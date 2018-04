Vlasnik 'Ljepotice', lokalni HSP-ovac i 'borac za Isusa': Bolje da me ubiju nego da sam rušim svoj dom, za sve su krivi stvarni gospodar Dugopolja i njegovi poslušnici

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja početkom idućeg tjedna kreće u akciju rušenja nekoliko bespravnih objekata na splitskom području, na nekoliko lokacija u Podstrani, ali i u Dugopolju.



Na popisu je i javnosti već dobro poznata kuća Ivice Radoševića iz Dugopolja.



Osebujnu građevinu na području Drage novinari su već odavno krstili "čardakom ni na nebu ni na zemlji", ali gazda, poznat šire i po tome što vodi lokalni HSP i bio je na čelu priče o prvom, doduše neuspjelom, referendumu za besplatnu legalizaciju, naziva je i dalje "najlipšom na svitu".



– Bolje da me ubiju nego da sam rušim svoj dom – kazao nam Radošević nakon što se pročulo za odluku da će bageri Ministarstva graditeljstva i prostornog uređanja krenuti u akciju u ponedjeljak, 9. travnja.



Očito je postojala i ta opcija, ali Radoševiću nije bila ni u primisli. A za datum je znao već otprije, točnije kada ga je prije 20-ak dana pozvalo da dođe u Građevinsku inspekciju u Split. On sve smješta u kontekst spomenutog referenduma i svoga žestokog oporbenog angažmana u tradicionalnom HDZ-ovu uporištu.



– Pa zar vam nije simptomatično da se od tih svih slučajeva jedino u mom radilo o privatnoj prijavi. Inspektor u Splitu dao mi ju je na uvid, ali ne i da je kopiram. Osim toga, sve je potegnuto nekoliko dana prije nego što nam je početkom siječnja prošle godine Visoki upravni sud, i to nakon svih pravnih makinacija Općine Dugopolje, dao za pravo da na referendumu odlučujemo o visini komunalnog doprinosa. Sve se odvijalo filmskom brzinom i već u veljači iste godine stiglo je rješenje Uprave za inspekcijske poslove da u roku od osam dana imam srušiti kuću s prizemljem i dva kata. Župan je u to vrijeme bio Zlatko Ževrnja, stvarni gospodar Dugopolja, a po Ministarstvu su sjedili sve sami kadrovi HDZ-a – pojašnjava svoju situaciju dugopoljski neimar.

Sagradio 'čardak ni na nebu ni na zemlji' i priznaje da je bespravan: Vjerovao sam u Ževrnjine priče o bazenima, akvaparku... Zašto i ja ne bih bio poduzetnik?!



Ne bježi od toga da je 2011. godine kuću počeo graditi bez potrebnih papira, ali veli da drukčije u njihovoj općini nije ni moglo biti.



– Pa mi ni danas nemamo prostorne planove ni zemljišne knjige. Znate zašto? Jer na taj način Ževrnja i njegovi poslušnici odlučuju što je građevno, a što nije. Zahvaljujući tome je Ževrnja zelenu zonu proglasio građevinskom i napravio kuću, a svoga prvog susjeda blokirao. Još početkom 90-ih kupovao sam tu zemlju i stekao nekih 12 tisuća kvadrata. Međutim, u jednom trenutku Općina je od dijela moje parcele i jedne susjedne uzela po dio i napravila dvije građevinske. Jednu su dodijelili branitelju, drugu su htjeli prodati. Ustao sam tužbom i dobio ih jer se utvrdilo da je Općina prodavala tuđe, i to ne samo moje, nego i državno zemljište kojim gospodare Hrvatske šume. Imate more takvih slučajeva po cijelom Dugopolju. To vi istražite – optužuje Radošević.



"Ljepoticu" je htio legalizirati, pa je tako podnio zahtjev 2013. godine, ali se ispostavilo da je gradio samo nekoliko dana nakon roka koji je bio obuhvaćen postupkom, do lipnja 2011. godine. Još sudski tako traje njegov pokušaj osporavanja aviosnimki.

Unatoč svemu, u ponedjeljak će u Dragama dočekati inspektore i neće im praviti nikakve probleme.



– Ako je to moj zalog da se konačno vidi kako u Dugopolju jedni mogu sve, a drugi ništa, ma nek je ruše – poručuje Radošević.

'Za neke je rugoba, ali meni je najljepša'

Ni sedam godina od gradnje kuće ugrubo, Radošević ne želi otkriti po čijem je idejnom rješenju rađena. Kaže da je to bi jedan arhitektonski biro, a zamisao je bila da u njoj jednog dana nikne dom za starije.



– Arhitekt bi, da mu kažem ime, imao samo problema, pogotovo što je obavljao i ulogu nadzora. Kuća za jedne može biti rugoba, ali za mena je najljepša, pogotovo da su mi dopustili da je dovršim, stavim fasadu, uredim okoliš... Tek tada bi se mogao dati konačni sud – veli Radošević.