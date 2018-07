'Todorićev' otok konačno će dobiti novog korisnika: tvrtka je osnovana 7. lipnja ove godine, doznajte koliku će 'najamninu' plaćati

Otok Smokvica Vela kod Rogoznice, koji je obitelj Ivice Todorića godinama bespravno koristila, oštetivši tako državu za milijunske iznose, uskoro će dobiti novog korisnika, doznaje Jutarnji list. Ministarstvo državne imovine sljedeći bi tjedan trebalo potpisati ugovor o zakupu s tvrtkom Zelena nekretnina d.o.o.



Ta je tvrtka, iza koje stoje Mađari, doznajemo, jedina zadovoljila uvjete javnog natječaja raspisanog u travnju ove godine. Ministarstvo bi ugovor o zakupu s tvrtkom Zelena nekretnina trebalo zaključiti na 30 godina, a jednogodišnji najam iznosi 4,9 milijuna kuna, što je zajedno s PDV-om nešto više od 6 milijuna kuna. Za 30 godina država bi tako ukupno trebala dobiti oko 184 milijuna kuna. Uz to, država će imati i prihod od koncesije na pomorsko dobro, što bi se trebalo naknadno dogovoriti.



Zelena nekretnina će, prema našim informacijama, otok koristiti za osobne i ugostiteljsko-turističke svrhe, a u ugovoru, navodno, stoji i da će u slučaju bilo kakvih izmjena i radova morati prethodno zatražiti suglasnost Ministarstva državne imovine. Isto tako će nakon svake izmjene Ministarstvo trebati izvršiti uvid je li sve obavljeno u skladu s dozvolama nadležnih tijela.



Da se ugovor o zakupu za Smokvicu Velu planira potpisati sljedeći tjedan, potvrdio nam je i ministar državne imovine Goran Marić.



- Točno je, u planu je skoro potpisivanje ugovora. U proteklih 30 godina, kad je riječ o državnoj imovini, dojam je da država nije postojala. Imovina je bespravno korištena, uzurpirana, uništavana, otuđivana... Utemeljenjem Ministarstva državne imovine ova je Vlada jasno dala do znanja da država postoji.

Novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom i Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora stvorili smo zakonski okvir koji će omogućiti aktivniju ulogu države prema svim bespravnim korisnicima i neiskorištenoj državnoj imovini - kazao je Marić i dodao: “Ovo je početak kraja anarhije. Ista sudbina čeka sve bespravne korisnike”.



Država će ovime, očito, napokon početi zarađivati na Smokvici Veloj. Taj otok, naime, godinama su bez plaćanja koncesije i najma koristili obitelj Todorić te Ante Lušić, vlasnik Grafoplasta, a otok je nakon višegodišnjeg sudskog spora državi vraćen tek u rujnu prošle godine, i to nakon provedene ovrhe. Od tada su na otoku bili zaštitari. Sudski sporovi oko Smokvice Vele vodili su se godinama, ali je priča izazvala veliku pozornost u javnosti tek nakon kraha Agrokora.



Tada su na vidjelo izašle mnoge stvari - od onih da gotovo sve nadležne institucije nisu poduzimale ništa kako bi se taj otok vratio državi unatoč tome što je pravomoćno rješenje o ovrsi postojalo još od 2009. godine pa do podataka o milijunskim dugovima Todrića i Grafoplasta, od kojih je najveći dio, čak 200 milijuna kuna, otišao u zastaru.



Prvi je na to upozorio upravo ministar državne imovine Goran Marić. On je ujedno zatražio da se napravi i obračun tog duga. Tada je na konferenciji za novinare izjavio da postoji 200 milijuna kuna nenaplaćenog duga za koncesiju nad otokom koji je otišao u zastaru, ali je naveo i da se dio duga, onaj za posljednjih pet godina, može potraživati.



Bila je riječ o 26 milijuna kuna te deset milijuna kuna kamata - ukupno 36 milijuna kuna. Zbog toga je Ministarstvo državne imovine prošle godine podnijelo tužbu za naplatu tog duga, a pokrenut je i postupak ovrhe za povrat otoka u državno vlasništvo. Ovrha je provedena u rujnu prošle godine, a pola godine poslije raspisan je javni natječaj.

Priča o Smokvici Veloj traje još od sredine 90-ih godina kada je Ante Lušić, vlasnik tvrtke Grafoplast, s MORH-om, jer je otok koristila vojska, potpisao ugovor prema kojem je dobio koncesiju na 30 godina. Lušić je, pak, svoju tvrtku Grafoplast koja je imala pravo korištenja otoka 2006. prodao Ivici Todoriću koji je tamo sagradio ljetnikovac i pomoćne objekte. Todorići su tamo godinama ljetovali, a kada je došlo do sloma Agrokora, Ivica Todorić formalno je vratio otok Lušiću.



U međuvremenu je, 2009., doneseno sudsko rješenje o ovrsi, ali ni sud ni ostale nadležne institucije godinama, praktički, ništa nisu poduzimale da bi otok vratile državi i naplatile višemilijunski dug. Jutarnji list je u rujnu lani objavio detaljan tekst o ovom slučaju, a nakon uvida u niz dokumenata moglo se zaključiti da je Todoriću niz institucija godinama izlazio u susret.



Stvari su se pokrenule tek prošlog ljeta nakon intervencije ministra Marića. On je čak pokušao postići dogovor s Todorićem kako bi naplatio 36 mil. kuna duga, te mu je ponudio da to otplati u ratama. Navodno je Marić tada kazao Todoriću da se, ako plati dug, opet može javiti na natječaj za koncesiju.



Na tom sastanku u Ministarstvu Todorić je na to, svojedobno su ispričali naši izvori, čak i pristao, ali se poslije predomislio te umjesto plaćanja duga tvrtku Grafoplast vratio Anti Lušiću. Nakon toga, Ministarstvo je prošlog ljeta podignulo tužbu, pokrenuta je ovrha, otok je vraćen državi, te je raspisan javni natječaj na koji se javila tvrtka Zelena nekretnina koja bi od sljedećeg tjedna, kad se potpiše ugovor, trebala na sljedećih 30 godina biti novi korisnik Smokvice Vele, piše Jutarnji.