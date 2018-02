Zatvorena vrata solinske atrakcije: zašto je 'ugašena' Gašpina mlinica na Jadru?

Zašto su vrata Gašpine mlinice u posljednje vrijeme zatvorena, pitali su nas građani.



Gašpina mlinica, zaštićeno kulturno dobro, koja je protekle četiri godine bila u koncesiji obitelji Poljak u Solinu, je istekla. Stoga su i vrata mlinice, što se tiče koncesionara, zatvorena.



No, to ne znači da se po potrebi ne može razgledati mlinica, samo se treba javiti u Grad i to će se lako dogovoriti, poručuje Ante Ljubičić, pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove grada Solina.



Kako doznajemo od stručnih službi grada, koncesija je istekla ima tri mjeseca, točnije 9. studenoga 2017. godine. Također smo upitali zbog čega natječaj za koncesiju nije objavljen po isteku stare. Kako nam je pojašnjeno krajem prošle godine, donesen je novi zakon o koncesijama. Inače, zakon se u trajanju protekle koncesije mijenjao čak tri puta, a potrebno je poštovati i zakon o zaštiti kulturnih dobara tako da je trenutno u pripremi dokumentacija za javni natječaj koji bi vrlo skoro sukladno zakonu trebao biti raspisan, veli Ante Ljubičić. Uvjeti će, kako doznajemo ostati slični, a detalje nekih manjih noviteta moći će se pogledati prilikom objave natječaja.



Duje Klarić/Arhiv/HANZA MEDIA

U solinskoj mlinici mogli ste do sada razgledati stare predmete iz solinske pučke baštine ili vidjeti kako mlije obnovljeni mlin, pa odmah na licu mjesta i samljeti žitarice koje donesete. Također se unutar i oko mlinice odvijaju i gradske odnosno turističke manifestacije među kojima je najpoznatija "Iz solinskog lonca - Šta su jeli naši stari" koja se održava u danima oko blagdana Male Gospe.Upitali smo i postojećeg koncesionara li ima novih planova i hoće li se prijaviti ponovo na natječaj.- Mi iščekujemo novi natječaj i svakako ćemo se prijaviti i dati ponudu. Uglavnom bi to bilo kao i do sada i također bi mlili žitarice. Često nas i dalje zovu ljudi vezano za zdravu hranu i koji sami spremaju kruh od brašna kojeg ovdje dobiju, tako da se nadamo da će se i to dalje nastaviti – kazao nam je u ime obiteljiGašpina mlinica obnovljena je 2008. godine i u vlasništvu je Grada Solina, a krajem 2013. je dobila svog prvog koncesionara. Tvrtka "Septima" obitelji Poljak je na tadašnjem natječaju bila jedina prijavljena te je ispunjavala sve uvjete. Kako je riječ o objektu koji je u registru spomenika kulture te pod konzervatorskim nadzorom, namjena joj je do sada bila turistička prezentacija i organizacija edukativnih posjeta djece.