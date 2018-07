Čelnici Podbablja u misiji: 'Moramo mijenjati svijest ljudi! Za posao čistačice u državnoj firmi javilo se 88 ljudi, a u privatnoj pekari za veću plaću - nitko!'

Već neko vrijeme čitamo o iseljavanju iz Imotske krajine. Pa i čitavih obitelji. Mladi, kažu, ne vide naročitu perspektivu... Pa zašto su onda dva mlada čovjeka, fakultetski obrazovana, odlučila ostati na svojoj zemlji, što to mogu i žele promijeniti, upitali smo aktualne čelnike Općine Podbablje, načelnika Antu Kujundžića i donačelnika Matu Matkovića.



- Puno je problema, ali smatramo kako ih se može rješiti. Tek nam ističe prva godina mandata, a neke stvari smo uspjeli pokrenuti!



Jednu smo vidjeli još na internetu - na službenoj stranici općine "odbrojava" se dug te jedinice lokalne samouprave, i u godinu dana od preuzimanja vlasti, smanjen je sa 2,5 milijuna kuna na 800.000 kuna.



- Vratili bi mi i cijeli iznos da nismo paralelno ulagali u projekte. Dosta projekata smo naslijedili od prethodnog načelnika Maria Ujevića, koji je također bio volonter, a kojega je nakon HDZ-ove vladavine 2013. godine dočekao dug od 12,5 milijuna kuna. On je 10 milijuna uspio vratiti u četiri godine, nama u nasljedstvo ostavio 2,5 milijuna, mi spustili ispod milijuna u godinu dana, pa sada ocijenite kako radimo. Proračun je 19,5 milijuna kuna, iako ćemo imati i rebalans. Malo smo sve "probili" pa će biti oko 22-23 milijuna kuna na općinskom računu. A nismo dizali prirez građanima, ostaje na 6 posto – ubacili su nas u matematičko-novčane izračune Ante i Mate, dok ih pratimo uz skale ruševne vojarne izgrađene još u bivšoj državi u Kamenmostu, gdje se od 2007. nalazi sjedište općine. Kako zgrada nije vlasništvo Podbablja, godinama se čeka da im je država ustupi na korištenje.



- Plan je ovdje imati Poduzetnički centar, pa urediti ordinacije za obiteljske liječnike, stomatologe, pedijatre, jer će sutra dnevna bolnica u Zagvozdu, koju je obećao ministar Kujundžić, osigurati specijaliste. Usto, napravit ćemo dvoranu za mlade, za organiziranje repeticija, predavanja, druženja djece, otvaranja raznih ureda – vode nas u daleku budućnost ova dva mlada čovjeka, 34-godišnji Ante i 27-godišnji Mate. Istina, uređenu i opremljenu zgradu teško je predočiti dok se ruševnim skalama penjemo na prvi kat do općinskih ureda, i premda je sve "friško opiturano" ne možemo se nasmijati "sinjajući" na međukatu WC-s čučavcem.



Teolog i vjeroučitelj



- A šta ćemo? Ulagati u nešto što nije vlasništvo općine nema smisla, pa smo u prostoriju do stavili WC-školjku, stavljamo i nove pločice no to je sve od trenutnih ulaganja. Ako dobijemo vlasništvo od države, cijelu zgradu ćemo rekonstruirati i dati je drugima na korištenje. Općinske urede za šestoro zaposlenih naći ćemo na nekoj drugoj lokaciji – dodaje načelnik Ante, brojeći uposlene u upravi: pročelnik, tajnik, tri komunalna redara koji su paralelno i grobari, te donačelnik Mate. Ali, gdje je on sam na toj listi?



- Nema me, jer sam načelnik volonter - kaže. Ovaj diplomirani teolog je ravnatelj osnovne škole u Zmijavcima.



- Zaposlio sam se kao vjeroučitelj sa 22 godine, imao sreću i odmah dobio posao, iako na pola radnog vremena za 2300 kuna.

U očekivanju pune satnice, bavio sam se hobijem, izradom u drvetu unikatnih stvari. To mi je "žica" od predaka, pa je mala radiona u obiteljskoj kući poslužila svrsi. Iz prosječne sam obitelji, nas je četvero djece, jedan brat u Imotskom, ja živim u Ivanbegovini, drugi brat i sestra u Splitu. Od 2008. sam s punom normom u školi kao vjeroučitelj, pa ću se s guštom i pohvaliti kako sam osnovao godinu kasnije školski band kojeg su imale samo tri školske ustanove u Hrvatskoj. Vodio sam ih pet godina i to smatram uspjehom – pojašnjava načelnik Ante, koji je 2014. preuzeo ravnateljsku palicu OŠ Zmijavci, da bi 8. lipnja 2017. postao i čelnik Podbablja. Oženjen je, trenutno bez podmlatka.



A kako je djece i obitelji sve manje u Imotskoj krajini (lani je za cijelo područje upisano 100 prvašića manje!), i Ante i Mate žele poboljšati tu sliku barem u Podbablju, gdje u osam mjesnih odbora: Grubine, Poljica, Kamenmosta, Ivanbegovina, Drum, Hrščevani, Krivodol i Podbablja Gornjih, živi 4460 stanovnika. Kako komentiraju da su, unatoč depopulacijskom valu, imali čak pet kandidata za mjesto načelnika?



- To vam je politika. Došli smo do drugog kruga, gdje su HDZ-ovom kandidatu sve ostale stranke dale podršku, osim HSP-a, a nama Nezavisna lista mladih. Na kraju je naša lista "Podbablje sutra – dom kakav zaslužujem" slavila sa 106 glasova više – priča Mate, kojeg tek jedan ispit dijeli od diplome inžinjera građevine. On živi u Grubinama, oženjen je, ponosan otac sina i u očekivanju još jedne prinove u obitelji. Kako Ante svira gitaru, a Mate harmoniku i još uvijek vikendima nastupa sa svojim bandom, možda je upravo ova ljubav prema glazbi rezultirala i njihovim usklađenim političkim radom.



