Misterij crvene jedrilice: i nakon mjesec dana policija bez odgovora zašto je potonuo luksuzni brod, još uvijek nije potvrđeno ni ima li mrtvih u plovilu na dnu mora

Prošlo je točno mjesec dana, a policijskom istragom još nije utvrđeno kako je i pod kojim okolnostima 29. svibnja u jutarnjim satima, dvije milje od otoka Žirja, potonula luksuzna i sofisticirana, 12,25 metara duga češka jedrilica Maria, piše sibenski.hr.



- Kriminalističko istraživanje na okolnosti potonuća češke jedrilice još uvijek se provodi. Do sada provedenim istražnim radnjama uspostavljeni su kontakti s vlasnikom jedrilice i osobom koja se brinula o jedrilici na vezu u Bilicama. S obzirom da su te osobe strani državljani u tijeku je postupak prikupljanja svih bitnih činjenica i dokaza vezanih za potonuće – kazala nam je Marica Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske.



Kod Žirja potonula luksuzna 15-metarska jedrilica: na poziv se nitko nije odazvao...



Jezivi misterij potonule češke jedrilice: jesu li na dnu mora kod Žirja i članovi posade? Intenzivnu istragu otežava dubina od čak 170 metara na kojoj se nalazi 12-metarski brod



Ni nakon tri dana ne zna se zašto je potonula crvena jedrilica ni ima li stradalih; Mještani su dan ranije primijetili da se nešto čudno događa na brodu



- Dosadašnjom istragom nema spoznaja da u ovom potonuću ima žrtava. Nadamo se da će i konačni rezultati istrage pokazati kako na jedrilici nema mrtvih osoba. U prilog ovome ide i činjenica da nije prijavljen nestanak osoba koji bi se mogli dovesti u vezu s potonućem jedrilice – dodala je glasnogovornica policije.



Stoga se, do okončanja istrage u javnosti može samo špekulirati o uzrocima potonuća ove češke jedrilice, koja je, inače, bila usidrena na divljom vezu u Bilicama Stubalj, na Prokljanskom jezeru.



Prema svi dosadašnjim poznatim relevantnim informacijama, najbliže istini je teza da se radi o namjerno izazvanom potonuću jedrilice iz još uvijek nepoznatih razloga. A prema neslužbenim izvorima, jedrilica 'Maria' u vlasništvu je izvijesne tvrtke 'Rejviz s.r.o' iz češkog grada Brna, koja je prije više od godinu dana oglasila njezinu prodaju.



Za podsjetnik je da je tog 29.svibnja, u utorak u 9,52 sati ŽC 112 s jednog ribarskog broda zaprimio dojavu da dvije nautičke milje južno od žirjanske uvale Stupica Vela pluta jedrilica crvene boje koja je većim dijelom bila ispod morske površine. Prema toj dojavi, na površini je bio samo krmeni dio, a na dozivanje ribara, s jedrilice se nije nitko odazivao.



Do dolaska broda Pomorske policije u 10,20 sati na dojavljenu poziciju, jedrilica je u potpunosti potonula na dno gdje je dubina mora oko 170 metara. Stoga se nisu mogli utvrditi ni ime, ni nacionalne oznake jedrilice, a ni dati odgovor na pitanje - je li na njoj bilo posade u trenutku potonuća. U istragu su odmah uključeni službenici Lučke kapetanije i Pomorske policije, a dan kasnije i inspektori krim policije. U srijedu je VT snimkom utvrđeno da se radi o češkoj jedrilici 'Maria'.



Inače, tijekom noći prije potonuća, jedan mještanin Bilica, 40 minuta iza ponoći, nazvao je telefonski dežurnu službu u Policijskoj postaji Šibenik te im dojavio kako je, prema njegovim tvrdnjama, na vezu pristaništa Stubalj u tijeku krađa češke jedrilice na kojoj je više nepoznatih muškaraca.



Dolaskom policijske ophodnje u Bilice Stubalj, jedrilice višem nije bilo na privezištu. Istovremeno je angažiran i brod Pomorske policije koji se u tom trenutku nalazio u Kornatima, a do njegova dolaska u ovdašnji akvatorij, po svemu sudeći, 'ukradena' češka jedrilica već je prošla kroz šibenski kanal 'svetog Ante' i zaplovila prema otoku Žirju, u čijoj je blizini na posljetku i potopljena.