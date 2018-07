Tko može žugati da država ne valja, kad dijeli čak i besplatne apartmane?! POS stanove dali 'sirotinji', a oni ih masovno iznajmljuju turistima i masno zarađuju

Naoko nikakve veze s Makarskom nema što je Predrag Štromar, ministar graditeljstva i prostornog uređenja, prošli tjedan u Splitu najavio gradnju tisuću novih POS-ovih apartmana.



Pardon, stanova.



Nema ni veze s nama njegov obilazak Solina. Nema čak ni konferencija za medije gdje je iznosio detalje planova građenja, a ne zanimaju nas ni novinarska pitanja upućena ministru, osim jednog:



Što se može poduzeti u cilju sprječavanja iznajmljivanja POS-ovih stanova turistima?



- Takve stvari prijavite APN-u! Moramo ih rješavati i biti pravna država – odrješito je naredio Štromar, da se prenese riječ narodu, ne htijući se dalje upletati u problematiku što je dozvoljeno, a što ne, jer to nije ni bio razlog njegova posjeta.

Sintagma “prijavite ih”, odjeknula je i tiskanim i elektronskim medijima.



I konačno, došla ovdje do nas, a mi smo jednostavnim googlanjem utvrdili kako se dvadesetak POS-ovih stanova baš iz makarskog kompleksa na Zelenci - iznajmljuje turistima.



Važi li i za podbiokovske iznajmljivače naredba da ih se prijavi, do zaključenja broja nismo dobili odgovor od APN-a, ali bit će da je tako.



APN je punim nazivom Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a pravo prvokupa kod stanova POS-a (djelomično financiranih od države i Grada ili Općine), imaju osobe bez riješenog stambenog pitanja.



Dakle, ako nemate nekretninu na sebi i živite u ruševini bez kanalizacije, recimo, tad vam država iziđe ususret i da vam stan po cijeni kvadrata otprilike triput manjoj nego što bi vam prodao kakav bezobrazni investitor.



Logično se onda zapitati kako je moguće da ljudi koji su tražili od države (i dobili) takve povlastice, sada na njima bahato zarađuju.



Cijena noćenja u POS-ovom apartmanu besplatnog interneta i parkinga, s fantastičnim pogledom na Brač i Hvar, seže i do 200 eura! Rebne vas po džepu samo ležanje u onim sobama koje je netko dobio po povoljnoj cijeni jer je u prijavi vjerojatno napisao da je član šesteročlane obitelji bez adekvatnog krova nad glavom. (Je li itko provjera te prijave?!)



Govorimo o dvadesetak stanova, a vjerojatno i 30 jer nismo mogli baš sve pronaći. Ukupno je 130 stanova u kompleksu.

Čitava jedna zgrada podlegla je najstarijem turističkom zanatu.



Na svu sreću, nitko više ne spominje silne probleme oko samog useljenja i loše gradnje. Od prokišnjavanja do iskrenja lifta preko slabe izvedbe otvora i otkupa pristupne ceste, sve nedaće sada su iza vlasnika stanova. A najvažnije je, kako se ono kaže, da su gosti zadovoljni.



Evo, Rushad iz Bosne i Hercegovine na Booking.comu ostavio je komentar: “Apartman prostran, nov, s pogledom na more. Prodavaonica u blizini”. Aleksandra iz Mađarske također hvali kako je lijepo to država sredila: “Odlično opremljen potpuno novi apartman!”



A kažimo i to, POS-ovi apartmani građeni su po sistemu “ključ u bravu”.



Dalje, anonimac iz Finske iskazuje oduševljenje činjenicom da stan ima i vlastitu garažu. Konkretno, apartman “Lavanda” čije recenzije donosimo, ima ocjenu 9.5 na Booking.comu, no ni drugi ne kaskaju.



Tu su apartmani “Maja”, “Bagy”, “Luna”, “Ivana”, “Vista”, “Beni”, “Tina”, “Mia”, “Antonijas Sunny”, “Moonlight”, “Ivan” i “Makarska”.



“Sunshine” POS-ov apartman našli smo na stranici “smještaj.hr”, “Mastrip-A1” na “adria.com”, apartman “Katja” na “apartmaniji”, kao i apartman “Mauro”.



Uzmemo li u obzir da vjerojatno postoji dio taktičnih vlasnika koji se nisu baš htjeli javno oglašavati - možemo samo nagađati koliko ih ima.



Ako gledamo da su cijene, ovisno o datumu, kako predlažu ove agencije od 60 do 200 eura u špici sezone, recimo da je aritmetička sredina 160 eura. Odbijmo davanja državi, poreze, prireze, boravišne pristojbe i agencijske provizije - govorimo o solidnih 100 eura na računu.



Kalendari su, vidjeli smo, solidno popunjeni, (iako do plaže treba desetak minuta hoda, pogled je frapantan), ali bit ćemo pesimistični i računati da su POS-ovi apartmani puni samo 45 dana ove sezone.



I opet je to zarada viša od 30.000 kuna. Toliko, naime, prosječni vlasnik POS-ova stana zaradi u sezoni, računajući ugrubo na salveti.



Logika – taman da isplati kredit i popije kavu na račun države koja mu je sve to i omogućila.



Pa tko onda može žugati da država ne valja, kad dijeli čak i besplatne apartmane.