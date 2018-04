Roditelji šokirani 'ekskurzijom iz pakla': Djecu su nam tretirali k'o vreće krumpira, samo su ih 'bacili' u derutni hotel! Platili smo po 1190 kuna za dva dana, a bezobrazno su nas izlagali...

Sobe čije je zidove “uhvatila” plijesan, razbijeni inventar i ogledala, napuknuti štekeri iščupani iz zidova, kabeli koji vire iz telefonskih utičnica, razbijeni i odvojeni štokovi od vrata, napukli plafon u kupaonici i nečisti tepisi - kratak je opis soba hotela “Toplice” u Krapinskim Toplicama u kojima su bili smješteni osmaši makarske Osnovne škole Stjepana Ivičevića u sklopu dvodnevne ekskurzije s koje su se vratili prošloga tjedna, a za koju su roditelji izdvojili 1190 kuna.



Ovakav smještaj, koji je nakon pobune dijela zabrinutih roditelja ipak zamijenjen nešto boljim, djeci je “omogućila” turistička agencija “Perla” iz Imotskog.



Agenciji je dio roditelja 64 učenika makarske škole već poslao prigovor kojim zbog neispunjenih ugovornih obveza pri organizaciji izvanučionične nastave traže pravo na odštetu od 10 do 50 posto cijene ugovorenog aranžmana jer je došlo do odstupanja od rezerviranog smještaja.



Učenici su, naime, trebali boraviti u uređenim i renoviranim sobama hotela “Well” u Termama Tuhelj, udaljenog sedam kilometara od hotela “Toplice”. Uostalom, tako je njihovim roditeljima i rečeno u sklopu prezentacije koju je “Perla” održala kada se natjecala za dobivanje posla organizacije ovog putovanja.



Unatoč tada rečenome, predstavnica “Perle” uopće nije rezervirala smještaj u hotelu “Well” nego je šest dana (!) prije polaska na ekskurziju skurzije poslala rezervaciju za smještaj u hotelu “Toplice” čije se sobe bile slobodne.



Da stvar bude još gora, roditelji su za zamjenski hotel “Toplice” doznali dan prije odlaska djece na ekskurziju, uz pojašnjenje iz “Perle” kako je u “Wellu” naglo iskrsnuo nekakav kongres, no da je i hotel “Toplice” u vlasništvu iste tvrtke, tako da problema neće biti.



Sve ovo su nam ispričali ogorčeni roditelji osmaša Anđela Panžić i Antonio Zec (na slici ispod) koji kažu kako su ponajprije sretni što su im se djeca kući vratila živa i zdrava. Ipak, poduzeli su korake kako bi, kao i ostali dio nezadovoljnih roditelja, istjerali pravdu na čistac.



Sve navedeno Anđeli Panžić potvrdili su i djelatnici hotela “Well”, što je vidljivo iz korespondencije koju nam je ustupila na uvid, a s kojima je komunicirala nakon što joj je sin poslao fotografije derutne sobe. Upitala ih je je li istina da se u njihovu hotelu 22. i 23. ožujka održavao neplanirani kongres. Odgovor je bio očekivan.

“Radi se o potpunoj pogrešci agencije koja nije provjerila raspoloživost kapaciteta prije potvrde ekskurzije roditeljima. Iz svih korespondencija s agencijom vidljivo je da od samog početka nije bilo slobodnih kapaciteta za navedenu grupu. Kada smo primili najavu za grupu, u sustavu je već bio kongres koji je fiksno potvrđen, a agencija nas je u više navrata telefonski kontaktirala i pitala je li se nešto oslobodilo.



S navedenom agencijom smo prekinuli suradnju jer su nam napravili iznimno veliku štetu i narušili ugled naše tvrtke. I hotel Toplice nije u našem vlasništvu”, stoji u odgovoru Anđeli Panžić iz hotela “Well”, uz napomenu da su se za grupu učenika iz Makarske bile javile još tri agencije koje su lani u studenome provjerile raspoloživost kapaciteta te su napravile opciju rezervacije koju su stornirale u prosincu kada je većina roditelja izabrala “Perlu” za agenciju koja će im djeci organizirati ekskurziju.



“Perla” je pak, tvrde u “Wellu”, u siječnju samo poslala najavu za dolazak učenika, no tada je za traženi termin hotel već bio rezerviran za kongresnu grupu.



Kako tvrdi Panžić, dan prije ekskurzije voditeljica poslovnice “Perle” Julija Živanović sazvala je sastanak na kojemu je roditelje obavijestila o promjeni hotela, navodeći da su “Toplice” istog standarda kao i “Well”.



- Prilikom ugovaranja, imali smo opciju odabira između dva hotela i mi smo se opredijelili za skuplji “Well” za koji smo u konačnici i sklopili ugovor. Na roditeljskom sastanku Živanović je tvrdila da je školu o “iznenadnim” promjenama obavijestila 16. ožujka, ali roditelji nisu dobili tu informaciju, iako agencija raspolaže svim našim podacima - kaže nam Anđela Panžić, dodajući kako je “Perla” prekršila odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu kojim je kao turistička agencija i kao organizator odgovorna za izvršenje usluga putovanja.



Priču upotpunjuje Zec koji kaže da je voditeljica Živanović za propust pri organizaciji ekskurzije nevješto prebacila krivnju na upravu hotela “Well”.



- “Perla” od početka organiziranja ekskurzije nije imala mogućnost rezerviranja ugovorenog smještaja, ali je unatoč tome cijelo vrijeme do pred sam odlazak i nas i djecu svjesno držala u zabludi i dovela nas pred gotov čin. Mada hotel “Toplice” isto ima tri zvjezdice, sobe u koje su smjestili našu djecu su u katastrofalnom stanju i tehnički neispravne.



