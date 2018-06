Splitska zračna luka danas očekuje milijuntog putnika u 2018., a ove godine bi mogli biti srušeni svi rekordi

U splitskoj zračnoj luci danas se očekuje milijunti putnik, u kolovozu očekuju sljedećeg, a prvi put ove godine bi promet mogao premašiti tri milijuna putnika, pa će dolazak trimilijuntog prigodno i obilježiti, kažu u Zračnoj luci.



U splitskoj Zračnoj luci danas slijeće i polijeće 105 zrakoplova s ukupno 28 tisuća putnika, a u nedjelju 95 zrakoplova s 21 tisućom putnika, doznaje se od voditelja Službe prihvata i otpreme Mate Melvana.



Danas će njome proći milijunti putnik, što se neće posebno obilježiti s obzirom da sljedećeg milijuntog putnika očekuju već početkom kolovoza. "Ove smo godine odlučili da ćemo obilježiti ono što je najznačajnije za nas, a to je da prvi put očekujemo tri milijuna putnika. Mi smo prije dvije godine prvi put prešli dva milijuna, a ove godine prelazimo tri, pa ćemo tada to obilježiti kao nama bitan događaj. Danas nam je milijunti putnik u luci, a kada to uspoređujemo s istim razdobljem prošle godine, u porastu smo 15,7 posto", kazao je Melvan.



Ovoga su vikenda gužve i u Trajektnoj luci Split, kroz koju je od jučer prošlo 65 tisuća putnika, od čega 40 tisuća danas. Trajekti su prevezli deset tisuća vozila na otoke i s njih, dok će četiri kruzera sa zastavama Italije i Bahama u grad podno Marjana dovesti pet tisuća turista. Osim velikih kruzera u splitsku će luku uploviti i 90 minikruzera domaćih brodara na kojima će u ukrcaju i iskrcaju biti 5000 putnika u tranzitu.



Rukovoditelj Lučkog operativnog centra Vicko Vrgoč je Hini kazao da najviše interesa putnika i dalje ima za otoke Brač, Hvar (Starigrad) i Korčulu (Vela Luku). U trajektnom prometu za ova dva dana bilježe 37 polazaka, te 11 polazaka u plovidbi katamarana.



"Danas nam je cijeli dan gužva na prilazu luci, odnosno u Zvonimirovoj ulici... Imali smo i dva izvanredna polaska prema Supetru na Braču, a ostalo nam je i tridesetak vozila za Vela Luku na Korčuli, te oko dvadesetak za Starigrad, ali i to će tijekom dana krenuti prema svom polazištu", izjavio je za Hinu Vrgoč.