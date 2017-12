Solinjani tvrde da nitko nema boljeg Dida Mraza: 'Dica su najiskrenija, imaju najlipše želje na svitu!'

- Nema niko boljeg Dida Mraza nego mi – potvrđuju Solinjani ove godine ka i lani u isto blagdansko vrime dok se oko pošte u centru grada kite jelke i priprema za mali božićni sajam.

Prvi dio prosinca kreće s ulogom svetog Nikole i šeće gradom, pa u organizaciji Grada Solina obilazi solinske dječje vrtiće i sluša želje solinskih mališana, a kasnije navlači crveno-bijelo odijelo, kapu i čizme. Drugo mu ne triba, jer kosa i brada su ka i inače, prirodni.

- Dica me često potežu malo za bradu ili kosu, prvo su nepovjerljivi, a kada shvate da je sve pravo, originalno, počnu se smješkati i nastupa veliko veselje i oduševljenje. Onda se okriću i govore tetama u vrtiću ili roditeljima: "Mama, mama, ovo je pravi Djed Božićnjak" – drago je to čuti našem sugrađaninu, 65-godišnjem Vinku Maričiću, poznatijem u Solinu pod nadimkom Tuga.

Iako mi je čitavo djetinjstvo bija susid, tek sam ga sada prvi put upitala kako je zaradija taj nadimak.

- A, to su mi dali još kad sam ka momčić branija u "Solina", bija sam vratar počevši od mlađih uzrasta, proša sam sve generacije tog nogometnog kluba, pa sve do seniora. I u "Uskoka" sam branija... Igra sam valjda nekako smireno, pribrano, kažu, nikad se ne ljutim, ma, šta ću se ljutit..., pa su me tako prozvali - Tuga. A Tuga danas u ove dane uveseljava najmlađe, ali i odrasle Solinjane i njihove goste.

- Svi me vole, koliko vidim, svima sam simpatičan, odrasli isto pitaju imam li bombona i žele se sa mnom slikati - govori Vinko, solinski Djed Božićnjak, kojemu ženski dio familije pomaže radit uvojke da izgleda još lipše.

Priča nam kako je suradnja s Gradom Solinom počela prije dvije godine.

- Nekome je palo na pamet radi moga imidža duge sijede kose i brade da bi me mogli angažirati kao svetog Nikolu ili Djeda Božićnjaka. I vidili su da znam razgovarati s djecom, što je najvažnije, da me se ne boje već mi se raduju i vole pričati sa mnom. Zamolili su me i ja sam, eto, pristao – kazuje nam Vinko iskustva u komuniciranju s mališanima.

- Imam puno nećaka, a i oni danas imaju djecu te mi često dolaze. Ponosni su šta im je barba Djed Božićnjak - veli Vinko te govori da ga djeca vole propitivati, a on im priča odakle stiže, kakva je njegova kočija, a govore mu i svoje želje.

- Dječaci žele autiće, bagere, djevojčice lutke..., žele kad odrastu biti i likari i mehaničari, a najsritniji su kad "provjere" bradu. To je najradosniji trenutak. Sačuvam i pisma koja mi napišu. Kad imamo dice imamo i blagostanja. Dica su najiskrenija, imaju najlipše želje na svitu - zna to dobro Vinko, je li Djed Božićnjak il nije.

Vinko je samo povremeno Djed Božićnjak, a inače živi od vojne skrbi, kaže.

Kao dijete živio je u Svetome Kaju, a onda u zgradama u centru Solina 1962./63. godine.

- Volim Solin više nego veći grad, ima lijepu prirodu, zelenilo, patkice, ljudi se prijateljski ponašaju... Lijepo se prema meni odnose i svi u Gradskoj upravi, odnosno Gradu. I njih sam obišao, sve od prizemlja do trećeg kata, i gradonačelnika, i on mi uvijek daje podršku u ovome. Obiđem i neke druge urede u Solinu, rekli su mi da im moram doći i dogodine. Svi mi daju podstrek, kažu, da me ne bi minjali ni za jednog drugog Djeda Božićnjaka.

- Jako je važan pristup prema djeci, a isto tako i prema svim drugim ljudima. Treba imati lijepe riječi i razumijevanje. A svi mi želimo dobrotu, najviše zdravlja, ljubavi i prijateljstva, to bi svakome od nas poželio, povjerava mi Djed Božićnjak.

I on nekome mora prišapjati svoje želje.

'Božić u Solinu'

Djed Božićnjak će do Badnjaka uveseljavati djecu u centru Solina. Naime, i ove godine Grad Solin u suradnji sa solinskom Turističkom zajednicom i tvrtkom Inkubator Solin d.o.o. organizira manifestaciju "Božić u Solinu" ispred glavne Pošte u Solinu.

Solinjane i njihove goste sve do Badnjeg dana očekuje tako kulturno-zabavni program, među ostalim i druženje s Djedom Božićnjakom i njegovim vilenjacima.