Predstavnica “Perle” nas je, nadalje, lagala da je riječ o istim vlasnicima hotela i o istom “predivnom” smještaju te da je udaljenost između dvaju hotela 3,5 kilometara - kaže Zec, napominjući i da su kojim slučajem željeli smjestiti djecu u hotel “Toplice”, da bi za taj aranžman tražili i drugu cijenu.

- Ma, nama ne treba povrat novca, neka organiziraju izlet za potrebite, ali mi roditelji nismo glupi kako nas očito smatraju iz “Perle”. Tretirali su nam djecu kao vreću krumpira, “bacili” su ih u derutni hotel u kojemu su zadnji tren našli slobodan smještaj - nadodaje Zec, koji za ubuduće predlaže školi uvođenje mehanizma zaštite pri suradnji s agencijama na način uplate jamstva ugovorenih obveza, odnosno da agencija uplati po zaključenju ugovora na žiro račun škole garanciju da će sve odraditi po ugovoru.



Drugu stranu priče, što je i logično, ima agencija “Perla” čiji nam je vlasnik Tihomir Lelas kazao da roditelji ne govore istinu, a pokušao je odigrati i ulogu urednika.



- Nemojte ništa pisati dok ja sa svojim vodičem ne dođem u Makarsku i kažem svoju priču jer svaka ima dvije strane - poručio je Lelas, kojemu smo pojasnili da smo ga i kontaktirali kako bismo doznali drugu stranu.



- Roditelji i djeca ni po čemu nisu oštećeni, ni lipe. Možda je došlo do greške u komunikaciji, ali ja neću dozvoliti da moje djelatnike itko reketari i maltretira jer moje osoblje nije čuvalo ovce. Čak je jedan od nastavnika napao mog vodiča, svašta mu govorio.



Čista je laž da su sobe hotela “Toplice” bile derutne, a ovdje se očito traži dlaka u jajetu. Ma, trebate čuti drugu stranu priče - ponavlja Lelas, najavljujući da će s nastavnicima, a možda i s roditeljima, nakon blagdana održati sastanak.



- Odvest ću vas ja u hotel “Toplice”, pa ćete vidjeti kakve su im sobe - kaže nam Lelas.



Zahvalili smo na ponuđenom izletu, uz napomenu da smo već dobili fotografije soba u koje su djeca bila smještena.



- Da, najlakše je tako - završava razgovor Lelas.



Potom smo stupili u kontakt i s prozvanom Julijom Živanović koja nam je kazala da to što roditelji govore nije istina, te nam je rekla da joj pošaljemo pismeni upit što smo i napravili, ali na isti nismo odbili odgovor.



Pitali smo je zašto je roditeljima prezentirano da će djeca odsjesti u hotelu “Well” u kojem nije ni bio rezerviran smještaj, koliko je dana prije dolaska učenika u hotel “Toplice” u istom rezervirala sobe, što bi se dogodilo da ni u hotelu “Toplice” nije bilo raspoloživih kapaciteta te, u konačnici, hoće li roditeljima djece koji su uložili prigovor agenciji “Perla” uvažiti pravo na odštetu od 10 do 50 posto cijene ugovorenog aranžmana.

Treću stranu priče ima ravnateljica Osnovne škole Stjepana Ivičevića Marica Gržić koja kaže da se škola mora pridržavati pravilnika te da su roditelji potpisali ugovore s agencijom, a ne škola.



- Škola prije ekskurzije raspiše javni poziv na koji se jave agencije koje uvijek obećavaju čuda, a mi ne možemo provjeravati jesu li uistinu rezervirale ponuđeni smještaj u hotelu. U ovom slučaju, roditelji su sami izabrali “Perlu” i s njom potpisali ugovore, a ne škola. Ako su učenici u zamjenskom hotelu dobili derutne sobe, to nikako nije u redu posebno jer je riječ o djeci - kazala je Marica Gržić dodavši da ju je kontaktirala predstavnica “Perle” Julija Živanović najavivši dolazak u školu.

Perla je smještaj rezervirala šest dana prije dolaska učenika Voditeljica prodaje tvrtke “Terme Olimia” u sklopu koje radi i hotel “Well” u Termama Tuhelj Maja Jahn, koja je majci osmaša Anđeli Panžić napisala da je njihova tvrtka raskinula suradnju s “Perlom”, s novinarima nije htjela puno komunicirati.



Jahn, koju smo dobili u sjedištu tvrtke u Sloveniji, rekla nam je da je upoznata s cijelom situacijom.



- Za sada nećemo ništa iznositi u javnost, a o svemu ćete biti informirani kada sastavimo priopćenje - kazala je Jahn.



Kontaktirali smo i hotel “Toplice” u Krapinskim Toplicama čija nam je voditeljica prodaje,ne želeći se predstaviti, kazala da je jedva čekala da je nazovu novinari.



- S “Perlom” imamo velikih problema i zbog plaćanja i rezervacija jer su nas kontaktirali šest dana prije dolaska učenika iz Makarske i tek onda poslali rezervacije. Uvjetovali smo im da nam prvo plate smještaj za godinu dana koju nisu platili jer će u suprotnome djeca ostati pred vratima i nećemo ih pustiti u hotel, pa su nam bar platili potraživanja, i tako rade godinama. Mi smo svjesni da hotel nije najbolje opremljen jer čekamo novog vlasnika, ali je bar čist - kazala nam je voditeljica prodaje “Toplica”.