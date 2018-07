Iznajmljivači krenuli u rat za spremačice: u Splitu i okolici čistačice apartmana se plaća i do 10.000 kuna, ali i dalje ih nema dovoljno

Hvarski iznajmljivač nam priča kako on za čišćenje pet apartmana između smjene gostiju plaća radnicu 10 tisuća kuna mjesečno, a splitski iznajmljivači održavanje tri do pet apartmana plaćaju od 7 do 10 tisuća kuna

Najveći problem poslovanja ovogodišnje turističke sezone, a to je svakako nedostatak radne snage, najviše će doći do izražaja u idućih pet tjedana najintenzivnijeg dijela turističke sezone, pa Sindikat turizma Hrvatske procjenjuje da će u tom razdoblju u različitim djelatnostima ugostiteljsko-turističkih usluga u obrtima i tvrtkama nedostajati oko 10 tisuća radnika.



Tu činjenicu potvrđuju svakodnevni oglasi i potraga za radnicima koji ne jenjavaju ni na polovici srpnja, a najveće probleme trenutno imaju restorateri, ugostitelji i barovi u potrazi za "bijelim bluzama", hoteli najviše traže sobarice, a obiteljski iznajmljivači osobe koje bi čistile i održavale sve brojnije apartmane. Sve u svemu, u špici turističke sezone više se ne traži samo stručni ugostiteljski kadar, nego – bilo kakav kadar.

Rasprodane agencije

- Mi dobivamo s terena informacije iz velikih hotelsko-turističkih kuća koje lošije plaćaju svoje radnike da im sobarice ne žele više raditi za 3,5 do 4 tisuće kuna, nego daju otkaz i idu čistiti apartmane. Kažu da im je tu zarada veća, ali to nije stalni posao i nema plaćanja mirovinskog i zdravstvenog doprinosa. No, mlađi ljudi ne misle o tome, nego idu tamo gdje im je bolje plaćeno, a to je loše za kvalitetu usluge – kažepredsjednik Sindikata turizma Hrvatske.Pri tome su osobe za čišćenje i održavanje apartmana u obiteljskom smještaju, osobito u manjim mjestima i na otocima, trenutno najtraženije na tržištu rada, a u mnogim mjestima i najbolje plaćene, iako je to realtivno jer se mahom radi o zaradi "na ruke".Broj registriranih objekata u domaćinstvu ove je godine porastao za 14,3 posto, a broj kreveta u njima veći je za oko 57 tisuća i stigao je na gotovo 600 tisuća postelja. Sve te stanove i apartmane treba čistiti i održavati i po nekoliko puta tjedno jer se gosti sve kraće zadržavaju na jednome mjestu, pa se apartmani u gradovima čiste i po tri-četiri puta tjedno. Zato su cijene takvog rada u širokom rasponu od 50 kuna za mali apartman u gradu do čak 400 kuna za veće apartmane na otocima. Iako je službeno cijena čišćenja u agencijama koje to rade organizirano između 11 i 15 kuna po metru četvornom, malo tko se toga pridržava u izravnim dogovorima.Onima koji već tijekom zime nisu osigurali tko će im održavati apartman, sada izbor postaje više nego sužen. Oni koji dobro rade odavno su zauzeti, a oni koji bi se tim poslom htjeli baviti povremeno i privremeno, za iznajmljivače su nesigurno i neizvjesno rješenje. U agencijama za čišćenje su mjesecima unaprijed "rasprodani" za održavanje apartmana i čišćenje jedrilica i brodova, koje se plaća po 350 kuna.- Kod mene u apartmanu na Braču je smjena gostiju svake subote i plaćam radnicu 300 kuna dnevno za šest-sedam sati rada na čišćenju i pripremanju apartmana za goste. Na Braču se taj posao plaća od 200 do 300 kuna dnevno, ali ako želite dobrog radnika zadržati, treba platiti više. U gradovima na kopnu je to manje jer je puno zainteresiranih za taj posao pa cijena pada – priča nam iznajmljivač iz Milne.

Radnice iz Bugarske

Peri i peglaj 24 ure



Zbog sve većeg turističkog prometa, u brojnim servisima za pranje rublja i praonicama sve je više zaposlenih, a dnevna količina oprane i ispeglane robe penje se na i na desetke tona. Zbog toga praonice zapošljavaju po 20-40 žena u stalni radni odnos, a još toliko ih je u statusu stalnog sezonca.



Time su 9 mjeseci u radnom odnosu, a tri mjeseca poslije, kada ne rade, dobivaju 75 posto plaće od države. Obaveza im je tri godine raditi u režimu stalnog sezonca kod istog poslodavca.

Istovremeno se na Makarskoj rivijeri cjelodnevno čišćenje apartmana plaća i do 400 kuna jer u malim turističkim mjestima nema radne snage, pa se najčešće za te potrebe dovode radnice iz BiH, ali i iz Češke i Bugarske kojima domaćin mora osigurati i smještaj.Hvarski iznajmljivač nam priča kako on za čišćenje pet apartmana između smjene gostiju plaća radnicu 10 tisuća kuna mjesečno, a splitski iznajmljivači održavanje tri do pet apartmana plaćaju od 7 do 10 tisuća kuna. Istina, u tu cijenu uključeno je čišćenje i dočekivanje gostiju i to bez radnog vremena i vikenda. Radi se doslovno svaki dan i u svako doba, jer gostima treba biti na raspolaganju kad god da stignu i jave se, što je često i usred noći, priča nam vlasnica turističke agencije za popunjavanje obiteljskog smještaja.Inače, samo čišćenje se plaća oko 60 kuna na sat, što je dvostruko skuplje nego prije samo godinu-dvije, no i do takvih radnika je teško doći, žale se u agencijama. Tijekom sezone sve više takve poslove rade studentice, ali i žene sa stalnim zaposlenjem koje u večernjim satima tako nadopunjavaju obiteljski proračun. No, u agencijama za posredovanje u punjenju apartmana i njihovu održavanju kažu: I da je dvostruko više žena za čišćenje, ne bi bile bez posla.