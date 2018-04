'Mogla bi doći i djeca pa izvesti roditelje!': Iz Županije stigla zanimljiva reakcija nakon saznanja da u Domu za starije u Makarskoj staricu godinama nisu izveli na svježi zrak

Zbog nedovoljnog broja medicinskih sestara i njegovatelja, pojedini teže pokretni korisnici i osobe s demencijom Doma za starije i nemoćne osobe u Makarskoj u pravilu ne izlaze, pa jedna korisnica, koja je tamo već pet godina, nikada nije izišla na svježi zrak – rečenica je iz izvješća pučke pravobraniteljice za 2107. godinu koja je mnoge zaboljela.



Kako djelatnike makarskog Doma za starije i nemoćne, tako i one iz Upravnog odjela za zdravstvo i skrb Splitsko-dalmatinske županije, pod čijom de nadležnošću ustanova nalazi.



– Znamo za problem manjka zaposlenih, a znamo i za problem da gotovo svi domovi posluju u gubitku. U Domu u Makarskoj nedostaju tri medicinske sestre, ali mislim da njegovateljica ima dovoljno – kazala je Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-dalmatinske županije.



Nedostatak osoblja utječe i na veliku opterećenost poslom, pa korisnici primjećuju da njegovateljice na njih viču kad su premorene. Pojedine nepokretne osobe u Domu u Makarskoj kao poseban problem ističu nedovoljan broj pelena, jer dobiju samo dvije tijekom 24 sata, pa su prisiljene povrh njih stavljati i toaletni papir, što je ponižavajuće. Iako su to pojedini zaposlenici negirali, zbog nedostatka individualne evidencije njege ovi navodi nisu mogli biti potvrđeni.



– Smatram da je Dom, isto kao i njegova podružnica u Runovićima, u dobrom stanju. Imaju neke nedostatke, ali oni nisu toliko dramatični da bi ugrozili kvalitetu života korisnika – kazala nam je Luetić, koja se osvrnula i na problem neizvođenja pojedinih korisnika "na zrak" izvan ustanove.



– Postoje i djeca tih ljudi koji su smješteni i koji bi mogli doći izvesti svoje roditelje ako je to potrebno – dodaje županijska privremena pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb.



Pravobraniteljica je u svojem izvješću navela i neodgovarajuće uvjete smještaja kao problem, uz obrazloženje da to također utječe na poštovanje prava korisnika. Primjerice, podružnica u Runoviću nema dizalo, a na prvom katu smještene su nepokretne osobe pa je upitna njihova sigurnost u slučaju potrebe za hitnom evakuacijom. A budući da ni stepenice nemaju pristupnu rampu za kolica, ograničava im se i sloboda kretanja. Često stacionar doma nema blagovaonice, također je spomenuto, jer u pravilu na tim odjelima obroke poslužuju po sobama, unatoč željama pojedinih korisnika da jedu s drugima.



U svim domovima utvrđen je problem na koji se kontinuirano već upozoravalo, da se pri obavljanju njege u višekrevetnim sobama ne koriste paravani, čime se krši pravo na privatnost.



– Pravobraniteljica radi svoj posao, a mi ćemo postupiti onoliko koliko možemo po primjedbama koje su iznesene u izvješću. Slažem se da uvijek može biti bolje i trudit ćemo se ići prema tom boljem. Planiramo nadopuniti kadar koji nedostaje i vidjeti što se još može učiniti – napomenula je Luetić za kraj.

Centar za socijalnu skrb: Nam se nisu žalili

Ivo Raos, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Makarska, kratko je prokomentirao cijeli slučaj:



– S Domom nemamo poslovnu suradnju jer je pod županijskom skrbi, a ne pod skrbi našeg Centra. Meni se nitko od korisnika nikada nije požalio, međutim, privatno znam da u Domu za starije i nemoćne osobe u Makarskoj nema dovoljno zaposlenika i da im je to veliki problem – izjavio je Raos.