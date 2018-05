Kako je Pjero Plačipi*da postao prvi makarski diler: 'Donio je boteju tog đavlijeg bibita, čim su gucnili, odma su se priobrazili...'

Bio je tankih živaca i delikatnog karaktera. Kad se još tome nadoda i sklonost prema romantičnoj literaturi i zalascima sunca, onda je jasno da je bila riječ o melankoliku. Domaći svijet nije znao za učeni termin, pa su ga nazivali jednostavno Plačipizdom

Kad bi nekoć čovjek upao u stanje koje danas zovu depresija, dijagnoza bližnjih bila je jasna i jezgrovita:

- Pusti ga, nije mu ništa, Dišperacjun! Do podne mrzi sebe, a popodne cili svit!.



Glede terapije za psihosomatske bolećice nisu preporučivani farmaceutski pripravci nego darovi prirode:

- Neka popije čikaru jake kamomile kad joj udre donja u gornju! Ako je ne zamanta, onda bukaru ciloga!



Tako se s neurozama nosio greziji svit. Oni fijeniji sistematičnije su prilazili problemu. Nabavljali su dekote od valerijane i maka, pa tako ublažavali dišperaciju.



Grezi pridjevak



Pjero, vječni student medicine, otišao je korak dalje. Premda su mu nono i pape bili likari, do diplome nikad nije došao. Do kraja života prodeverao je ubirući fitove i intradu od zemalja preostalih nakon poljoprivrednih reformi i eksproprijacija. Bio je tankih živaca i delikatnog karaktera. Kad se još tome nadoda i sklonost prema romantičnoj literaturi i zalascima sunca, onda je jasno da je bila riječ o melankoliku. Domaći svijet nije znao za učeni termin, pa su ga nazivali jednostavno Plačipizdom.



Narodni je leksik slojevitiji od termina iz službenih rječnika i taj ga je grezi pridjevak najpreciznije označavao, opisujući istovremeno i karakter i sklonost tugaljivom šunjanju. Tako su ga zvali samo za turobnih stanja. Iz cendranja je naglo upadao u euforiju, moreći parlatanjem svakog koga bi sreo. Tada bi ga zvali Furiožo.



U svojim je lutanjima po medicinskim univerzama ipak profitirao. Baš u vrijeme njegovog jalovog studiranja po europskim metropolama, fatalni alkoholni apsint, piće artista i boema, bio je na vrhuncu popularnosti. Iz umjetnika je izvlačio kreativno. Iz našeg Pjera samo zbunjeno dugo brontulanje iz kojeg se ni sam nije znao izvući, pa bi na kraju slušača upitao:

- Skužajte, a koji sam ono ja?

Žrtva bi na rubu afana u očaju odgovorila:

- Jučer si bio okisa i bio si Plačipizda, a danas te ne bi ferma ni sudnji dan, pa si Furiožo. Inače si Pjero, a ja sam mona koja te sluša više od uru!

Bidni bi Pjero samo slegnuo škinama i zahvalio:

- Baš vam fala! Priporučujem se za unaprid!



Mama Njunja



Imao je i mamu od koje naslijedio genetski ustroj. Zbog unjkava glasa i uspavljujućeg ritma zvali su je Njunja. Otmjena gospođa, čiji su preci gomilali nasljedstvo ženidbama s bliskim srodnicima, ostala je kao pretposljednja od race. Posljednji joj je bio sin. Ponosna na svog Pjerina, hvalila se:

- Niko nema takvog kerubina ko ja. Zna šta mami triba. Otkako mi je donio jedan zeleni liker više nisam nesritna. Popiješ bićerin i odma ti je sve "bota nel valcer"!







Navukavši mamu na opasan pripravak, postao je pionirom ovisnosti na ovim prostorima. Moguće je i jedan od prvih dilera, jer je boce sa zavodljivo zelenom tekućinom nabavljao u kontrabande, te dalje dilao gospođi majci.



Zahvaljujući apsintu, umnožilo im se brbljanje. Njihove pištule, pod utjecajem napitka s aromom anisa i udjelom od 75 posto alkohola, postale su hitovi na parlatino top-ljestvici. O čemu su blejali tako blagosolovljeni, znala je najbolje, a ko drugi nego Matija Fijena.



Sve gore već navedeno, izišlo je prije 60-tak godina iz Matijinih usta, a sada uobličeno za našu Parlatinu. Što je bilo s njom i štićenikom od posljednje seanse na stranicama "Kronike"? Skrbnica je demonstrativno prekinula davati svjedočenja o misterioznom u pučkoj baštini za Šimunov znanstveni rad, pa je ostao do daljnjeg nedovršen. Štufalo je:

- Dosta mi je više govora o vilama i každrafima, pusti me da odanem. Pričat ću ti štogo veselije!

