Neutješna djevojčica s Brača ganula je sve na društvenim mrežama: Dei je netko ukrao crveni bicikl koji je obožavala, a onda je mala frajerica odlučila uzeti stvari u svoje ruke...

Kad si dijete i nešto neizmjerno voliš, a onda to izgubiš, tuga je pregolema. A upravo to dogodilo se devetogodišnjoj Dei Urlić iz Općine Postira na otoku Braču.



Djevojčici, koja će na jesen krenuti u treći razred osnovne škole, ukrali su crveni bicikl, jedini koji je imala i koji je naprosto obožavala.



Deina baka Željka rekla je za Jutarnji kako se njezina unuka na njemu vozila po cijelome mjestu, a onda je biciklić nestao - netko ga je uzeo iz njihova dvorišta.



Djevojčica je bila neutješna, obitelj je "njezino najveće blago" tražila svugdje, ali crvenome biciklu, nažalost, ni traga ni glasa.



A onda se uplakana Dea dosjetila genijalne ideje - sama je nacrtala plakatiće i oblijepila cijelo mjesto moleći poštene nalaznike da joj vrate ono što najviše voli.







- Koliko se ona potrudila, na hrvatskom i engleskom jeziku, to samo pokazuje da ima jak karakter i da je divno dijete! Drugi bi napravili plakate na kompjuteru, ali Dea za to nije htjela ni čuti, sama je nacrtala i opisala svoj crveni bicikl... - kroz suze nam u telefonskom razgovoru priča ponosna baka Željka.



Dein crtež brzo je postao pravi viralni hit na društvenim mrežama. Javljali su se ljudi iz cijele Hrvatske, nudili pomoć, a onda je, u četvrtak poslijepodne, stigla najljepša vijest iz Zagreba.



Naime, obitelj Urlić kontaktirao je odjel marketinga tvrtke Pevec, gdje je Dein izgubljeni bicikl i kupljen - toliko ih je dirnula priča devetogodišnje djevojčice s Brača da su joj odlučili darovati novi!



- Deina mama, moja kći, pričala je s gospodom iz Peveca. Poslat će nam bicikl u Split, a mi ćemo ga ondje dočekati. Neizmjerno hvala svima koji su nam se javljali, nismo mogli ni sanjati da će jedan dječji bicikl izazvati takvu lavinu emocija i pozitivnih reakcija... Hrvatska je još jednom pokazala da ima veliko srce - zaključila je ganuta baka Željka, presretna što će njezina unučica uskoro opet jurcati ulicama Postira na svom novom bicikliću.