- Kažu ovdje kod nas "Nisam vidio sritnog Antu i pametnog Mata" - smije se i provocira donačelnik Mate, no s ponosom nam pokazuje i projekte za dječja igrališta koje su realizirali. Doduše, na samom ulazu u općinsku zgradu, još su dva-tri komada budućeg tobogana, no uskoro i taj dio opreme ide na igralište za mališane. Uspjeli su urediti osam igrališta za nekih 500.000 kuna. Ovo zadnje po cijeni od 60.000 kuna, a usporedbe radi, u nekim općinama taj isti projekt za samo jedno igralište iznosi 360.000 kuna. Pametnom dosta...



Stop bujanju birokracije



- Još nas zaskaču kosturi iz ormara, 2007. počela je gradnja spomenika za branitelje, no računi za plaćanje su dočekali nas. I sa planiranih 380.000 kuna "narasli" uduplo – priča Kujundžić.



No vratimo se na "kriznu skupinu" u Podbablju, a to su mladi školovani ljudi, bez čega, realno, nema budućnosti.



- Ako želiš da ljudi ostanu doma, treba osigurati posao, za koji mi moramo stvoriti preduvjete. Nažalost, općina nema svoje zemlje, pa ne možemo otvoriti gospodarsku zonu. Budućnost vidimo u turizmu i poljoprivredi, a koliko ova prva grana cvate, pa smo samo lani ostvarili 13.000 noćenja, toliko ova druga ide sporo, presporo. Godinama, bolje reći desetljećima čekamo rješenje odvodnjavanja i navodnjavanje imotskog polja, uz onaj gorući problem sitnih, rascjepkanih parcela. A kako nam je turizam budućnost, moramo ulagati u zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom, ali i u resurse pa je pred samim početkom izgradnja nogostupa, kolnička dionica i javna rasvjeta do izletišta Put Krševca, gdje u izvoru obitava čovječja ribica. Radimo na uređenju biciklističkih staza i vidikovaca, te arheoloških povijesnih područja, koja treba urediti i markirati. Planova je puno, posla još i više, no barem smo za ovo ljeto oformili ljetno kino na otvorenom, uz fotografske radionice za mlade – niže nam dalje načelnik Kujundžić pa iznosi i jedan bizaran podatak – u Podbablju nema ni bankomata.



A što je s poslom?



- Općina ne može zapošljavati, ne želimo bujati administraciju. To nam ne treba. No uspjeli smo aplicirati u programu "Zaželi" Ministarstva rada, te se nadamo da ćemo osigurati tri godine posao za trideset žena iznad 50 godina, koje će se brinuti za našu stariju populaciju. Ali moram istaknuti kako smo mi i specifična sredina – za mjesto čistačice u državnoj firmi javilo se 88 kandidata, a za tri radna mjesta u privatnoj pekari – nitko. Iako je veća plaća... A sutra znaju doći tražiti jednokratnu pomoć. Moramo mijenjati svijest!



Iako zbog činjenice da općina ima osam mjesnih odbora uvijek ima i nezadovoljnih, jednim su potezom su pobrali brojne komplimente – osigurali su 850.000 kuna subvencija za mlade obitelji koji ulažu u prvu nekretninu.



- Riječ je o novcu za izgradnju prvog stana, kuće... Po 30.000 kuna uplatit ćemo do kraja mjeseca na račun 12 obitelji koje su počele graditi 2017. godine. I nećemo tu stati – sakupljamo molbe i onih mladih koji su gradili 2016. Tih 30.000 kuna pristojna je svota za barem malu pomoć pri tim velikim izdacima. Samo da ostanu na zemlji svojih predaka, kao nas dvojica.



Spmenik bageru



I ne samo da su Ante i Mate ostali, već kuju i brojne planove za još bolji život svojih mještana. Od druge smjene u vrtiću "Ribica" gdje je trenutno 42 djece, pa do projekta vodoopskrbe. Minulu godinu 78 obitelji je dobilo vodu, radovi se nastavljaju, dok je kanalizacija dodatni problem. Plan postoji za kanalizacijsku mrežu tek za Kamenmost i Grubine... Valjda će se i to u budućnosti

– pokrenuti... Spominje se 2021. godina!



I za kraj ove priče o mladim političkim nezavisnim lavovima, dodajmo kako im redom u Općinskom vijeću projekti prolaze. Iako nemaju većinu od 13 vijećnićkih ruku – njihovi četiri vijećnika, spram HDZ-ovih šest pa dva iz koalicije HDS-HČSP i jedan HSP-ov.



- Proračun je prošao jednoglasno, kao i svi projekti koji su korak prema boljem životu. Hvala vijećnicima na podršci! Iako mi je jedno žao – smanjili smo viječnićku naknadu na 200 kuna, no vijećnici HDZ-a i HDS-a su opet glasali da se digne i vrati na dosadašnjih 500 kuna – rezimira načelnik Kujundžić, dok nas donačelnik Matković upozorava na još jednu novinu:



- Naših 13 ljudi sa liste, tko želi, rotirat će se svaku godinu dana mandata na mjestu vijećnika. Tko se hoće okusiti u političkom ringu, pa makar i u malom Podbablju, ima priliku. Mladi smo i želimo promjene, a ne obećanja.



Ipak, dijelom kroz šalu, prihvaćaju "izazov":



- Ako će Imoćani napraviti spomenik mercedesu, mi ćemo bageru. U Podbablju su vam uglavnom građevinske firme, to nas drži na životu - kazat će Kujundžić.