Stanovništvo doline Neretve nadalo se da će radnici na izgradnji Pelješkog mosta spavati u njihovim apartmanima, ali oni će biti smješteni - na kruzeru!

Za početak stiže stotinjak radnika iz Kine, a izvođač radova vjerojatno će morati uvesti još radnika iz zemalja u okruženju. Oglasili su i potrebu za građevinskim inženjerima za osnovnu plaću od 9937 kuna

Prvi radovi na izgradnji pelješkog mosta najavljeni su za ponedjeljak.



Kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation izvodit će radove na mostu i pristupnim cestama u trajanju od 36 mjeseci, koliko bi trebalo biti dovoljno vremena da se spoji Komarna i Brijesta s pelješke strane, a realno je da se radovi i produže s obzirom na specifične zahtjeve gradilišta, poglavito po pitanju temeljenja mosta u muljevitom dnu Neretvanskog kanala.

Riječ je o poslu vrijednom 2,08 milijardi kuna koji podrazumijeva gradnju mosta Pelješac i pristupnih cesta s neretvanske i pelješke strane. U pvoj fazi izvođenja radova rušit će se već izgrađene stope mosta, dok će se pristupni plato u Komarni i Brijesti iskoristiti.



Izvođač radova na mostu, još početkom lipnja, oglasio je potrebu za 11 radnika građevinske struke, uglavnom visoke stručne spreme, diplomiranih inženjera s mjestom rada u Komarni. Tražili su se glavni inženjer, ovlašteni voditelj gradilišta, inženjer zaštite na radu, inženjer za okoliš, planski inženjer, službenik za kontrolu dokumenata, lokalni inženjer te ugovorni inženjer. Osim ovih radnih mjesta na terenu u Komarni i Brijesti u središtu podružnice China Road and Bridge Corporation u Zagrebu tražio se računovođa, tajnik te menadžer za ljudske resurse.



Jesu li izvođači radova uspjeli pronaći potrebne radnike, nismo uspjeli doznati. Unatoč odaslanom upitu, odgovor nismo dobili, pa se tako ne zna ni gdje će se radnici koji budu radili u Komarni i Brijesti smjestiti. U Neretvi se naveliko šuška da za početak dolazi stotinjak radnika iz Kine koji će raditi na gradilištu. Navodno su iz China Road and Bridge Corporation bili zainteresirani za adaptaciju derutne zgrade propalog poduzeća PPK u Podgradini, ali čini se da od toga nema ništa. Po svemu sudeći, za Kineze će se u početku organizirati smještaj u kontejnerima u kojima su bili smješteni radnici Hidroelektre. Vlasnici kuća i apartmana u neretvanskom priobalju također se nadaju da će svoje objekte iznajmiti radnicima na mostu. No, kako neslužbeno doznajemo, većina radnika će se smjestiti na kruzeru koji će China Road and Bridge Corporation dotegliti iz Kine.



Izvođači radova na mostu zasigurno će osim Kineza morati uvoziti radnu snagu iz zemalja u okruženju. Naime, za ovu godinu građevina je dobila devet tisuća dozvola za uvoz radne snage. To još nije iskorišteno pa bi se u toj kvoti mogli naći i strani radnici na gradilištu u Komarni i Brijesti.



Međutim, za sve njih će poslodavac morati poštovati granski kolektivni ugovor vezano uz plaće i druga materijalna prava, da bez obzira otkuda radnici došli, ne mogu raditi za minimalnu plaću.



Kolektivni ugovor za građevinarstvo je propisao da je najniža plaća za građevinarstvo 3750 kuna bruto, što se uvećava za dodatke, poput radnog staža ili pak stimulacija poslodavca. Plaća za srednje složene poslove je 4875 kuna, dok je plaća za VKV tesara, armirača, betonirca utvrđena u iznosu od 6825 kuna bruto.



Prema kolektivnom ugovoru, osnovna plaća za građevinske inženjere kakvi bi se trebali zaposliti u tvrtki China Road and Bridge Corporation utvrđena je u iznosu od 9937 kuna, što se uvećava raznim dodacima i stimulacijama.



U resornom Ministarstvu prometa ne raspolažu informacijama je li izvođač radova pronašao dovoljan broj radnika i na koji način će se radnici smjestiti.



Potvrdili su da se u ponedjeljak uvodi u posao izvođača radova 1. faze projekta „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“.

Samom uvođenju u posao prisustvovat će ovlašteni predstavnici naručitelja, odnosno Hrvatskih cesta i izvođača radova, te će se pripremiti i potpisati zapisnici o primopredaju projektne dokumentacije, zapisnik o iskolčenju zemljišta.



Samo uvođenje je administrativno-tehničkog karaktera, a u prvom redu se odnosi na preuzimanje sve potrebne dokumentacije. Nakon preuzimanja započinje teći ugovorni rok te se otvara i dnevnik radova. Izvođač radova poslije preuzimanja dokumentacije od investitora započinje s pripremnim radnjama, a koje u prvoj stavci obuhvaćaju pripremu i koncipiranje gradilišnog prostora te istražne radove. Manji dio prethodno izvedenih radova odnosi se na neupotrebljivi dio novog projekta, a koji se odnosi u segmentu dijelova stupišta mosta, koji će morati biti srušeni. Većinski dio uloženih sredstava dio je i novog projekta te su izvedeni radovi u potpunosti upotrebljivi, pojasnili su iz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.