Samo neka ti psi opet nasrnu na mene, ili na koga od mojih, onda ću ja izgristi njih! – srdi se Branko Svirčić iz Grebaštice nakon nedavnog incidenta s rotvajlerom sumještanina Stipice Jakovljevića, koji je, prema službenoj obavijesti, u moru ugrizao za ruku te izgrebao po leđima i jednoj strani lica 10-godišnju djevojčicu iz Velike Britanije.



O tome su izvijestili brojni mediji i, srećom, s curicom je sve u redu, barem što se tiče lakših, nimalo dramatičnih tjelesnih ozljeda, kako je rekla Sanja Jakelić, ravnateljica šibenske bolnice. Neugodan događaj, međutim, ostavio je malenu u šoku, dva dana bila je hospitalizirana i ovo će ljetovanje vjerojatno dugo pamtiti.



Svirčić je i sam imao neugodnosti s jednim od Jakovljevićevih pasa, a nije znao da je s ovim riječima izrekao davno pravilo novinarstva velikog Marka Twaina: nije vijest kada pas ugrize čovjeka, nego kada čovjek ugrize psa!



No, u Grebaštici sam ne radi jeftine senzacije, nego da prenesem ogorčenost dijela mještana prema Jakovljeviću, čiji nasrtljivi, neobuzdani veliki psi, kako tvrde ovi ljudi, godinama šetaju mjestom bez nadzora, dok neodgovornom vlasniku nitko ne može ili ne želi doći u kraj. Nisu nikoga ugrizli sve do recentnog događaja s britanskom djevojčicom, što je malo koga u Grebaštici iznenadilo. Svojom pojavom i zalijetanjem na ljude psi utjeruju strah u kosti, naročito djeci, i sve je to ovim mještanima prelilo čašu (s)trpljenja.

Smiješne globe

Okrivljuju na prvom mjestu neučinkovit sustav, institucije u koje su izgubili svako povjerenje, naročito u policiju. Jer Jakovljević je i u prošlosti platio barem nekoliko globa od upravo smiješnih 100 kuna, što mu nije nimalo potkresalo krila, naprotiv: veća je kazna onome tko ne pokupi pasji drek s javne površine.



Njegovi rotvajleri, kuja i mužjak, izvan kućnog dvorišta i dalje ne samo da nisu na uzici, kako nalaže propis, nego ih vlasnik redovito izvodi na plivanje usred mjesta, na plažu s kupačima. Tako je barem bilo do ovog događaja s djevojčicom u moru, a zbog Jakovljevićeve neobazrivosti kažu da malo tko u Grlićima ne trpi.



– Zašto bi se on uopće promijenio? Zbog pišljivih 100 kuna sigurno ne, a za susjede, djecu i turiste uopće ne mari, kao da ne postoje! – kaže Branko Svirčić.



Pozvao je novinara u osobno ime i ime svoga dobrog susjeda Svetislava Đordića, našijenca iz Švicarske koji u grebaškim Grlićima ima kuću, te svoga brata Ive. Oni i njihovi bližnji iz obitelji pretrpjeli su neugodnosti s rotvajlerima, pa dok je Branko Svirčić temperamentniji kada opisuje kako je u vlastitoj mu radionici jedan od pasa krenuo na njega i nije uzmakao sve dok se nije nabacio lopatom, dotle je Đordić suzdržaniji, no vidi se da je događaj s britanskom djevojčicom obojicu posebno dodirnuo.



Ima i zašto, jer je Đordićeva kći, danas 16-godišnja Joy, lani doživjela nešto slično, uostalom poput Svirčićeva malenog, 10-godišnjeg sinovca. Dok je na rivi u Grlićima Joy šetala sa svojim mješancem na uzici, odnekud su se stvorili Jakovljevićevi rotvajleri zaletjevši se na njihova psa bez ikakvog upozorenja. U tome metežu djevojčica je posrnula preko svoga ljubimca i prestravljena pala na tlo.



– Bilo je to prošle jeseni, došli smo iz Züricha na kraći odmor, no Jakovljević je odmah priskočio i osim toga ništa se nije dogodilo. Upozorio sam ga da ubuduće pse drži na povodcu, no drugi put, u travnju ove godine, ponovilo se slično – kazuje Đordić.



