U samo dva dana dvoje je ronioca, stranih državljana, hitno prevezeno helikopterom u barokomoru u Split zbog komplikacija tijekom amaterskog ronjenja u Nacionalnom parku Mljet, koje je organizirala udruga '20 tisuća milja' iz Zadra, javlja Libero portal.

Nakon prvog nastradalog ronioca, u KBC Split jučer je hitno prebačena maloljetna državljanka Malte. Ona, je naime ronila na dubini od 8 metara gdje je dobila simptome dekompresijske bolesti, potvrdio je tom portalu liječnik s Mljeta, dr. Siniša Car.

"Djevojka je već pri zaronu nakon 5 metara ostvarila simptome dekompresijske bolesti, odnosno otežano disanje i trnce po tijelu, te poremećaje u svijesti. Odmah je transportirana helikopterom u barokomoru u Split", pojasnio je dr. Car dodajući kako je upozorio instruktore i obavijestio nadležne službe o navedenom.

Jedini mljetski koncesionar za podvodne aktivnosti i ronjenje Mario Orlandini ograđuje se od navedenog događaja.

"Molim da me se izdvoji iz te priče jer to nije u organizaciji moje škole, to je udruga '20 tisuća milja' iz Zadra koja provodi takozvana istraživanja, mislim da je to neka velika prevara pod okriljem nekog istraživanja. Rade strani instruktori s Malte, a slučajno sam bio nazočan pri transportu prvog ronioca i dao sam ruke doktorici jer ipak sam tu 20 godina.









To nema veze ni sa mnom ni s mojim obrtom koji je zaštićen od strane Ministarstva kulture. Oni su navodno ishodovali odobrenja pod okriljem nekakvog istraživanja i rade antireklamu onoj destinaciji i samoj struci, a i meni. Ne znam tko će sad platiti ta dva helikopterska leta, evo mene to kao poreznog obveznika zanima - kaže Orlandini.

Ravnatelj Nacionalnog parka Mljet Ivan Sršen rekao nam je kako će tražiti očitovanje policije i navedene Udruge. "Zasad imamo samo neslužbene informacije o tome pa ne mogu ništa više reći. Mi imamo ugovor s njima kojeg smo potpisali 10. travnja ove godine, a odnosi se na terensku suradnju u vidu znanstvenog istraživanja za Nacionalni park Mljet koji uključuje i ronjenje. Takav ugovor smo imali i prošle godine", rekao je Sršen.



'Poštovana su sva pravila'

U odgovoru na upit Liber portala, udruga '20 tisuća milja' ističe kako nije bilo nepravilnosti u radu njihovih instruktora te da su poštivana sva pravila i preporuke prilikom izrona. Poručuju kako struka pretpostavlja da je dekompresijsku bolest dobila zbog miješanja venske i arterijske krvi u srcu uzrokovanog nepotpunim zarastanjem otvora između dviju strana srca.

"Ovo nepotpuno zarastanje srca se može utvrditi u oko 30% ljudske populacije, a samo se rijetkim roniocima manifestira u obliku dekompresijske bolesti i to samo u trenucima većeg napora. Utvrđivanje postojanje otvora je relativno neugodan proces jer se mora raditi ultrazvuk kroz jednjak zbog polozaja lokacije otvora te organizacija DAN još uvijek ispituje učestalost pojavljivanja dekompresijske bolesti ne bi li preporučila svim roniocima pregled za ovu pojavu.



Napominjem da se ovdje ne radi o srčanoj mani već pojavi koja zahvaća oko 30% ljudske populacije i u vrlo velikom postotku ne uzrokuje nikakve probleme", stoji u odgovoru te dodaju kako je roniteljica danas prijepodne otpuštena iz bolnice, osjeća se dobro i sutra putuje kući na Maltu.

"Što se tiče druge roniteljice, sedamnestogodišnje Maltežanke, prijateljice i kolegice od prve unesrećene roniteljice, osoba se požalila na bolove u donjem dijelu prsišta, odnosno u predjelu dijaframe. Roniteljica je ronila na maksimalnoj dubini od 8 metara oko 45 minuta, nakon 2.5 sata se požalila na umor i navedenu bol. Po proceduri, uslijed bilo kakvih bolova i poteškoća nakon zarona treba se napraviti neurološki pregled te po potrebi preventivni tretman u barokomori.









Liječnici s otoka Mljeta su pravilno postupili te su, i zbog jučerasnjeg događaja, pozvali još jednom helikopter za brzi transport u KBC Split. Roniteljica je pregledana i odradila je kratki preventivni tretman u barokomori te je ostavljena na promatranju preko noći u KBC-u.



Nakon prvog incidenta svi studenti su ponovno obaviješteni da ne rone ako nisu u potpunosti psiho-fizički spremni. Također, sa svim nasim instruktorima i voditeljima ronjenja je dogovoreno da idući istraživački zaroni ne budu preko 10 metara dubine da se u potpunosti onemogući pojava dekompresijske bolesti", stoji u odgovoru kojeg potpisuje Hrvoje Čižmek, predsjednik Društva 20000 milja koje je jedan od organizatora biološko-istraživačkog kampa na Mljetu. Isti je biolog s 18 godina iskustva u ronjenju, instruktor ronjenja i tehnički ronilac.

Glasnogovornica PU Dubrovačko-neretvanske Davorka Bečić kazala je kako je policija bila na mjestu događaja. "Službenici PP Ston obavili su ispitivanje odmah nakon događaja i prema našim informacijama navedena udruga ima sve dozvole za obavljanje djelatnosti", kazala je Bečić za Libero portal.