Roditelji i djeca iz Šestanovca i Zadvarja prosvjedovali nezadovoljni odlukom oko vrtića

Petnaestak roditelja i njihove djece okupilo se danas ispred dječjeg vrtića u Šestanovcu nezadovoljni stanjem u samom objektu koji zbog svoje skučenosti ne zadovoljava potrebe šestanovačkih mališana.



Naime, početkom jeseni u ovu ustanovu za rani odgoj i obrazovanje trebalo bi krenuti 39 mališana s područja općine Šestanovac, međutim kapacitet vrtića zasniva se na jednom odjeljenju, odnosno predviđen je za rad s maksimalno 25-ero djece.



Uprava vrtića Vrtuljak iz Splita, inače koncesionar vrtića u Šestanovcu i Zadvarju pribjegli su alternativnom rješenju, tako da dio mališana preusmjeravaju u zadvarski vrtić što je upravo i jedan od razloga nedjeljnog prosvjednog skupa.



- Teško mi je bilo što kazati. Majka sam četvero djece i do prije izgradnje našeg vrtića svoju smo djecu vodili svuda uokolo. I sada kada je vrtić tu, prisiljeni smo opet biti podstanari po drugim općinama. Zar stvarno netko želi natiskati četrdesetak djece u prostor predviđen tek za pola njih. Tko to planira ovakvu izgradnju? I ono malo djece što može stati u ovo odjeljenje, nema gdje spavati, jada se Ivanka Šakić ustrajna u tome da joj dijete ne ide iz Šestanovca.



Svi sudionici skupa neće pristati na novo seljakanje, dosta su se, kažu, našetali.



- Zar bi vi pristali na ovako što, pita nas Tonći Krželj čije će dijete od jeseni biti predškolac.



- Neka osposobe kancelarijski prostor na katu objekta pa nek bar predškolce njih desetak prebace gore. Ako treba zaposliti dodatnu tetu neka zaposle pa netko bi jedva dočeka da počne radit. Ovako su svima puna usta djece i ostanka u ovom kamenjaru, a sve rade da iselimo i ovo malo što nas je ostalo, predlaže Krželj.



- Najbolje sve srušiti i graditi novi, prisnažuje Filip Tavrić u nevjerici se pitajući zar bi itko iole pametan mogao graditi vrtić na tako maloj parceli.



- Zar nije bilo drugih općinskih terena na kojem bi se mogao izgraditi puno bolji i veći vrtić. Ovako ispada da općina Zadvarje koja broji nešto malo manje od dvjesto stanovnika ima bolji i veći vrtić nego mi čija je brojnost točno deset puta viša. Ma nije to do gabarita zgrade već do pameti onih koji su trebali brinuti o tome - rezolutan je Tavrić.



Iako je zadvarska dječja ustanova predviđena za šestosatni rad sa mališanima dok je ova u Šestanovcu na desetosatni razlog su više za negodovanje.



Za mnoge je roditelje poglavito one gdje su oba roditelja zaposlena, opcija seljenja s desetosatnog na šestosatni program - neprihvatljiva.



- Kako su oni to samo zamislili. Znači mi bi trebali izići sa posla u sred radnog vremena i ići po svoju djecu i to u Zadvarje. Ako smo upisali svoje u Šestanovac onda želimo da tako ostane, za sve ostalo nas nije briga. Trebalo je davno o tome voditi računa. To vam je sukus cijele ove priče, istaknula je Angela Vukušić.