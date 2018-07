Prodaje se kultni dubrovački kafić: za 22 kvadrata novi vlasnik morat će platiti gotovo milijun eura!

Prodaje se Troubadour, kultni dubrovački kafić poznat u cijelom svijetu ponajprije po njegovu prvom vlasniku, pokojnom Marku Breškoviću, jednom od osnivača legendarnih Dubrovačkih trubadura te jazz štihu koji je Marketo, kako su ga odmilja zvali, unio u dvadesetak četvornih metara smještenih podno katedrale na Boškovićevoj poljani, piše Jutarnji list.



Cijena koju obitelj pokojnog Marka traži za 22 četvorna metra tog poslovnog prostora, i to uz uvjet da novi vlasnik u idućih sedam godina preuzima najmoprimca, ali i izdašnu najamninu je 6,693.057 kuna. Tih oko 900 tisuća eura po nekima je u Dubrovniku više nego precijenjena vrijednost tog lokala.



No treba reći da se za gotovo milijun eura ne prodaje samo prostor, već i brand prvog i jedinog dubrovačkog Hard jazz caffea. Naime, Troubadour nikada nije bio luksuzni kafić u materijalnom smislu.



Trošni drveni šank spašen iz jednog restorana koji se preuređivao, prosječna ugostiteljska oprema i aparati, mali skromni zahod i sklepane tvrde drvene klupe u separeu te slamnate fotelje na terasi u prolazu iz Gundulićeve prema Stradunu nikada nisu odavale da je lokal omiljeno mjesto slavnih glazbenika i umjetnika, bogataša, političara, ali i okrunjenih glava. Pa ni ponuda nije bila ekskluzivna. Nije tu bilo Moëta ili Dom Perignona, razvikanih koktela ili Bule Labela. Bilo je zato puno smijeha, pristojnosti i uslužnosti.



Ali bilo je i jako simpatičnih Markovih inovacija, posebice marketinških. Poput, primjerice, pizza sendviča polovicom osamdesetih!



- Dušo, dušo, sutra uvodimo novo u ponudu, pizza sendvič - najavio je Marko osoblju koje je iduće jutro s nestrpljenjem očekivalo kakvo će to čudo od sendviča stići. A to je bio obični prstić sa sirom i šunkom u koji je Marko samo dodao kečap koji je u tim godinama bio vrlo rijedak na policama trgovina. A u onim danima kada se Pizza sendvič baš i ne bi prodavao, Marko bi sa slamnatim šeširom na glavi, šalom oko vrata i tamnim sunčanim naočalama glumio gladnog turista.



- Imate li nešto za pojesti - upitao bi Marko konobara na tečnom engleskom, dovoljno glasno da ga čuju za okolnim stolovima. Naručio bi ponuđeni pizza sendvič i uz glasno mumljanje ga hvalio na sav glas. Odmah potom i drugi gosti naručili bi pizza sendviče. Tek navečer, kada bi Marko iznio kontrabas te s glazbenicima, bilo amaterima ili slavnim profesionalcima, ovisno tko bi se od njih u tom trenutku tamo zatekao, zasvirao jazz, Troubadour bi se, poput Pepeljuge, pretvorio u mondeni lokal, piše Jutarnji list.



Pred vratima bi tako znao zasvirati i Davor Štern, bivši ministar gospodarstva, danas savjetnik brojnih naftnih kompanija, ali i Markovi sinovi Tonči, Nikola i Vlaho, danas vrhunski jazz glazbenici. Stoga ne čudi ako biste se za istim stolom našli čak i s belgijskim kraljevskim parom. Marko je, naime, stavljajući pritom na muku bodyguarde, bez problema zamolio okrunjenu glavu da vas primi za stol u najboljoj dubrovačkoj jazz “dvorani”.



Kultni kafić redovno je za svakog posjeta Dubrovniku posjećivao ruski bogataš Roman Abramovič. Za princezu Caroline od Monaca i princa Ernsta od Hannovera Troubadour je za vrijeme boravka u gradu bio “dnevni boravak”. Sasvim normalno je bilo u Troubadouru susresti Ivu Pogorelića ili Simona Le Bona iz grupe Duran Duran, a Bernie Ecclestone i njegova bivša supruga Slavica bili su redoviti gosti. Kada vam takva imena godinama dolaze na piće, ne čudi što se za nit’ 22 kvadrata traži gotovo milijun eura, piše Jutarnji list.