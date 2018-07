Oglašen meteoalarm za jug Dalmacije! Evo na što meteorolozi upozoravaju i kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Oglašen je meteoalarm za jug Dalmacije, što znači da za taj dio Hrvatske meteorolozi predviđaju opasno vrijeme. Opasnost se ovoga puta krije u jakom sjeverozapadnom vjetru, koji bi u tom kraju trebao početi puhati u četvrtak poslijepodne, dok bi u noći mogao doseći brzinu od 65 kilometara na sat.

Na jugu Dalmacije očekuje se mjestimice jak sjeverozapadni vjetar, a u noći pojačana bura te udari vjetra od 35 čvorova (65 km/h). Stoga je Meteoalarm zažutio taj dio zemlje za četvrtak. U petak se na oprez pozivaju samo stanovnici krajnjeg juga Hrvatske, a bura će početkom sljedećeg tjedna ohladiti more u Dalmaciji.

U ostalim dijelovima Hrvatske puhat će slab do umjeren, u istočnim krajevima na udare i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Na Jadranu će u petak u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

U petak nas očekuje umjeren razvoj oblaka, a u poslijepodnevnim satima u gorskim krajevima te u Istri moglo bi biti pljuskova. Jutarnje temperature će se kretati između 13 i 18 na kontinentu i od 20 do 24 na obali, a najviša dnevna bit će između 28 i 33. Temperature mora za vikend će još biti oko 24 stupnja, ali u narednim danima bit će niže.