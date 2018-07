Projekt splitske gradske željeznice od aerodroma do trajektne luke opet aktualan: 'Naših 350 tisuća građana zaslužuje bolji prijevoz'

Obilaskom postojeće trase vlakom obavljen je radni sastanak na temu buduće željezničke pruge od Gradske luke do Zračne luke "Split" u Resniku.



Premda smo više puta imali prilike čuti najave istog projekta, ovoga se puta, kako je naglasio gradonačelnik Andro Krstulović Opara, nije radilo o "promotivnoj šetnji, vožnji ili paradi".



– Krećemo u razradu konkretnih mjera kako bismo što prije došli do cilja koji je svima u interesu, a to je gradska željeznica koja spaja dvije najvažnije luke u ovom djelu Jadrana – započeo je poteštat i nastavio s konkretnim brojkama zbog kojih je ovo područje iz godinu u godinu sve više opterećeno.



– Prošle godine zračna luka u Resniku zabilježila je tri milijuna putnika, a trajektna luka, koja je u neposrednoj blizini ovog zapuštenog željezničkog kolodvora, oko pet i pol milijuna putnika. Na ovih 29 kilometara pruge i ceste nekoliko je gradova: Trogir, Kaštela, Solin i Split, s aglomeracijom većom od 350 tisuća ljudi, koji zaslužuju kvalitetniji prijevoz – istaknuo je čelni čovjek Splita, uz podršku predstavnika svih lokalnih vlasti na spomenutom području, te Županije, Ministarstva prometa i tvrtki "HŽ Putnički prijevoz" i "HŽ Infrastruktura".



– Cilj obilaska je utvrditi stanje infrastrukture, napraviti plan i hodogram aktivnosti. Što se tiče unaprjeđenja postojeće mreže, prvenstveno je cilj izgradnja novih stajališta na postojećoj trasi, i to paralelno dok se izrađuje odgovarajuća dokumentacija za buduću trasu. Željeznica će sigurno pripomoći da se izgradnjom novih stajališta dobar dio tih gužvi kvalitetno riješi – kazao je Željko Ukić, predsjednik Uprave "HŽ Putničkog prijevoza".



Ponovljeno je da bi se gradila nova željeznička stajališta u Kaštel Lukšiću, Rudinama i Resniku, a ponovljene su i ranije lokacije dodatnih postaja u Dujmovači i na solinskoj Širini.



– Danas se možemo pohvaliti da "HŽ Infrastruktura" u pripremi i provedbi ima projekte vrijedne oko 2,3 milijarde eura. Mislim da te brojke govore same za sebe. Ministarstvo priprema studiju izvedivosti ovog smjera koju će financirati kroz EU-ov program "Konkurentnost i kohezija" – dodala je Nikolina Brnjac, državna tajnica za promet.



Njezin kolega, Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu, naglasio je da je ovaj radni sastanak drugačiji od obične najave projekta, koje smo, kao što smo već naglasili, više puta imali prilike čuti.



– Ovo je ozbiljan početak na svim radovima, a studija izvedivosti je u početku javnog natječaja. Sama zračna luka je jedna od najvećih investicija u državi gdje se trenutačno realizira posao od 400 milijuna kuna i iduće godine, bit će u rangu zagrebačke i dubrovačke zračne luke što se tiče kapaciteta za prijem putnika. Prije nekoliko godina, objektivno, potreba za ovakvim projektom nije postojala, danas to samo po sebi nameće – zaključio je Mihotić.

S obilaznice na Poljičku od iduće godine?

Državni tajnik Mihotić najavio je skoro rješenje za rješavanje problema velikih gužvi na ulazima u grad:



– Pri kraju je realizacija projektne dokumentacije za rampe koje bi odvajale promet u Ulici Zbora narodne garde. Do Gradske luke danas se ulazi iz smjera Solina i vozači se zaustavljaju se na ulazu u grad kod Smokovika i Pujanki jer se dalje teško i sporo prolazi.



Najvećim dijelom se promet odvija donjom razinom, dakle Ulicom ZNG-a, a na gornjoj razini, obilaznicom prolazi samo između 20 i 30 posto vozila. Rampama koje će se početkom iduće godine realizirati, izjednačit će se promet na gornjoj i donjoj etaži, čime će se taj čep značajno smanjiti.