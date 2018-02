Nagrada Europske komisije: Omišanin Ante najbolji hrvatski mladi prevoditelj

U natjecanju "Juvenes Translatores" u Hrvatskoj, najbolja je Prirodoslovna tehnička škola Split i njezin učenik Ante Kuvačić iz trećeg razreda smjera prirodoslovne gimnazije, objavila je u petak Europska komisija, a Predstavništvo EK u Hrvatskoj naslovilo je tu vijest: Leži li budućnost hrvatskog prevoditeljstva u gradu pod Marjanom?

Jer, kako i ne bi kad već drugu godinu zaredom najbolji mladi prevoditelj u Hrvatskoj dolazi iz splitske srednje škole. Prethodne godine pobjednička škola bila je splitska Treća gimnazija.

Ovo natjecanje se organizira za sedamnaestogodišnje učenike srednjih škola (za natjecanje 2017./2018. to su učenici rođeni 2000.) i održava se istodobno u svim odabranim školama u cijeloj Europskoj uniji. Ukupno je sudjelovalo 3348 srednjoškolaca iz cijele Europske unije, a nagrade će dobiti njih 28, po jedan iz svake države članice. U Hrvatskoj se natjecalo ukupno 50 učenika iz 11 škola. Europska komisija objavljuje natječaje za mlade prevoditelje od 2007., a cilj je pružiti priliku 17-godišnjacima da se okušaju kao prevoditelji te promicati učenje jezika.

Ante Kuvačić živi u Omišu, a o nagradi ga je obavijestila profesorica engleskog jezikaRenata Mihaljević, koju su nazvali iz Europske komisije da ih pripreme za ovu lijepu vijest.

– Kad me profesorica nazvala, najprije sam vidio nepoznati broj i čak sam se mislio hoću li se javiti. Prva reakcija mi je bila: Ozbiljno?! Iskreno, već sam zaboravio na to natjecanje, nisam znao kad dolaze rezultati i stvarno me ugodno iznenadilo, a još se više iznenadila moja majka. U početku sam se čudno osjećao, tek dan poslije emocije su se malo slegle. Tek sad shvaćam što sam napravio i dokle sam otišao – kazuje Ante.

Prof. Mihaljević prijavljuje Prirodoslovnu tehničku školu Split na ovo natjecanje od 2014. godine. Za natjecanje, koje se održalo u studenome 2017., odabrala je grupu od petero učenika. Uz Antu Kuvačića, u grupi su bili još: Domagoj Bogić, Tina Golub, Ivan Poparić i Prijam Todorić.

– Bio je užitak raditi s učenicima u grupi. Ne bih umanjila ni trud i rad drugih učenika, oni su također jako lijepo prevodili, ali kad me gospođa Petrić iz Europske komisije nazvala da mi čestita i kaže da imamo pobjednika, upitala sam je li to Ante Kuvačić. Pitala je kako znam, rekla sam da sam prepoznala njegov talent. Dok smo vježbali, svi su bili dobri, ali njegovi prijevodi su se isticali. Tako da sam iznenađena i nisam iznenađena. Uvijek se čovjek nada, makar izgleda nedostižno, ali ako se ne pokuša, ne može se ni uspjeti. Ante je odnio pobjedu, ja mu još jednom čestitam, kao i njegovim roditeljima koji su odgojili tako krasnog mladića – kazala nam je prof. Mihaljević, koja će zajedno s Antom u travnju putovati u Bruxelles. Povjerenik Günther H. Oettinger, nadležan za proračun i ljudske resurse, uručit će pobjednicima 10. travnja nagrade i diplome.

Najbolji mladi prevoditelj u Hrvatskoj kazuje kako je trebalo prevesti tekst povezan sa 60. obljetnicom osnutka Europske unije.

– Govorilo se o osobi koja slavi 60. rođendan zajedno s EU-om, koja su sve dostignuća Europske unije i u čemu nam je ona pomogla, koje su sve prednosti. Trebalo je što uvjerljivije prevesti taj tekst, ali svaki jezik ima svoj duh. Ne možemo sve doslovno prevesti s engleskoga na hrvatski, morao sam unijeti neke izmjene tako da bude najbolje moguće na engleskom i hrvatskom – kazuje Ante Kuvačić.

Kazuje nam i da se ova škola temelji na prirodoslovnim predmetima, poput kemije, biologije i fizike, što ga je najviše zanimalo u osmom razredu kad je upisivao srednju školu.

– Naravno, zanimaju me i neki drugi predmeti, posebno jezici, hrvatski i engleski, htio bih naučiti i francuski koji mi je jako drag jezik, a volim i geografiju iz koje sam postigao najviše uspjeha. Bio sam tri puta na državnom natjecanju iz geografije. Tu sam uložio puno rada, ali ipak mislim da je ovo moje najveće dostignuće; to je put u Bruxelles, najbolji sam u Hrvatskoj i jedan od 28 najboljih u Europskoj uniji. Volim putovati, volim se natjecati i drago mi je što sam ovdje – ističe Ante, a na pitanje što će studirati odgovara da se još nije odlučio, svaki dan misli nešto drugo.

– Imam još godinu, godinu pol za tu odluku. Nadam se da ću raditi nešto u čemu ću uživati, što ću voljeti. Jezici upadaju u konkurenciju – odgovara. Razmišlja o tome da počne učiti francuski. Jer, kad nešto počne, to voli završiti kako treba.