Kakvo nas vrijeme očekuje za Božić i produženi blagdanski vikend? Bit će sunčano i sve toplije, do kraja godine više nema smrzavanja

Zima nam je došla, a hladnoća nas napušta. Slijede nam relativno stabilni dani, na Jadranu pretežno vedro, a bit će ponovno i iznadprosječno toplo, uz sve slabiju buru i tramontanu, tijekom produljenog blagdanskog vikenda uz južinu, te sve češću kišu, javlja HRT.



U Dalmaciji i tijekom petka od vedrine do umjerene naoblake, te često jaka, ponegdje na udare i olujna bura i tramontana, uz koje će more na otvorenome biti i valovito, a vidljivost izvrsna. Temperatura zraka ujutro 0 do 5 °C, a poslijepodne između 9 i 13 °C.



I na jugu Hrvatske sunčano i toplije nego u četvrtak, ali uz jaku buru i tramontanu, gdjegod i s olujnim udarima - i vjetrovito, osobito na otvorenome moru i valovito.



Tijekom produljenog blagdanskog vikenda sve toplije. Uz prolazno više oblaka sporadične slabe oborine moguće su u subotu, a u nedjelju i ponedjeljak magla će biti česta, ponegdje i dugotrajna.



Na Jadranu će već do kraja ponedjeljka malo kiše vjerojatno pasti mjestimice na sjevernom dijelu, a pojačat će i jugozapadnjak. Nakon pretežno sunčanog vremena, gdjekad čak i vedrog, od utorka ponovno posvuda oblačnije, kišovitije i vjetrovitije, uz jačanje juga, a bura i tramontana do kraja će tjedna oslabjeti, većinom i prestati.



Temperatura zraka bit će oko prosječne za ovo doba godine, mjestimice ponovno i viša, za razliku od one početkom mjeseca, te posebice u prvom dijelu ovoga tjedna, kada je ponegdje, primjerice u Splitu, bilo hladno kao malo kada u tjednu prije Božića. E pa do kraja godine više neće, prognozira Zoran Vakula za HRT.