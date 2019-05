Šibenik bogatiji za 148 milijuna kuna; Burić: Ovo je najznačajniji trenutak suvremene povijesti grada

- Potpisivanje kratko traje, ali je dugo trebalo da do potpisivanja dođe – ova je gradska uprava na tome svakodnevno radila punih šest godina. Zato bih rekao da je ovo najznačajniji trenutak suvremene povijesti Šibenika, barem one otkad je samostalne i suverene RH. Nešto što je bilo sinonim teške, bazične industrije i zagađenosti, djelatnosti koja je u suvremenoj Europi nezamisliva, prostor bivšeg TEF-a, tvornice elektroda i ferolegura, izravnom zainteresiranošću ministra Gorana Marića i Ministarstva državne imovine, te nagodbom Grada Šibenika s INA-om, doveli su do toga da je Šibenik osigurao budućnost za generacije – pomalo je euforično u ponedjeljak kazao dr. Željko Burić, šibenski gradonačelnik, potpisujući sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Šibenika i Republike Hrvatske pri provedbi razvojnog plana "Batižele". I to na najvišoj razini – s ministrom Marićem, u nazočnosti premijera Plenkovića, ministara Gabrijele Žalac i Nine Koržinek Obuljen, te šibensko-kninskog župana Gorana Pauka.

Velike su riječi shvatljivije ako se zna da se iza imena TEF-a i "Batižele" kriju 22 hektara zemljišta uz samo more, kontaktna zona uz staru šibensku jezgru i UNESCO-ovu katedralu svetog Jakova, na ulazu u NP Krka. O čemu je Vlada prošlog tjedna donijela i odluku o dokapitalizaciji trgovačkog društva u čijem je posjedu ovo atraktivno zemljište.

Taj iznos je veći od 148 milijuna kuna, u čemu Šibenik sudjeluje s 53 milijuna, RH sa 67,15, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 25,8 milijuna te Hrvatske vode s nešto više od dva milijuna kuna.

Tako će udio Grada Šibenika iznositi 67,95 posto, a novi udioničari postat će RH s 22,64 posto, Fond s 8,71 te Hrvatske vode s 0,70 posto.

S tako definiranim portfeljom, "s današnjim danom", kako je to kazao gradonačelnik Burić, Šibenik ulazi u novu fazu rješavanje "slatkog problema" – tko će biti investitor na ovom "sjajnom području".

Od velikih riječi nije bježao ni ministar Marić, kazavši kako je od prvog trenutka prijavio premijeru Plenkoviću da je "projekt Batižele" projekt mandata njegova ministarstva, čije je rješavanje jedan od najkompleksnijih slučajeva.

- Vjerujem da će ovaj projekt biti projekt poduzetničkih i gospodarskih pothvata, demografskog osvježenje grada Šibenika i njegova podmlađivanja i siguran sam da će u ući u njegovu opću i gospodarsku povijest - kazao je Marić.

Velikim riječima i velebnim najavama kojim su ministri darivali Šibenik pridružila se i minisitrica Gabrijela Žalac, uručujući šibenskom poteštatu odluku kojom se Šibenik s okolnim područjem proglašava ITU gradom od 2021. do 2015. Što to znači, pojasnio je sam gradonačelnik Burić – integralna teritorijalna ulaganja:

- To jamči europski novac za sve one projekte koje u kohezijskim fondovima nismo do sada aplicirali. To znači da je Šibenik riješio problem obnove kazališta, premještanja Vatrogasnog doma, gradnje vrtića u Crnici, rješavanja velikih prometnih problema kao što su spoj Meteriza i Šubićevca s centrom grada i sve ostale projekte koje smo dosad mogli samo sanjati. Time je grad Šibenik definitivno osigurao svoju budućnost.