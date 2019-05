Remorker se probio do plutajućeg trajekta: putnici su nam poslali video pokušaja tegljenja ogromnog broda koji je doživio havariju u šibenskom akvatoriju

NOVO: Remorker je oko 16 sati počeo tegliti "Aureliju" prema splitskoj luci. Prema prvim procjenama trebat će im 12 sati da se dokopaju kopna.

Dodajmo i da je teretni brod "Maira", koji je satima plovio uz "Aureliju" pružajući joj zaštitu od valova, nastavio plovidbu prema odredištu u grčkoj luci Pirej.

Ranije objavljeno: Oko 15 sati tegljač "Pollux" doplovio je do feribota "Aurelia" koji je plutao srednjim Jadranom već duže od 12 sati. U tijeku su pripreme za tegljenje putničkog broda prema splitskoj luci.

U prilog spašavateljima ide i smirivanje juga na otovorenome moru, a o snazi vjetra dovoljno govori činjenica da je "Aurelia" u trenutku havarije bila na poziciji oko 20 nautičkih milja zapadno od Primoštena, a remorker ju je "uhvatio" gotovo "ispod" Dugog otoka.

Putnica s trajekta koji je doživio havariju na putu prema Splitu: Dosta nas valja, popila sam tabletu protiv mučnine. Najveći je problem što nemamo službene informacije...

- Jako teško manevrira. Ispred nas je. Još uvijek puno valja, Ne mogu vjerovati da će ovu grdosiju otegliti tako mali brodić - kazala nam je jedna od putnica.

Premda se tijekom dana špekuliralo o tome u koju će se luku havarirani trajekt otegliti, pa se govorilo o Zadru i Šibeniku, napokon je odlučeno da će to ipak biti Split u koji je trajekt trebao uploviti jutros oko sedam sati da nije došlo do kvara na glavnom pogonskom motoru. Potvrdio nam je to nešto prije 15 sati Igor Kapetanović, iz splitskog predstavništva talijanske brodarske kompanije SNAV.

- Odluku da se trajekt tegli u Split donio je vlasnik, odnosno Uprava SNAV-a. Procijenjeno je da je to najbolje rješenje zbog iskrcaja putnika i automobila. Inače, na trajektu nema problema, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen, a ništa im ne nedostaje – rekao je Kapetanović.

Procjene su da bi tegljenje od Kornata do Splita moglo trajati i više od deset sati, pa se, ako sve prođe bez problema, Aurelia može očekivati u splitskoj luci sutra u ranim jutarnjim satima.

Podsjetimo, trajekt je isplovio sinoć oko 20.30 sati iz Ancone nešto prije 2 sata u noći ostao je bez pogona.