je štite, a koristila je naš otkupljeni materijal. Usput ću reći da Osejavu, naravno, nitko ni ne misli devastirati, prema tome, Ashley je mislila da će je netko devastirati, ali to je druga priča – kaže Novak-Srzić.



Zaista, dvadeset tisuća kuna nije puno za dvostruku Emmyjevku, pogotovo kad se sjetimo da bi vam dva kamermana iz Ljubuškog za vjenčanje u Makarskoj uzela isto toliko.



No, je li raspisan javni natječaj?



- Nije. Bio je ovo poziv konkretnoj osobi, svjetski popularnoj. Mi nemamo obvezu raspisivati javne natječaje, ali naravno raspisujemo, recimo, pozivne natječaje za donacije udrugama - odgovara Novak-Srzić.



A nakon angažiranja Ashley Colburn, pod Biokovo planira dovesti i sve poznatije "influencere", osobe koje imaju mnoštvo pratitelja na društvenim mrežama:



- Apsolutno ćemo ih uzeti, i to najjače. Trenutno nam dolazi "influencer" iz Češke, pisat će o Makarskoj. Bit će naš gost četiri ili pet dana, skoro ništa nećemo morati ni platiti jer mu se grad sviđa. Dolazi nam i inače puno novinara. Javna televizija Slovačka objavila je nedavno u svojim vijestima kako Makarani slave pobjedu reprezentacije. Otvoreni smo prema svim novinarima ali želimo najbolje, najjače i svjetski poznate - zaključuje Hloverka Novak Srzić.