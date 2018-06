Možemo li ovo ljeto očekivati kaos? Pauk služba uzela pauzu, koncesionar u očaju: Ne mogu platiti radnike, odustajem!

Tijekom cijele zime vozilo pauk službe bilo je parkirano pored Gradske sportske dvorane u Makarskoj, a unatoč početku turističke sezone i povremenim slučajevima u kojima treba reagirati, čini se da je pauza još uvijek na djelu.



Potvrdili su nam to, uostalom, i redari koje smo kontaktirali zbog činjenice da neregistrirano vozilo već godinu i pol zauzima dragocjeno parking mjesto na Dugišu.



Nije to jedini slučaj, najmanje su četiri takva auta u gradu, a ruke su redarima, kako nam je rečeno, vezane. Pauk služba ne radi, kažu. I mole Boga da napokon počne raditi.



No, od molitve nema koristi, jer dogovor između koncesionara Slobodana Ravlića i Grada još uvijek - a bliži se kraj lipnju - nije postignut. Moglo bi se zaključiti da pauk vrši neki oblik pritiska na Grad, kako bi ovaj, uslijed kaosa i nemogućnosti da ga bez naširoko omraženog, a sada toliko traženog pauka, pristao na uvjete.



Međutim, Slobodan Ravlić tvrdi da se ne radi ni o kakvom pritisku nego - nerentabilnosti. Iako koncesiju imaju do 1. kolovoza iduće godine, i prema riječima zamjenika Joze Vranješa uredno ju prema Gradu plaćaju, pauk je uzeo odmor jer, kako nam kaže Ravlić, nisu u mogućnosti platiti radnike.



- Ako ja ne mogu platiti radnike, onda ih ne mogu ni zapošljavati. Prvi se problem pojavio prije tri godine za vlasti Tonćija Bilića, kad su nam drastično srezane cijene sa 700 na 500 kuna. To je bio prvi udarac, mi smo tražili od gradonačelnika Jure Brkana i zamjenika Vranješa da nam vrate stare cijene, a oni su rekli da bi ih građani razapeli i da zato ne mogu. Građani bi ih razapeli, a nedavno digli cijenu sata parkinga na 20 kuna?! - počinje svoju priču Ravlić.



Drugi, još veći problem koji ga muči jest problem naplate usluge. Točnije, nenaplate.



- Od hrvatskih građana ne možemo naplatiti. Po zakonu smo dužni vratiti vozilo, damo im uplatnicu, oni ne plate, pošaljemo dvije opomene, oni ne plate i dalje, onda šaljemo ovrhu, pa se građanin žali... I tako ide vrijeme. Jako puno računa nije naplaćeno, jako puno - žali se Ravlić dodajući kako je i cijena litre goriva u posljednje tri godine značajno narasla.



Joze Vranješ rezolutno tvrdi da oni ne mogu na sebe preuzeti pitanje naplate. To je, kaže, problem koncesionara. A ne žele niti preuzeti pauk službu. Kako siroti pauk očito nikome nije više zanimljiv, a prije desetak godina bilo bi teško zamisliti takav scenarij, čini se da bi ga trebalo eutanazirati, no nitko to ne želi sam učiniti.

- Grad kao pravna osoba ne može raditi poslove premještanja vozila, nama je to preskupo i neisplativo. A nema smisla osnovati poduzeće koje bi se bavilo samo time. Na to nismo pristali - odlučno će Vranješ.



Kaže kako je jedino bitno da koncesionar ima koncesiju do iduće godine i da obaveze prema Gradu izmiruje.



- Ja njemu ne mogu narediti da radi, ali možemo naručiti uslugu ako je neko vozilo nepropisno parkirano i ako onemogućava pristup javno-prometnoj površini, te ju platiti - kaže Vranješ.



Svi znamo koliko takvih slučajeva bude ljeti. Prilično.



- Iskreno, znam da je svega bilo, pa i slučajeva da netko nije dobar s nekim, i onda zove pauka. Neovisno o tome, tu je policija koja treba raditi svoj posao i spriječiti kaos u gradu - veli zamjenik gradonačelnika. Dodaje kao argument i tvrdnje kako Omiš i Vrgorac nemaju pauk službu.



I, što dalje? Ravlić kaže kako se nada dogovoru tijekom ovoga tjedna, te napominje kako neće uskratiti svoje usluge i ostaviti grad u kaosu. Dizat će auta ako bude za tim potrebe.



- Ne može nitko reći da pauk služba ne radi, jer ćemo dignuti vozilo ako to treba. Kroz ljeto ćemo ići na neki minimum, čisto da grad ne ostavimo bez pauka, i da mi možemo preživjeti. A onda najesen ćemo se nastojati dogovoriti i ako treba, neka iduće ljeto vozila diže netko drugi - kaže Ravlić.



Dodaje još jedan detalj koji im, kaže, otežava rad.



- Napokon je usvojena prometna studija, ali nije odrađeno obilježavanje signalizacije. Samo su označili nekoliko pješačkih prijelaza, a to je ništa. Mi recimo dignemo vama vozilo po nalogu policije, ali nije obilježeno, i vi imate stotinu temelja pravnih za prigovor, i tako idemo na sud, i tome nema kraja - stavlja Ravlić točku na "i" svoje žalopojke koja će mnoge obradovati jer pauku, koji je godinama bio strah i trepet čak i samo na 10 minuta parkiranih auta, malo se tko veseli.



Ono što za pauk službu pak realno može predstavljati "izvor radosti" svakako su vozila sa stranim registracijama. Domaće muhe upale u mrežu ionako uglavnom donose samo javnobilježničke troškove i agoniju (ne)naplate.