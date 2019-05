Video 'Hrvatskih cesta' otkriva o kakvom se složenom projektu radi: pogledajte kako će izgledati buduća cesta za Dubrovnik; Ipak, najveći problem je činjenica da još nisu izabrani izvođači...

Ukupno 32 kilometra ceste, na kojoj će biti četiri tunela, dva tunela i dva vijadukta, trebat će izgraditi na Pelješcu kako bi se s budućeg Pelješkog mosta preko Pelješca moglo doći u mjesto Duboka i na Jadransku magistralu.

To proizlazi iz najnovijeg filma Hrvatskih cesta o projektu most Pelješac koji je na uvid dobio Jutarnji list.

Hrvatske ceste, kao investitor projekta, prvi put su prikazale 3D simulaciju buduće ceste preko Pelješca iz koje je vidljivo o koliko je složenom projektu riječ. Građevinski je posebno izazovan dio obilaznica Stona.

Prema projektu, preko Malostonskog kanala treba sagraditi most Ston u dužini oko 400 metara, a na ulazu na most i na izlasku s njega treba izgraditi tunele. To je iznimno zahtjevan pothvat jer će se most morati graditi iz tunela. Na animaciji je vidljiv i tunel na dionici Duboka - Sparagovići dužine 2500 metara.

Ipak, najveći problem Hrvatskih cesta je činjenica da još nisu izabrani izvođači niti za jednu od dvije dionice te ceste. Za prvu dionicu, za koju je predviđen rok izgradnje 33 mjeseca, ponude su otvorene 4. lipnja prošle godine.

Nakon što su Hrvatske ceste odabrale grčku tvrtku JP&Avax za izvođača radova, žalbu je podnio austrijski Strabag. Državna komisija za kontrolu javne nabave prihvatila je žalbu, a Hrvatske ceste tek trebaju donijeti novu odluku o izvođaču.

Na natječaju za drugu dionicu, za koju je planirani rok izgradnje skraćen na 28 mjeseci, Hrvatske ceste tek trebaju odabrati između Strabaga i grčkog JP&Avaxa koji su se javili na natječaj i predali ponude.

No, bez obzira na to tko će na kraju biti izabran, sada je potpuno jasno da radovi na prvoj dionici neće početi prije kolovoza, odnosno godinu dana nakon početka izgradnje mosta.

Kineska kompanija CRBC gradnju mosta počela je 31. srpnja 2018. s rokom završetka od tri godine, odnosno 31. srpnja 2021. U najboljem slučaju prva dionica ceste preko Pelješca može biti završena u lipnju 2022. Odnosno devet mjeseci nakon mosta.

U ovom je trenutku nemoguće spekulirati o rokovima za izgradnju druge dionice s obzirom na to da nije ni odabran izvođač radova. Devet mjeseci kašnjenja izgradnje prve dionice ceste je optimistična varijanta s obzirom na to da kineska kompanija čini sve da sagradi most prije ugovorenog roka. To se vidi i po činjenici da su sve pilote budućeg mosta zabili prije roka.

U promo filmu Hrvatskih cesta o projektu Pelješkog mosta prvi put su prikazani dijelovi temelja mosta, odnosno čelične konstrukcije u koju se zabijaju piloti. Isto tako, prvi put su pokazane i podvodne snimke zabijenih pilota. U filmu se, među ostalim, navodi i da će najviša visina mosta iznad mora biti 100 metara.

Kada se tome doda dužina najdužeg pilota od 128 metara, jasno je da će se od dna mora do najviše točke most protezati 228 metara.

Isto tako, iznosi se podatak da će se za izgradnju mosta utrošiti 33.700 tona čelika. Za ilustraciju se navodi da je za izgradnju Eiffelova tornja u Parizu trebalo 7300 tona čelika, piše Jutarnji.