Odlučio je pozvati policiju i kazali su mu da će Jakovljevića kazniti s 200, odnosno 100 kuna, plati li odmah, no Đordić je zatražio da konačno uvedu red kako građani više ne bi strahovali, na što su "plavci" nemoćno slegnuli ramenima. Policija, naime, nema zakonskog uporišta prisiliti nesavjesnog vlasnika psa da se propisno ponaša, osim da mu odmjere kaznu za konkretni prekršaj. Riječ je o članku 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, točnije o držanju životinja bez nadzora na javnom mjestu, potvrdila je i Sanja Baljkas, glasnogovornica PU šibensko-kninske.

Sustav štiti nasilnika

Zbog nasrtaja pasa na svog osmogodišnjeg sinovca, kojemu su u pomoć priskočili zidari s obližnjega gradilišta i uplakanog ga otpratili do kuće, Branko Svirčić također je zvao policiju i globa je opet bila jednaka, uostalom kao i onda kada je rotvajler krenuo na njega u radionici.



– Psi su onakvi kakav je vlasnik i ovdje trpe svi drugi. Sustav više štiti nasilnika nego ugrožene građane – nastavlja Svirčić, a Đordić ističe kako je krajnji rezultat, unatoč svim prijavama protiv Jakovljevića, da su oni svoga, mirnog, odgojenog psa ostavili u Švicarskoj, a njihova Joy jedva želi otići do plaže zbog straha nakon neugodnog susreta s rotvajlerima.



Malenoga Svirčića koji će sada u četvrti osnovne, nakon šokantnog susreta sa psom, otac Ive do ljetnih praznika trebao je dočekivati iz mjesne škole, potvrdio nam je kada se potkraj pridružio razgovoru na Đordićevoj terasi.



– Ovo s britanskom djevojčicom moglo se spriječiti da službe rade kako treba. Jakovljević očito ima nekih problema sa sobom i u odnosu prema okolini, no mene to ne zanima. Želimo se osjećati sigurno i ugodno na javnim mjestima – veli Đordić.



Cijeli život je u Švicarskoj, visoko normiranom društvu i državi, te kao Hrvat donekle može razumjeti domaći mentalitet uparen s neefikasnim sustavom. No, njegova supruga Doris Keller i kći Joy, koje ne govore hrvatski, proživljavaju to kao pravi sudar svjetova.



– Znate – kazao je Đordić za kraj – kada smo u Švicarskoj odlučili držati psa, trebali smo polagati ispit! Svaki vlasnik po zakonu treba imati certifikat, jer pas može biti i oružje!





Jakovljević: Odustajem, ništa neću kazati! Odustajem od našeg dogovora. Neću ništa kazati, ne želim vam dizati tiražu, a vi napišite što vas je volja! – s tim riječima je Stipica Jakovljević u posljednjem trenutku otkazao sastanak s novinarom i fotoreporterom dogovoren dan prije i potvrđen idućeg jutra. Korektno obavljajući svoj posao i uz njegov pristanak, namjeravali smo ga snimiti zajedno "s njegovim poslušnim psima", kako tvrdi, odričući istinitost izjava svojih sumještana. Budući da ne pišem kako mi puhne, navodim što mi je Jakovljević kazao u telefonskom razgovoru, upadajući u očitu kontradikciju sa samim sobom.



– Ne, psi nisu bez nadzora! Jedan je na uzici, a drugi šeta slobodno zato jer je vrlo poslušan i u to ćete se uvjeriti kada dođete k meni!



Nije, međutim, objasnio zbog kojeg je onda rotvajlera – onog vezanog ili drugog, poslušnog, platio, priznaje, dvije kazne. I to na prijavu susjeda, prezimenom također Svirčića, ne Branka. A što se tiče Branka Svirčića, jednog od sugovornika, kaže, njega svi znaju u selu, sa svima je u zavadi i ne želi trošiti riječi...

Uvijek pod posebnom kontrolom vodiča Lijepo je držati pse i s njima se družiti, jer čovjeku puno vraćaju, no svatko treba znati da su rotvajleri selekcionirani kao službeni psi. Imaju urođenu oštrinu i nikako ih ne treba slobodne puštati među ljude i na plaže, ističe ugledni međunarodni kinološki sudac koji želi ostati anoniman. Najkraće, psi poput rotvajlera u svakom trenutku trebaju biti pod posebnom kontrolom vodiča.



Uostalom, dodaje, ne vole svi ljudi pse. Strahuju i od manjih rasa, kamoli na pojavu snažnih životinja od 40-ak kilograma, zaključio je.