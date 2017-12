Nakon što mu je susjed prekinuo cijevi, Ante Matković danima živi bez vode: 'Doveja san vodovod u misto, kopa san kanale, a sad se ne mogu napit iz svoje špine'

Već 15-ak dana nemam vode u kući, niti se mogu oprat, niti napit iz špine, strašno mi je.

Kazao je to 79-godišnji Ante Matković iz Mravinaca koji nam se došao požaliti u redakciju kako već isto toliko dana obilazi gradske službe, pa “Vodovod i kanalizaciju”, zvao je i policiju da napravi zapisnik, jer ne zna, kaže, što više napraviti.

- Poviše moje parcele stigao je novi susjed koji gradi kuću i moje su cijevi od tad puknute, a vode još uvik nemam, očito on više ne želi da preko njegove zemlje idu moje cijevi, mislim da je to jedino objašnjenje. A, tuda sam dobivao vodu godinama - tvrdi nam šjor Ante i pokazuje kako je priključak za vodu uredno plaćen, kao što, kaže, i račune za vodu redovito plaća.

- U rujnu ove godine ima sam infarkt, tako da mi je teška ova situacija s vodom. Uzimam vodu od brata koji živi do, ili odlazim u dućan kupit vodu - govori nam šjor Ante jedva govoreći, zadihao se dok se penjemo kroz vrtal i maslinik kako bi nam pokazao kuda mu sve prolaze cijevi, čak stotinjak metara dalje od kuće. Tako se to prije pedesetak godina spajalo, al' je bilo puno mogućnosti za priključak i nije bilo izgrađeno kao danas - veli Ante.

- Obraćao sam se i u “Vodovod” koji su me uputili da pošaljem dopis za novi priključak, što sam i učinio. Inače sam iz Kučina, a radio sam jedno vrijeme u Njemačkoj, pa sam se ima dvadeset godina vratio. Ja sam ka i brojni drugi stanovnici sredinom 50-ih godina kad se vodovod do obližnjih Kučina gradija, mora dat dobrovoljnog rada. Bija san tad momak od 16, 17 godina. Svak je mora iskopat šest metara dužine i 1,2 metra dubine za cijevi, a ja danas neman vode - žali se šjor Ante koji je, kaže, bolestan da svaki dan obilazi urede, kako bi to riješio.

- Udovac sam ima 11 godina, a djeca su rođena u Njemačkoj, tamo su ostala i žive. Zovu oni mene da dođem gori, ali ja ne želim, ja želim ovde ostat, na svome. Dolazila mi je jedna gospođa pomagat, ali je pala i slomila ruku kad je išla vidit u vrtal tu vodu i cijevi, i šta da radin sad, pomozite molim vas da mi što prije vrate vodu. Iman skoro 80 godina, nisu to više godine za izdržat ovakve životne situacije, jada nam se šjor Ante, a iz "Vodovoda i kanalizaciije" na naš upit kažu:

ViK: Poduzet ćemo sve

U navedenom slučaju radi se o prekidu vodoopskrbe na internom dijelu instalacije i to očito zbog narušenih međususjedskih odnosa. Tehnički ured VIK-a u suradnji s voditeljom mreže Solin je odmah po saznanju za predmetni slučaj pristupio pronalasku načina rješavanja problema odnosno pronalasku načina ponovne uspostave vode gospodinu Matkoviću. "Vodovod i kanalizacija" Split će pristupiti izmještanju postojećih instalacija, a o predmetnom slučaju bit će upoznat i Grad Solin. Gospodin Matković ima priključak za vodu i naš je legalan potrošač i slijedom toga poduzet ćemo sve radnje da mu se uspostavi redovna vodoopskrba, poručuje u ime “Vodovoda I kanalizacije”, Danijela Pranić, pravna savjetnica direktora društva.