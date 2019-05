Konačno smo dobili informaciju iz SNAV-a: 'Aurelia' će biti tegljena u Split; Još uvijek puše jako jugo, valovi su visoki oko pet metara

Feribot 'Aurelia' talijanskog brodara SNAV još uvijek pluta oko 10 milja od Kornata. Podsjetimo, brod koji plovi na liniji Ancona-Split jutros je doživio havariju kraj Žirja, nešto prije 2 sata u noći ostao je bez pogona.

Ako ga i kada tegljač "Pollux", koji je oko 11.30 sati isplovio iz zadarske Gaženice, uspije "uhvatiti" u tegalj, feribot "Aurelia" trebao bi biti otegljen u Split.

- Zbog tehničkih poteškoća zapovjednik broda noćas je zatražio asistenciju tegljača, ali "Brodospasovi" remorkeri se nisu mogli probiti, pa je isplovio tegljač iz Gaženice. Prema procjeni zapovjednika, planirano je tegljenje prema Splitu, jer "Aurelia" nikada nije uplovila u zadarsku putničku luku i u Splitu će se obaviti uobičajeni iskrcaj putnika i vozila. Svi putnici su u redu, zbrinuti, a na brodu ima dovoljno hrane, vode i ostalih potrepština - kazao nam je Igor Kapetanović iz ureda "SNAV-a" u Splitu.

Putnica s trajekta koji je doživio havariju na putu prema Splitu: Dosta nas valja, popila sam tabletu protiv mučnine. Nema nikakve panike, a najveći je problem što nemamo službene informacije...

Drama na moru: trajekt 'Aurelia' doživio havariju na putu iz Ancone za Split, situacija je vrlo neugodna jer veliki valovi valjaju brod

Radas: Valovi su visoki oko pet metara

- Oko havariranog trajekta Aurelia, na kojemu je 250 putnika i 92 člana posade situacija nije tragična. Najvažnije je da nema ozlijeđenih, a jedina šteta je na jednom od pogonskih motora koji je ostao u kvaru – kazao nam je David Radas, voditelj Službe za odnose s javnošću Ministarstva mora, prometa i infrstrukture.

On nam je potvrdio da je iz zadarske luke Gaženica prema Aureliji oko 11,30 sati isplovio tegljač Pollux riječke kompamije 'Jadranski pomorski servis', tegljač najjače moguće klase.

- Trenutno na moru i dalje puše jako jugo i valovi su oko pet metara visine. Aurelia koristi alternativni pogonski motor i plovi znatno smanjenim intenzitetom uz stalnu korekciju plovnog puta. Trajekt i tegljač trebali bi se sresti negdje dvije do tri milje od Kornatskog otočja, odnosno paralelno s njime u akvatoriju na granici Šibenske i Zadarske županije. Ne mogu kazati kada će se to dogoditi, to ovisi opet o uvjetima na moru koji se stalno mijenjanju. Nakon što do toga dođe i započne tegalj, na licu mjesta će se odlučiti koja će se luka izabrati za vez trajekta – rekao nam je David Radas.