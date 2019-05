Razbijao po bakinoj kući i prijetio joj ubojstvom jer mu nije dala novac za kokain!? Tužiteljstvo za 23-godišnjaka zatražilo pritvor, sudac odbio

U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku je 8. svibnja priveden 23-godišnji mladić iz Šibenika osnovane sumnje da je počinio kaznena djela oštećenja tuđe stvari i prijetnje

Mladići se sumnjiči da je 7. svibnja oko 11.00 sati došao u kuću svoje bake u Šibeniku i od nje zatražio novac kako bi podmirio dug za kupnju droge kokain. Kada mu je starica odbila dati novac i rekla da nema novca, unuk ju je vrijeđao pogrdnim riječima i nogom razbio vazu u hodniku te izišao iz kuće, a što je baka iskoristila i zaključala se.

Kako bi ponovo ušao u kuću, 23-godišnjak je nogama i rukama udarao po zaključanim ulaznim vrata uslijed čega je puklo staklo na ulaznim vratima te je došlo od više udubljenja na vratima. Potom je otišao do prozora kuhinje i uporabom fizičke snage pokušavao ga nasilno otvoriti potrgavši pritom letvicu grilje prozora. Ne uspjevši u tome, on je otišao do prozora spavaće sobe kojeg je uspio otvoriti i ušao u kuću, prišao baki u dnevnom boravku i više joj puta zaprijetio ubojstvom i paljenjem kuće.

Staric je osjetila strah za svoj život, a na kući joj je pričinio štetu u iznosu od 1.500,00 kuna.

Nakon što je osumnjičenik ispitan, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela i opasnosti od ometanja postupka utjecajem na svjedokinju.

Međutim, sudac istrage je odbio prijedlog i odredio osumnjičeniku mjere opreza, i to zabranu dolaska i boravka u ulici u kojoj živi oštećenica, zabranu približavanja njenoj kući na udaljenost manju od sto metara, zabranu približavanja oštećenici na udaljenost manju od pedeset metara, zabranu uspostavljanja ili održavanja veze s oštećenicom, kao i obvezu javljanja nadležnom tijelu koje je odredio sudac istrage.