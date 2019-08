Kineski par gušta na odmoru u Dubrovniku: 'Priroda vam je očaravajuća, zidine čudesne, na ulicama nema prljavštine...'; No, jedna stvar u Dalmaciji nikako im nije jasna

Ako usporedimo dubrovačke i njemačke cijene, kod vas je nešto skuplje, ali ne pretjerano. Vi ste ipak turistički grad, morate biti mrvicu skuplji. Ipak, bilo bi dobro da hrana u restoranima malo pojeftini

Miao Ren i Shang Su žive i rade u Njemačkoj kao službenici, a podrijetlom su Kinezi. O Dubrovniku su čuli od prijatelja, no do dolaska u Grad nisu vjerovali koliko je lijep i – čist.

– Priroda vam je očaravajuća. Na ulicama nema prljavštine. Najviše su nas iznenadile ceste. Kod nas su skoro sve četverotračne, a ovdje su tako uske, idu uz same stijene, nevjerojatno nešto. Rekli su nam da se nisu mijenjale već pedeset godina, ne znam kako uspijevate voziti po njima – čudi se Miao Ren.

Njezin suputnik Shang Su hvali ljepotu i očuvanost gradskih zidina.

– Bili smo gore, pogled je jedinstven, nigdje ništa slično nisam vidio. Kineski zid je neusporedivo veći, ali nema ovakvu panoramu – govori Shang i priznaje da Miao i on nisu veliki poklonici serijala "Igra prijestolja", no upravo su ih fotografije snimanja G.O.T.-a iz ranijih sezona, kojih su pune društvene mreže, privukle za turistički posjet.

A što misle o cijenama? Je li Dubrovnik doista postao elitna destinacija?

– Ne, još uvijek je to podnošljivo, ali ne biste smjeli više poskupljivati. Iako smo rodom iz Kine, već imamo veliko iskustvo s njemačkim cijenama. Ako usporedimo dubrovačke i njemačke cijene, kod vas je nešto skuplje, ali ne pretjerano. Vi ste ipak turistički grad, morate biti mrvicu skuplji. Ipak, bilo bi dobro da hrana u restoranima malo pojeftini, a i pića koja kupite u trgovini, posebno ako su manja pakiranja – rekla nam je Miao.

Simpatični par njemačkih Kineza odsjeo je u jednom od hostela unutar zidina, a godišnji odmor traje im deset dana.

Loš engleski

– Kvaliteta usluge u hostelu je solidna, a i cijene su prihvatljive. U svakom slučaju, niže nego u Italiji, gdje smo bili prošlog ljeta. Imali smo sreće da nam je vlasnik hostela posebno susretljiv, pravi hodajući informativni centar. Podučio nas je gdje se dobro može pojesti za pristojnu cijenu.

No, ono što me iznenadilo je da osoblje restorana i kafića slabo vlada engleskim jezikom. Kad smo dolazili u Dubrovnik, rekli su nam da ovdje svi govore taj jezik kao materinji, ali se pokazalo da nije baš tako. Neki domaći su nam rekli da Dubrovčani dobro govore engleski, no da im ljeti dolaze radnici sa strane koji s tim jezikom i nisu baš na "ti", valjda je to zato... – ističe Shang Su.

Miao Ren kaže da su pokušali s lokalcima komunicirati i na njemačkom, ali je ispalo još gore.

– Zbog toga smo se tu i tamo koristili starom prokušanom metodom. Sporazumijevali smo se kretnjama – nasmijala se simpatična Kineskinja.