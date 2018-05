Mala dalmatinska općina donijela revolucionarnu odluku: Stipe Petrina objavio rat GMO-u!; 'Ni genetski modificirana poma ni kokoš ne smiju u Primošten! Znat ćemo se zaštititi...'

Na pitanje kako namjerava kontrolirati što je GMO, Petrina odgovara da će, ako treba, u Primošten dovesti stručnjake i inspektore

Primoštensko Općinsko vijeće donijelo je i jednu pomalo neobičnu odluku za jedinicu lokalne samouprave. Vijećnici su rezolutno zaključili: na područje Općine Primošten ne smije doći ni jedan genetski modificiran organizam!



Svojom odlukom primoštenski parlamentarci službeno "zabranjuju svim fizičkim i pravnim osobama uvođenje u okoliš čak i onih genetski modificiranih biljaka i životinja za koje je izdano dopuštenje uzgoja".



– Autohtonim biljkama i životinjama čuva se zavičaj i domovina. Nemamo pravo uništavati i zagađivati okoliš, barem ne s modificiranim organizmima, koji zajednici u konačnici ne donose nikakvu korist, a ne znamo ni kakve pogubne posljedice imaju na okoliš i zdravlje ljudi. Ako naša država bude neodgovorna i pod pritiskom moćnih država i korporacija dopusti takve eksperimente, mi ih na našem području nećemo dopustiti, iako, nažalost, ne možemo zaustaviti vjetar i oprašivanje. Ova naša odluka zapravo je poruka svima: kod nas manipuliranje, pa ni genetsko, ne prolazi! – istaknuo je općinski načelnik Stipe Petrina.



Teško je, međutim, povjerovati da bi jedna mala općina poput Primoštena mogla imati nadležne i stručne inspekcijske službe za utvrđivanje genetskih modifikacija u hrani, biljkama i životinjama na svojem području. I samo državno zakonodavstvo u nekim je segmentima u tom pogledu nedorečeno, posebice nakon posljednjih izmjena i dopuna Zakona o GMO-u u veljači ove godine.



To je u Saboru predstavljeno kao usklađivanje s direktivama Europske unije i nakon tog usklađivanja, tvrde naši zakonodavci, Hrvatska je i dalje slobodna od GMO-a. Ipak je ostavljena i mala mogućnost da se s GM organizmima može manipulirati u strogo kontroliranim uvjetima laboratorija koji mora imati sve dozvole središnjeg tijela državne uprave za područje zdravstva. Zakonodavstvo EU-a ima, kažu stručnjaci, golem nedostatak jer, za razliku od GM hrane za izravnu ljudsku konzumaciju, ne postoji obveza označavanja životinjskih proizvoda dobivenih od stoke hranjene GM hranom za životinje.



Stoga je logično pitanje kako će agilni načelnik Stipe Petrina i Općina Primošten doći do tih stručnjaka iz središnjeg tijela državne uprave ili do stručnjaka u Agenciji za hranu i prisiliti ih da mu obavljaju kontrolu, primjerice, zasađenog povrća ili uzgoja GM kokoši...



– Ako bude potrebno, dovest ćemo ih u Primošten. Dosta nam je više ove balkanske krčme u kojoj ne funkcioniraju institucije, pravosuđe, policija... ukratko, sve poluge pravne države – ljutito nam je rekao načelnik Petrina.



Po njegovu mišljenju, u Hrvatskoj nema nikakve sigurnosti za ljude, ugrožena su im ljudska prava i egzistencija, a sada im se s GMO-om želi ugroziti i zdravlje. Uostalom, kaže Petrina, potrebno je ponovno aktualizirati raspravu o GMO-u i GMO podvalama jer će ta priča tek eskalirati.