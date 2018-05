Otkriven pomalo bizaran uzrok havarije kod Hvara: 'Rekli su nam da su udarili u neki balvan koji je plutao morem...'

U srijedu oko 15.50 u moru sa sjeverne strane otoka Hvara, u hvarskom kanalu između Brača i Hvara i oko dvije nautičke milje udaljeni od uvale Pokrivenik na Hvaru, spašeno je dvoje inozemnih nautičara koji su doživjeli havariju motorne jahte 'Anne-Kirsti', koja vijori hrvatsku zastavu.



Oni su spašeni s brodske splavi, u koju su se ukrcali nakon što je u njihov brod prodrlo more.



Drama u splitskom akvatoriju: potonula jahta, brodolomci se spasili u posljednji trenutak!



Službenici Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Split, zaprimili su u srijedu u 14.15 poziv pogibelji dvočlane posade motorne jahte, koja se tada nalazila na pola puta između otoka Brača i Hvara.



S obzirom na to da je posada prijavila havariju, odnosno, prodor mora u potpalublje, službenici MRCC Rijeka zatražili su točnu poziciju te ih uputili obaviti evakuaciju na brodsku splav, a o događaju je obaviještena Lučka kapetanija Split, odnosno nadležna Lučka ispostava Milna, čiji službenici su odmah isplovili u spasilačku akciju prema dvoje brodolomaca.



Nedugo nakon pokretanja koordinirane spasilačke akcije, službenici lučke ispostave Milna u 15.50 pronašli su dvoje brodolomaca i njihova psa kako plutaju na brodskoj splavi sa sjeverne strane otoka Hvara, na oko 2 nautičke milje od uvale Pokrivenik, gdje su zatekli i tonuću motornu jahtu imena "Anne Kirsti".



- Odmah čim smo ih uočili neozlijeđene smo ih prekrcali na naš brod te smo ih prevezli u Milnu, gdje im je bio i automobil. Naime, njihova jahta, s kojom su isplovili iz Milne bila je prethodno na vezu u marini Vlaška u Milni i do nje su došli automobilom. Bili su mokri i preplašeni, ali nisu imali nikakve ozljede. Rekli su nam da su udarili u neki balvan koji je plutao morem. Mi smo išli dalje tražiti to drvo, odnosno balvan, ali ga nismo pronašli - kaže Nikola Brkuljić, lučki kapetan iz Milne, koji je rukovodio potragom i spašavanjem brodolomaca.



No, da bi se zaista moglo raditi o udarcu u balvan koji je bio u moru, govore i oštećenja na jahti.



- More je prodrlo preko osovinskog voda u brodsku unutrašnjost i to zbog toga jer je u toj havariji brod ostao bez osovina od propela. Druga oštećenja nismo uočili, pa pretpostavljamo da je zaista došlo do udarca u plutajući balvan, koji je otrgnuo osovinu s propelama. Uslijed havarije nije došlo do istjecanja nafte u more, a brod je naknadno otegljen u uvalu Pokrivenik na Hvaru.



Brod je bilo moguće otegliti, odnosno nije potpuno potonuo jer je u pramcu ostao jedan "zračni balun" koji je održavao jahtu dijelom na površini, pa je bio moguć tegalj. Ljudima su sve stvari osim laptopa bile na brodu, oni su de facto na njemu živjeli. Ipak najvažnije je da njima nije ništa i da smo ih uspjeli pronaći i spasiti na vrijeme - kazao nam je kapetan Brkuljić.



Tegalj oštećenog plovila obavili su djelatnici tvrtke za pružanje komercijalne pomoći plovilima na moru.



Službenici Lučke ispostave Milna pokrenuli su očevid o uzrocima ove pomorske nesreće, a od dvočlane posade, brodolomaca, uzete su izjave u prostorijama ispostave Lučke kapetanije Split u Milni.



Na brodu je bio Woldsdal Ove Jorn (58) iz Bergena, koji je i vlasnik jahte, te članica posade koja je također Norvežanka i stara je 50 godina.