Nesnosne ljetne gužve već su krenule, pogledajte kako se Dubrovnik brani od turista: na prilazima Gradu postavljeni konopci, a to su tek prvi koraci gradske uprave...

Postavljanje konopca sa smjerokazima za ulazak i izlazak pješaka iz povijesne jezgre prvi je korak u cilju osiguravanja veće protočnosti prometa i sprječavanja zastoja u kontaktnoj zoni nadomak gradskih zidina, poručili su iz dubrovačke gradske uprave koja od ovog tjedna nastavlja s implementacijom mjera i aktivnosti u okviru projekta "Poštujmo Grad" ("Respect the City").



– Postavljanje usmjerivača kretanja s konopcem samo je jedna od desetaka različitih mjera koje namjeravamo provesti tijekom turističke sezone 2018. godine. Sve mjere donesene su na osnovu stručne analize dosadašnjih iskustava, a provest ćemo ih uz suradnju i koordinaciju nadležnih službi, poput komunalnog i prometnog redarstva, te Turističke zajednice grada Dubrovnika i Lučke uprave – objasnili su iz Grada Dubrovnika, i podsjetili na dio paketa mjera za rasterećenje Grada od sezonskih gužvi.



– Osim boljeg rasporeda dolazaka brodova na kružnim putovanjima te pažljivije distribucije vremena ukrcaja i iskrcaja putnika, pozitivne promjene postići će se i stupanjem na snagu novih odluka, poput oslobađanja dosad zagušenog platoa Pila od infopultova, širenja pješačkih koridora kroz povijesnu jezgru, ali i reorganizacije vremena ulaska dostavih vozila, sve na zadovoljstvo sugrađana i posjetitelja – ističu iz gradske uprave.

Komunalni redari

Podsjećamo kako je gradonačelnik Mato Franković zimus radi bolje prohodnosti i uvođenja reda na javnim gradskim površinama predložio Gradskom vijeću ukidanje 10 infopultova na Brsaljama, ali i pult za reklamiranje povijesnih brodova, 10 pultova za barkariole, 3 štanda za jednostavne ugostiteljske usluge i 3 prodajna mjesta za slikare – sve na Šetalištu kralja Zvonimira.



Još ranije je svjetskom udruženju kruzerskih kompanija predstavio zamisao gradske uprave prema kojoj broj dnevnih posjetitelja s plovećih hotela ne bi prelazio 4 tisuće.



– Ne smije nam se dogoditi da bude 6 kruzera dnevno jer mi to ne možemo podnijeti, i jasno je da je povijesna jezgra limitirana, da u nju ne može stati više od 8 tisuća, to su i Unescove smjernice – izjavio je Mato Franković, napomenuvši da je cilj i preraspodjela kruzera, kako najveći tjedni pritisak ubuduće ne bi bio samo na četvrtku, petku i suboti.



Što se tiče javnih površina u najmu za ugostiteljstvo, gradske vlasti dijelu zakupitelja smanjile su broj stolova.



– Nismo išli u drastična smanjenja. Postoji puno nepravde i toga sam svjestan, ali to se ne može ispraviti tijekom noći. To možemo jedino da se sve ukine i da se krene ispočetka, no to nitko od vas ne bi htio. No, ako netko dobije 10 kvadrata, onda je nužno da toliko i koristi.



Ako netko tko je dobio 10 bude koristio 10,1 kvadrat, to nećemo tolerirati. Svaki ću dan tražiti od komunalnog redara da mi kaže gdje je bio, što je radio i što je vidio. Poštujem svakoga, ali nema zaštićenih. Samo tražimo da poštujete ono što ste dobili – poručio je Franković ugostiteljima uoči nove sezone.