Pristao je uz uvjet istraživanja nove teme, "O liječenju potištenosti u narodnoj tradiciji". Skoro joj nije pa kolap:

- Vrag odnio i potištenost, steglo me u prsima od žalosti, od tih tvojih entrevjua! Neću!



No, na "entrevju" je ipak pristala, nakon saznanja da je u takujinu sve veći propuh, a u maškaduru prijeti bauk mižerije. Šimunu je honorar bio obećan a radnja je čekala na žurnu predaju. Predomislila se i krenula špjegavat. Sve gore već navedeno, izišlo je prije 60-tak godina iz Matijinih usta, a sada uobličeno za našu Parlatinu. Pustimo je ipak da završi i ovog tira priču i špjega joj još koju o Pjeru, Njunji i apsintu.



- Evo ovako - počela je, iznimno bez maraskina u bićerinu, jer je od fažola zabolio štumak, pa se mašila orahovice.



Mavala ventulom i uzdisala



- Ja sam u šjore Njunje radila niti šest miseci, To je bila tuga jedna velika. Kuća prazna, bez smija i špirita. Gospoja bi samo sidila u tinelu, mavala s ventulom i uzdisala. Sila bi za pjano-forte i svirala neku mužiku od koje bi prije proplaka nego zapiva. Parilo je da svira marča funebre za mrca. Jedanput me pitala oće li mi odsvirat Baha ili Šopena. Ja nisam znala za te kantadure i kazala da bi najrađe onu "Mare soldata u ono vrime od rata", da se malo razveselimo. Nabrecala me da sam čobanica i injorante.



Sin joj je bio ista ona, zato su ga onako i zvali. Onda se jedanput, kad se vratio sa študija, sve pritumbalo. Donio je boteju tog đavlijeg bibita šta sam ti pričala. Odma je s vrata kaza: "Sad ćeš mamina vidit kako ćemo bit veseli, donio sam nešto špecijalno!" .



Uzeo je najfinije čaše i priko jedne male pirije, u koju je metnio cukra, natočio taj uzavrili apšint. Čim su gucnili, odma su se priobrazili. Njunje je, inače lina učinit skale do portuna, počela balat i pivat Šantu Lučiju, a on se popeo na pjano i sta vikat: "Privedite mi sve Turke da ih sabjom rasičem!" Smijali su se više od dvi ure i išli nanat.



Velika zvizdarija



Tako je bilo svaki dan. Ja sam malo liznila oti apšint, ali me nije komoda. Davalo je na maravan. Onda san učinila jednu veliku zvizdariju. Na Svetoga Klementa spremali smo večeru za rodbinu iz Splita. Sve je palo na mene i zaboravila sam kupit puno stvari. Usfalilo je kvasine. Sitila sam se bibita i zalila dvi terine salate š njime. Bilo je puno pjatanci, ali kad su okusili salatu nisu je puštali. Sve su govorili: "Mmm ke spiza, tuti gušti! Ma di to ima da je zelenilo slađe od janjetine?"



Činila sam kuco znajuć o čemu je rič. Domalo su svi pomanitali. Barba Luiđi je tio skakat kroz ponistru, jer da je sokol pa će do Biokova. Teta Lale, starija od Metuzalema i čunke ko u šimije, išla je korteđavat maloga Bepa, a on joj je tepa: "Ljubovce moja, gdje si dosad bila!" Kad su se rodica File i kum Roko počeli skidat i tražit bajunete za front, znala sam da je vrag odnio šalu. Sve sam ih špedila u kamare i podušila da se naspavaju.



I u snu su parlatali. Spominjali anđele i rajske doline. Poplašila sam se, ali je sve dobro završilo. Samo šta sam sutra dobila otkaz. Nije mi bilo ža, sve je to bilo ala manito! Eto ti ga tute, dosta je za danas!



Šimun je s pomijom odslušao priču, ali nije bio zadovoljan. Matijina štorija bila je daleko od teme "O narodnom liječenju potištenosti". Prigovorio je:

- Sve je to lipo, ali si mi od narodnih likarija spomenila samo kamomilu i vino!

Hitro je odgovorila:

- A šta bi ti? Da blejim o kupusu, slizu i kori od kumpira, to je antiko, šta će ti to? Nego, ima li igdi kupit onoga apšinta, dosta mi je orahovice i maraškina! Tila bi i ja da mi je digo veselo!

Prekinuo ju je:

- A, nećeš, ne! Još ćeš pod stare dane počet fumat i opijum!

- Ma, šalim se! - furbasto je procijenila situaciju - ajmo tiramol naprid! O čemu ćemo dalje za ti tvoj poučni rad?

O čemu su, doznat ćete za tjedan dana. Znajući za Šimunovu ljubopitljivost i Matijinu sklonost parlatanju, nećete ostati bez još jedne štorije o svijetu koji je davno nestao.