Otvorena 1046. festa sv. Vlaha! Biskup Uzinić: Ovaj dar smo dužni čuvati, s vjerom obogatiti te obogaćenog s ljubavlju proslijediti budućim generacijama

Tradicionalnim puštanjem golubica te podizanjem barjaka pred crkvom dubrovačkog zaštitnika sv. Vlaha u petak popodne na blagdan Kandelore (Svijećnica) u Dubrovniku je otvorena 1046. festa sv. Vlaha.



Svečev barjak podigli su ovogodišnji svjetovni domaćini proslave - festanjuli, kapetan duge plovidbe Nedjeljko Zelen i obrtnik Ivo Mazavac.



Nakon što je pročitao Laus, tradicionalni tekst kojim počinje otvorenje, a završava usklikom "Živio sveti Vlaho!", dubrovački biskup mons. Mate Uzinić pozdravio je okupljeno mnoštvo.



Biskup Mate Uzinić tom je prigodom rekao kako je Festa sv. Vlaha, nematerijalna kulturna baština Dubrovnika, Hrvatske i cijelog čovječanstva, dar koji su primili i s vjerom gradili više od jednog tisućljeća te s ljubavlju nama prenijeli naši preci, kojima se sv. Vlaho objavio kao parac, zaštitnik, odvjetnik, branitelj i zagovornik.



"Taj smo dar dužni čuvati, s vjerom obogatiti te obogaćenog s ljubavlju proslijediti budućim generacijama kako bi i naši potomci, koji će u ovom gradu i biskupiji živjeti poslije nas, u sv. Vlahu prepoznali svojeg parca, a u njegovoj Festi nadahnuće za biti bolji ljudi i zauzetiji vjernici u zalaganju za opće dobro. To je zadaća svakom od nas u ulozi koju nam je Bog povjerio kao naš način služenja općem dobru“, istaknuo je biskup Uzinić.



Također je istaknuo kako o prenošenju vjere i tradicije u obitelji ovisi budućnost društva i Crkve, pa i Feste sv. Vlaha.



"Bude li obitelji otvorenih životu, u kojima se prenose vrijednosti i tradicija, moli Boga i živi vjera, bit će i Feste sv. Vlaha. Zakaže li bilo što od ovoga, nije ugrožena samo naša Festa, već i naša budućnost. Bojim se da toga nismo dovoljno svjesni, što dokazuje da nas više zanima govor o prošlosti i tradiciji, a malo smo zainteresirani za teme koje se tiču obitelji, a time i naše sadašnjosti, koja u mnogim aspektima bračnoga i obiteljskog života nije dobra“, rekao je, dodajući da obitelj treba staviti u središte nastojanja.



"Ako se to ne dogodi, matice krštenih i vjenčanih će nam nastaviti biti sve tanje, a matice umrlih sve deblje. Rastava će biti sve više, a svi smo svjesni da tada nema govora o budućnosti za nas i za našu Festu, koja ima dugu prošlost. Za nekoliko godina proslavit ćemo jubilej 1050. festu, ali iskreno kažem da se bojim za njezinu i našu budućnost“, rekao je biskup Uzinić, ističući kako bez zaštite i brige za obitelj nema prijenosa vjere, tradicije i vrijednosti kojima se ponosimo.



Rektor Zborne crkve sv. Vlaha don Toma Lučić pročitao je okupljenom puku čestitke i pozdrave sa svih strana svijeta, od dubrovačkih pomoraca do svih onih koji slave Festu sv. Vlaha a ne mogu na njoj biti. Nakon toga blagoslovljeni su darovi, a na kraju su iz biskupovih ruku poletjele bijele golubice. Nakon otvorenja Feste slijedilo je grličanje u crkvi sv. Vlaha.



Prije otvorenja Feste, koja ove godine traje samo tri dana, u petak ujutro održana je svečana sjednica dubrovačkoga Gradskog vijeća na kojoj su uručena godišnja priznanja.



U subotu ujutro, na blagdan Sv. Vlaha, ujedno i Dan grada Dubrovnika, ispred katedrale služit će se koncelebrirana sv. misa koju će predvoditi riječki nadbiskup mons. Ivan Devčić, a nakon toga dubrovačkim ulicama u procesiji će se nositi relikvije i barjaci župa koje štuju sv. Vlaha.



Posljednjeg dana Feste, u nedjelju, u svečanoj će se procesiji na Goricu sv. Vlaha, nakon čega će se pred svečevom crkvom svečano spustiti barjak.