'Najopasnija droga na svijetu' opet se pojavila u Dalmaciji: crystal meth tjera na stravične halucinacije, neki udaraju glavom u zid; Ovisnici se pretvaraju u živuće zombije

'Flash' je stimulans koji izaziva jaku ovisnost te je kemijski sličan amfetaminu. Dugotrajno konzumiranje uzrokuje nasilno ponašanje, paranoju, halucinacije...

Policajci Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske uhitili su prije tri dana u Tučepima 44-godišnjaka iz Makarske te su kod njega, u "okolopojasnoj" torbici, pronašli ukupno 12 PVC vrećica u kojima je bilo "raspizano" 60 grama droge metamfetamin, tzv. flashice.



– Tijekom kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga doma i drugih prostorija na vrgoračkom području koje isti koristi. Pronađeno je i oduzeto sedam grama marihuane, 1032 komada raznog streljiva, četiri ručne bombe, jedan tromblon, jedan pištolj nepoznate marke s pripadajućim spremnikom i šest komada streljiva, jedan plinski pištolj s pripadajućim streljivom, jedna automatska pušku s dva pripadajuća spremnika i jednim pripadajućim tromblonskim nastavkom.



Protiv osumnjičenog 44-godišnjaka je, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, kao i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o oružju nadležnom Prekršajnom sudu – službeno su objavili iz splitske policije.



Doznajemo da su, osim marihuane i oružja, u jednoj od kuća u selu Poljica Kozička kod Vrgorca, koju je 44-godišnjak koristio, pronađene i dvije vage za precizno mjerenje.



Nakon što je završena kriminalistička obrada, 44-godišnjak je priveden na ispitivanje na Općinsko državno odvjetništvo. No, najvjerojatnije će nakon što da svoj iskaz biti pušten na slobodu budući da nema osnove da odvjetništvo protiv njega zatraži određivanje istražnog zatvora.









Nezahvalna je to situacija za tužitelje, no takav je zakon.



Naime, on je prije 17 godina bio prijavljen i procesuiran zbog udruživanja za preprodaju marihuane, no tu je nastupila rehabilitacija tako da je on, što se tiče kaznene evidencije, neosuđivana osoba pa samim time nema osnova za istražni zatvor po točki opasnosti od ponavljanja djela.



Nadalje, ne može se održati ni osnova utjecaja na svjedoke jer ih nema, a kako je hrvatski državljanin s prijavljenim prebivalištem u Hrvatskoj, ne bi opstala ni osnova opasnosti od bijega.



Što se tiče droge koja je kod njega nađena, riječ je o narkotiku koji se pojavio u Hrvatskoj prije desetak godina. Po nekim podacima, cijena grama "flasha" je oko tisuću kuna, što znači da je 44-godišnjak kod sebe imao 60-ak tisuća kuna vrijednu drogu.



ICE, ICE, BABY Ovisnik iz Makarske: Udarao sam glavom o zid i čuo đavla



Prema opisu koji se može naći na stranicama Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, "metamfetamin (koji se također, između ostalim, naziva i meth, crystal, chalk, flash and ice) stimulans je koji izaziva jaku ovisnost te je kemijski sličan amfetaminu. Ima oblik bijelog, bezmirisnog kristalnog praha gorkastog okusa".



– Metamfetamin povisuje količinu neurotransmitera dopamina što dovodi do velike količine kemikalije u mozgu. Dopamin je neurotransmiter koji sudjeluje u tjelesnom sustavu nagrada, motivacije, osjećaja ugode i s motoričkim funkcijama. Sposobnost metamfetamina da ubrzano otpusti dopamin u područje mozga koji percipira nagrađivanje stvara osjećaj euforije "rush" ili "flash" koji konzumenti mogu iskusiti. Ponovljeno konzumiranje metamfetamina može lako dovesti do ovisnosti.



Osobe koje dulje vrijeme konzumiraju metamfetamin mogu osjećati anksioznost, zbunjenost, nesanicu, promjene raspoloženja te mogu iskazivati nasilna ponašanja. Također mogu pokazivati simptome psihoze kao što su paranoja, vizualne i slušne halucinacije i deluzije (na primjer, osjećaj gmizanja insekata ispod kože).



<!--cke_bookmark_163S--><!--cke_bookmark_163E-->





Konzumiranje čak i malih doza metamfetamina može dovesti do mnogih istih fizičkih posljedica, kao i konzumiranje nekog drugog stimulansa, kao što je kokain ili amfetamin. To uključuje povećanu budnost, povećanu fizičku aktivnost, smanjeni apetit, ubrzano disanje, ubrzani rad srca, nepravilan rad srca, povišeni krvni tlak i povećanu tjelesnu temperaturu.



Dugotrajno konzumiranje metamfetamina može imati mnoge negativne posljedice na fizičko zdravlje, uključujući drastični gubitak težine, ozbiljne dentalne probleme, kožne probleme prouzročene grebanjem kože – navodi se na stranicama Ureda, a na internetu se mogu pronaći brojni slikoviti primjer kakve posljedice konzumiranje 'ice-a' može imati na zdravlje konzumenata. Fotografije su uistinu uznemirujuće.



Na stranicama Ureda za suzbijanje zlouporabe droga može se pronaći i da je istraživanje Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" provedeno 2015. godine pokazalo da je te godine amfetamin/metamfetamin u Zagrebu koristilo 9,6 posto ispitanika, u Splitu 38,6 posto i Rijeci 7,2 posto ispitanika. Ipak, ističe se da se ti podaci trebaju uzeti sa zadrškom budući da se metamfetamin zbraja s amfetaminom.